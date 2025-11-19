user icon
icon

Williams verdedigt McLaren: "Racen is een gekke business"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams verdedigt McLaren: "Racen is een gekke business"
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 14:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Voormalig Williams-teambaas Claire Williams heeft haar woordje gedaan over de teamorders van McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris zijn allebei nog in de race voor de wereldtitel van dit jaar. Er is veel controverse over het handelen van McLaren omtrent hun 'papaya-regels'. Zo zeggen meerdere kenners dat McLaren Norris voortrekt, maar dat is volgens Williams niet waar. 

Meer over McLaren McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 FIA blundert met strafpunten voor Piastri

FIA blundert met strafpunten voor Piastri

10 nov

McLaren heeft met Lando Norris en Oscar Piastri de huidige nummer één en twee van het wereldkampioenschap als coureurs. Dat betekent dat McLaren geen gemakkelijke keuze heeft omtrent de eerste en tweede rijder. Williams kent dit probleem ook. 

'Eerste coureur bepalen is lastig'

Als team is het lastig om je te focussen op een specifieke coureur, aldus Williams. Vooral als de twee coureurs enorm tegen elkaar opgewassen zijn, zoals Norris en Piastri: "Het is geen gemakkelijke klus", vertelde Williams aan talkSPORT. "Ik denk dat McLaren met Lando en Oscar twee vrij relaxte coureurs heeft. Maar tegelijkertijd zijn ze allebei competitief."

"Ze hebben allebei hard gevochten om te komen waar ze nu zijn in de Formule 1. En hun droom is al vele, vele jaren om het coureurskampioenschap te winnen, en die strijd zullen ze met elkaar aangaan op het circuit. Maar dat managen is geen gemakkelijke taak. Je gaat elke Grand Prix met de beste plannen tegemoet. Je gaat met je coureurs praten om ervoor te zorgen dat ze netjes blijven en op het circuit blijven."

McLaren verdient dus grote complimenten, volgens Claire Williams. De oude teambaas van Williams vindt ook dat McLaren niemand benadeeld en het beste voor beide coureurs wil doen: "Maar weet je, racen is een beetje een gekke business. Je weet niet wat er gaat gebeuren als de lichten uitgaan. Het is niet makkelijk om te managen en we kunnen allemaal op maandag kijken en zeggen: 'Waarom hebben ze die beslissing genomen, waarom hebben ze dat gedaan?' Maar ik kan alleen maar zeggen dat McLaren aan de pitmuur altijd de beste bedoelingen heeft en op zondagmiddag het beste voor zijn coureurs probeert te doen."

McLaren is niet sterk in Las Vegas

In de eerste twee edities van de Grand Prix van Las Vegas was McLaren niet sterk. Tijdens de eerste editie van het evenement behaalde McLaren maar een punt door de tiende positie van Oscar Piastri. Lando Norris viel uit tijdens de allereerste nachtrace in Las Vegas. Vorig jaar behaalde McLaren zestien punten door middel van de zesde en zevende plek. Beide coureurs finishten in de punten, maar een topvijfpositie bleef uit. 

F1 Nieuws Claire Williams Williams McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 538

    Oud-trambaas, zegt de autocorrectie. En die titel past deze Willams ook wat beter, als je het mij vraagt...

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 14:39
    • koppie toe

      Posts: 4.813

      Toen wel, ik zie ze weer groeien de goeie weg omhoog.
      Gelukkig maar want ze horen gewoon bij de topteams te staan.
      Claire heeft als teambaas er goed aangedaan de boel te verkopen anders was het over en uit.
      Daar waren ze niet ver van verwijderd.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 15:13

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Claire Williams -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 21 jul 1976 (49)
  • Geb. plaats Windsor, Berkshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar