Testdag 3: Mercedes overtuigend bovenaan, productieve dag voor Red Bull

Mercedes sluit de eerste testweek in Barcelona af op de posities waar zij de week ook begonnen. Valtteri Bottas reed met afstand de snelste tijd, voor teamgenoot Lewis Hamilton. Red Bull Racing kende wederom een productieve dag.

Liefst vier keer werd de laatste dag onderbroken door een rode vlag, nadat de eerste twee dagen in totaal slechts één onderbreking kende. 's Ochtends vielen Sebastian Vettel en Nicholas Latifi al stil, terwijl Kevin Magnussen kort na de lunchpauze spinde en in het grind eindigde. Door de opgelopen schade aan de vloer eindigde de dag van Haas F1 daar ook. Later op de dag viel ook Daniel Ricciardo nog stil.

In de middagsessie lukte het niemand om de tijd van Bottas echt te benaderen. De 1:15.732 bleef daardoor staan als snelste tijd. Hamilton kwam nog het dichtste bij, maar hij strandde op ruim zeven tienden van zijn teamgenoot. De tijd die Esteban Ocon vanochtend reed, een 1:17.102, bleek uiteindelijk genoeg voor de derde positie. Lance Stroll en Daniil Kvyat completeren de top 5.

De zesde positie was uiteindelijk voor Antonio Giovinazzi, die de meest productieve coureur van de dag was met 152 ronden. Daniel Ricciardo klom nog naar P7 nadat zijn Renault gerepareerd was, terwijl Max Verstappens tijd van de ochtend voldoende was voor de achtste positie. Pierre Gasly volgde op de negende positie, terwijl de top 10 wordt afgerond door Alexander Albon.

De hoogste productie op de laatste testdag was voor Red Bull Racing en Renault. Beide teams kwamen aan het eind van de dag op 169 ronden uit. Giovinazzi liet Alfa Romeo dus eindigen op 152 ronden, terwijl Mercedes de dag met 138 ronden afsluit. Naast Giovinazzi waren er slechts twee coureurs die individueel meer dan 100 ronden reden. Dat waren Lance Stroll (116 ronden) en Sebastian Vettel (100 ronden).