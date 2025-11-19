Voormalig Williams-teambaas Claire Williams heeft haar woordje gedaan over de teamorders van McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris zijn allebei nog in de race voor de wereldtitel van dit jaar. Er is veel controverse over het handelen van McLaren omtrent hun 'papaya-regels'. Zo zeggen meerdere kenners dat McLaren Norris voortrekt, maar dat is volgens Williams niet waar.

McLaren heeft met Lando Norris en Oscar Piastri de huidige nummer één en twee van het wereldkampioenschap als coureurs. Dat betekent dat McLaren geen gemakkelijke keuze heeft omtrent de eerste en tweede rijder. Williams kent dit probleem ook.

'Eerste coureur bepalen is lastig'

Als team is het lastig om je te focussen op een specifieke coureur, aldus Williams. Vooral als de twee coureurs enorm tegen elkaar opgewassen zijn, zoals Norris en Piastri: "Het is geen gemakkelijke klus", vertelde Williams aan talkSPORT. "Ik denk dat McLaren met Lando en Oscar twee vrij relaxte coureurs heeft. Maar tegelijkertijd zijn ze allebei competitief."

"Ze hebben allebei hard gevochten om te komen waar ze nu zijn in de Formule 1. En hun droom is al vele, vele jaren om het coureurskampioenschap te winnen, en die strijd zullen ze met elkaar aangaan op het circuit. Maar dat managen is geen gemakkelijke taak. Je gaat elke Grand Prix met de beste plannen tegemoet. Je gaat met je coureurs praten om ervoor te zorgen dat ze netjes blijven en op het circuit blijven."

McLaren verdient dus grote complimenten, volgens Claire Williams. De oude teambaas van Williams vindt ook dat McLaren niemand benadeeld en het beste voor beide coureurs wil doen: "Maar weet je, racen is een beetje een gekke business. Je weet niet wat er gaat gebeuren als de lichten uitgaan. Het is niet makkelijk om te managen en we kunnen allemaal op maandag kijken en zeggen: 'Waarom hebben ze die beslissing genomen, waarom hebben ze dat gedaan?' Maar ik kan alleen maar zeggen dat McLaren aan de pitmuur altijd de beste bedoelingen heeft en op zondagmiddag het beste voor zijn coureurs probeert te doen."

McLaren is niet sterk in Las Vegas

In de eerste twee edities van de Grand Prix van Las Vegas was McLaren niet sterk. Tijdens de eerste editie van het evenement behaalde McLaren maar een punt door de tiende positie van Oscar Piastri. Lando Norris viel uit tijdens de allereerste nachtrace in Las Vegas. Vorig jaar behaalde McLaren zestien punten door middel van de zesde en zevende plek. Beide coureurs finishten in de punten, maar een topvijfpositie bleef uit.