'Ook Williams voegt rood toe aan livery voor seizoen 2020'

In navolging van Haas F1 en Mercedes kiest Williams voor een ietwat gewijzigd kleurenpalet op haar bolide in 2020. George Russell verklapte op Instagram dat blauw en wit komend seizoen gezelschap krijgen van de kleur rood.

De huiskleuren van Williams zijn blauw en wit en nadat titelsponsor Martini eind 2018 vertrok, waren dat ook de kleuren die de bolide van Williams sierden in 2019. Dit jaar gaat de livery van het Britse team echter weer op de schop. Russell, die in 2020 gezelschap krijgt van nieuwe teamgenoot Nicholas Latifi, maakte op Instagram duidelijk dat er ook rood gebruikt wordt in de kleurstelling voor het nieuwe seizoen.

Vermoedelijk is ROKiT een belangrijke reden voor de verandering van de kleurstelling. In haar communicatie maakt het bedrijf, dat sinds begin 2019 titelsponsor is van Williams, veelvuldig gebruik van rood. Het elektronicabedrijf sponsort ook Venturi Racing in de Formule E en op die bolides zijn grote rode vlakken aangebracht voor de titelsponsor. Waarschijnlijk volgt Williams dat voorbeeld.

Haas F1 en Mercedes presenteerden veranderingen al

Williams presenteert de nieuwe livery pas op 17 februari, dus voorlopig is het nog afwachten hoe de nieuwe kleurstelling van het team eruit gaat zien. Een verandering lijkt echter aanstaande en daarmee volgt men het voorbeeld van Haas F1 en Mercedes. Dat zijn tot dusver de enige teams die hun kleurstelling voor 2020 al gepresenteerd hebben, en beiden kozen ze voor (grote) veranderingen.

Haas F1 was afgelopen week het eerste team dat de livery presenteerde en een verandering lag daar voor de hand. Het zwart en goud, dat in 2019 haar intrede deed door de komst van de inmiddels vertrokken titelsponsor Rich Energy, werd ingeruild voor het rood, zwart en witgrijs dat in de jaren daarvoor gebruikt werd. Mercedes kondigde maandag de komst van hoofdsponsor INEOS aan, en dat gaat gepaard met een aantal nieuwe, rode vlakken op de livery van het team.