Williams weigerde George Russell over te laten stappen naar droomteam

George Russell is momenteel de grote man bij het team van Mercedes. De coureur maakt een sterke indruk, maar nu blijkt dat hij veel eerder in zijn loopbaan naar Mercedes had kunnen gaan. Zijn vorige werkgever Williams hield dat echter tegen.

Russell maakte in zijn jeugd onderdeel uit van de opleidingsploeg van Mercedes. Met de steun van de Duitse renstal debuteerde hij in 2019 bij Williams in de Formule 1. Hij maakte indruk, en mocht in 2020 eenmalig invallend bij Mercedes, omdat Lewis Hamilton positief testte op COVID-19. Hij maakte direct veel indruk, en Mercedes wilde hem voor 2021 vastleggen. Bij Williams hadden ze daar geen zin in.

Zware beslissing

Voormalig Williams-teambaas Claire Williams legt het opmerkelijke verhaal uit in de podcast Beyond the Grid: "George wilde echt graag naar Mercedes, en hij was heel teleurgesteld. Hoe graag ik zijn droom ook had laten uitkomen, ik kon het niet. Het was één van de zwaarste beslissingen die ik moest nemen in mijn tijd als teambaas."

"Ik heb de start van dit seizoen bekeken, en George zit echt op een ander niveau. Dit zie je bij sommige coureurs. Ze zetten een stap richting een absolute sterrenstatus. En dat is waar je George nu wel ziet."

Contract is contract

Williams stelt dat hij haar band met Russell geweldig was, maar dat ze Mercedes niet kon helpen: "George was heel belangrijk voor me. Maar weet je, wanneer je gaat onderdelen met een team zoals Mercedes, en ze bieden niet wat je wil voor je stercoureur, waarom zou je hem dan laten gaan?"

"Wat voor een teambaas zou ik zijn als ik George liet gaan, omdat Mercedes zei 'we willen George'. Zo werkt het niet. Een coureur zit halverwege zijn contract, en dan komt de grote broer om de hoek kijken. Nee, sorry, hij was echt mijn coureur."