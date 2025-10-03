user icon
Loopt Verstappen geen risico in andere raceklassen? "Bij Kubica was het anders"

Loopt Verstappen geen risico in andere raceklassen? "Bij Kubica was het anders"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 13:44
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend opnieuw een hoop harten in de racewereld. Tijdens de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife zegevierde hij samen met teamgenoot Chris Lulham in een Ferrari GT3. Een geweldige prestatie van de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, maar zitten daar ook risico’s aan verbonden?

Verstappen zorgde er opnieuw voor dat de F1-wereld zijn petje voor hem afnam. Nadat hij de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan wist te winnen, trok hij tussendoor ook de overwinning in de NSL9 naar zich toe.

Loopt Verstappen geen risico?

Toch zorgde dat succes ook voor gefronste wenkbrauwen. Voormalig F1-coureur Robert Kubica reed in zijn beste jaren eveneens in andere raceklassen. Dat ging mis: de Pool crashte zwaar in een rally-auto en liep een ernstige armbreuk op. Daardoor was een lange F1-pauze onvermijdelijk. In 2019 keerde Kubica nog wel terug bij Williams, maar dat avontuur werd geen succes.

F1-coureurs pal achter Verstappen's keuze

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore gingen George Russell, Esteban Ocon en Lando Norris in op de suggestie dat Verstappen risico loopt. “Ik denk dat je moet doen wat je leuk vindt in het leven, en aan alles kleeft een risico”, zei Russell. “We kunnen uitglijden op de padelbaan en een been breken, of ’s ochtends van de trap vallen. Natuurlijk zijn er activiteiten met een groter risico. Rally is waarschijnlijk gevaarlijker dan racen met een GT3 op een circuit. Maar uiteindelijk moeten we allemaal doen wat we leuk vinden. Dat is het leven. Veel coureurs gaan ook skiën. Je kunt jezelf niet in bubbeltjesplastic wikkelen.”

Ook Ocon vindt dat Verstappen vooral zijn hart moet volgen. “Als Max van andere soorten racen houdt, is dat zijn recht. En als het team hem dat toestaat, zal hij dat zeker blijven doen. Bij Robert lag het verhaal heel anders. We denken allemaal nog wel eens: ‘Wat als dat ongeluk niet was gebeurd?’ Zijn comeback in de Formule 1 was geweldig. Ik heb tegen hem geracet, George ook, toen we in hetzelfde team zaten. Dat was ongelooflijk. Maar zonder dat ongeluk hadden we hem veel vaker op de hoogste trede van het podium gezien.”

Norris sloot zich daarbij aan. Volgens de McLaren-coureur moet Red Bull Verstappen de vrijheid geven. “Nee, helemaal geen zorgen. Elke coureur kan doen en laten wat hij wil, toch?”

Reacties (5)

  • Polleke2

    Posts: 1.750

    Tja een Rallyauto is natuurlijk niet te vergelijken met een gewone race auto, een rally rijden is vele malen gevaarlijker.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 13:47
    • Larry Perkins

      Posts: 60.347

      En de inhaalacties zijn ook prut, te verwaarlozen zelfs...

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 14:23
    • Pietje Bell

      Posts: 31.326

      Carlos heeft afgelopen week met zijn vader is zijn Dakar rally wagen gereden. Mooie onboard beelden.
      Hij zegt dat zijn vader crazy is, zoveel gevaar en risico's.

      www.instagram.com/reel/DPRDGkRAETk/

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 14:35
    • Pietje Bell

      Posts: 31.326

      Oh, het blijkt al tijdens de zomerstop geweest te zijn. Hier de uitgebreide beelden van hun tweeën in de wagen.

      https://youtu.be/ZUWkCckVmCc

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 14:39
  • Cicero

    Posts: 1.532

    F1 is een van de veiligste motorsporten momenteel. Dus ja, hij loopt meer risico. Natuurlijk. Wielrennen of skieen is alleen veel gevaarlijker

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 15:31

