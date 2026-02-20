De laatste ochtend van de testdagen in Bahrein zit erop. Alle Formule 1-teams krijgen nog slechts één middag om zich voor te bereiden op de eerste race van het seizoen. Eén ding is duidelijk: Charles Leclerc en Ferrari zagen er heel sterk uit deze ochtend op het Bahrain International Circuit.

In aanloop naar de laatste testdag was er weer genoeg om naar uit te kijken: de eindeloze discussie over de compressieverhouding van Mercedes, de nieuwe achtervleugel van Ferrari, de problemen van Aston Martin en Honda en de onzichtbare positie van Red Bull Racing en Max Verstappen. Deze ochtend in Bahrein is er weer het een en ander duidelijk geworden.

Problemen Aston Martin houden aan

Aston Martin is er niet in geslaagd om de problemen met de Honda-motor op korte termijn op te lossen. Nadat Fernando Alonso stil kwam te staan met zijn AMR26, bleek achteraf dat de batterij in de Japanse krachtbron wat mankementen had opgelopen. Nadien bracht het team uit Silverstone een statement naar buiten.

Daarin kwam ook naar buiten dat zij deze ochtend nauwelijks in actie konden komen. Lance Stroll kwam voor een installatierondje naar buiten en reed nog even door daarna, maar duidelijk is dat Aston Martin nog behoorlijk achterloopt op de rest van het veld.

Mercedes krijgt keiharde tik te verwerken

Maar de grootste verrassing bleek iets verderop in de garage te zijn. De Mercedes, waarvan verwacht wordt dat zij vooraan zullen staan in Melbourne, kwam tot stilstand. Andrea Kimi Antonelli liep tegen een probleem aan met zijn W17, waarna de FIA genoodzaakt was om een rode vlag te zwaaien. Hierdoor kwamen zij niet verder dan 49 ronden, aangezien zij daarna niet meer in actie kwamen.

Wat er precies misging met de auto van Antonelli is nog niet duidelijk. Het valt nog te bezien of George Russell in de middag wel in actie kan komen.

Leclerc kent droomochtend met Ferrari

Leclerc kende een zeer sterke ochtend in Bahrein. De Monegask kwam met zijn Ferrari maar liefst op 80 ronden en reed ook de snelste tijd, namelijk een 1:33.689. In Maranello beweren ze dat Mercedes en Red Bull Racing een voorsprong zullen hebben, maar de laatste testochtend stond duidelijk in het teken van Leclerc en Ferrari.

Max Verstappen sloeg de testochtend in Bahrein over. De Nederlander zag toe hoe Isack Hadjar namens Red Bull in actie kwam. De Fransman kende een degelijke ochtend en zette in totaal 59 ronden neer. Verstappen zal om 13:00 uur Nederlandse tijd het stuur overnemen, als de laatste middag van de testweek zal plaatsvinden.