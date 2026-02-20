user icon
icon

Leclerc overklast de rest op laatste testochtend, Verstappen komt aan de beurt

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc overklast de rest op laatste testochtend, Verstappen komt aan de beurt

De laatste ochtend van de testdagen in Bahrein zit erop. Alle Formule 1-teams krijgen nog slechts één middag om zich voor te bereiden op de eerste race van het seizoen. Eén ding is duidelijk: Charles Leclerc en Ferrari zagen er heel sterk uit deze ochtend op het Bahrain International Circuit. 

In aanloop naar de laatste testdag was er weer genoeg om naar uit te kijken: de eindeloze discussie over de compressieverhouding van Mercedes, de nieuwe achtervleugel van Ferrari, de problemen van Aston Martin en Honda en de onzichtbare positie van Red Bull Racing en Max Verstappen. Deze ochtend in Bahrein is er weer het een en ander duidelijk geworden. 

Meer over Charles Leclerc Russell razendsnel op eerste testdag, Red Bull revancheert zich na grote problemen

Russell razendsnel op eerste testdag, Red Bull revancheert zich na grote problemen

18 feb
 Leclerc de snelste in ochtend Bahrein, Red Bull loopt weer tegen problemen aan

Leclerc de snelste in ochtend Bahrein, Red Bull loopt weer tegen problemen aan

18 feb

Problemen Aston Martin houden aan 

Aston Martin is er niet in geslaagd om de problemen met de Honda-motor op korte termijn op te lossen. Nadat Fernando Alonso stil kwam te staan met zijn AMR26, bleek achteraf dat de batterij in de Japanse krachtbron wat mankementen had opgelopen. Nadien bracht het team uit Silverstone een statement naar buiten.

Daarin kwam ook naar buiten dat zij deze ochtend nauwelijks in actie konden komen. Lance Stroll kwam voor een installatierondje naar buiten en reed nog even door daarna, maar duidelijk is dat Aston Martin nog behoorlijk achterloopt op de rest van het veld.

Mercedes krijgt keiharde tik te verwerken

Maar de grootste verrassing bleek iets verderop in de garage te zijn. De Mercedes, waarvan verwacht wordt dat zij vooraan zullen staan in Melbourne, kwam tot stilstand. Andrea Kimi Antonelli liep tegen een probleem aan met zijn W17, waarna de FIA genoodzaakt was om een rode vlag te zwaaien. Hierdoor kwamen zij niet verder dan 49 ronden, aangezien zij daarna niet meer in actie kwamen.

Wat er precies misging met de auto van Antonelli is nog niet duidelijk. Het valt nog te bezien of George Russell in de middag wel in actie kan komen.

Leclerc kent droomochtend met Ferrari

Leclerc kende een zeer sterke ochtend in Bahrein. De Monegask kwam met zijn Ferrari maar liefst op 80 ronden en reed ook de snelste tijd, namelijk een 1:33.689. In Maranello beweren ze dat Mercedes en Red Bull Racing een voorsprong zullen hebben, maar de laatste testochtend stond duidelijk in het teken van Leclerc en Ferrari. 

Max Verstappen sloeg de testochtend in Bahrein over. De Nederlander zag toe hoe Isack Hadjar namens Red Bull in actie kwam. De Fransman kende een degelijke ochtend en zette in totaal 59 ronden neer. Verstappen zal om 13:00 uur Nederlandse tijd het stuur overnemen, als de laatste middag van de testweek zal plaatsvinden.

BH Bahrain International Circuit - 20 februari 2026

da_bartman

Posts: 6.425

Zel wel einde contract zijn geweest van dieze nep relatie. Nu kan ook Lando uit de kast komen.

  • 8
  • 20 feb 2026 - 12:36
Foto's F1 Test Bahrain, 20 februari 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc George Russell Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (16)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 31.889

    Die tijden bovenaan zal wel. Zie er trouwens opvallend vaak Haas tussen staan daar bovenin.

    Maar man. AM.... Die drukken nu de broek vol voor Australie. Gebaseerd op alle test dagen zie ik ze bepaald niet de race uitrijden. Mogelijk niet eens kwalificatie.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 12:07
  • Pietje Bell

    Posts: 33.257

    Vanmorgen reed Piastri, maar vanmiddag rijdt Lando weer.

    Zoals Kym Illman gisteren al aangaf kwam The Sun vandaag met het "nieuws"
    dat Lando en Magui uit elkaar zijn.
    Een beknopt artikel zonder echt nieuws en met de nodige onvolkomenheden,
    maar wel een paar mooie foto's.

    www.thesun.co.uk/s(...)margarida-corceiro/

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 12:17
    • da_bartman

      Posts: 6.425

      Zel wel einde contract zijn geweest van dieze nep relatie. Nu kan ook Lando uit de kast komen.

      • + 8
      • 20 feb 2026 - 12:36
    • snailer

      Posts: 31.889

      Fijn dat zo iets er weer bij wordt gehaald. Kasten zijn tegenwoordig open deuren. Zeker onder de bekende mensen van de wereld.

      Persoonlijk denk ik dat ze gierende hormonen hebben gehad en dat er flink lichaamssappen zijn uitgewisseld tussen de twee.
      Prachtig toch. Op naar de volgende momenten van passie voor de twee. Alleen dan met een andere partnes. En wie weet komen ze elkaar nog eens tegen.

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 12:51
    • SennaS

      Posts: 11.520

      Klopt, ik appte Magui dat ik sneller en rijker ben.

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 12:59
    • Pietje Bell

      Posts: 33.257

      Nep relatie? Uit de kast komen?

      Lando heeft meer dan 1,5 jaar een relatie gehad met het Portugese model en influencer Luisinha Oliveira waar hij heel veel verdriet van heeft gehad toen de relatie over was. Zeker ook een nep relatie.

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 13:18
    • Pietje2013

      Posts: 9.164

      Senna

      Vrouwen willen juist dat je langzamer bent..

      Kwam ik laatst achter. Had voor de OS speciale olympische condooms besteld. Zeg ik tegen mijn vriendin dat ik vanavond de gouden ga proberen. Kreeg ik als antwoord: "misschien moet je eens zilver proberen en dus niet als eerste komen"

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 13:33
    • hupholland

      Posts: 9.663

      Altijd maar weer dat suggereren dat iemand homo is.. waar komt dat toch vandaan?

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 13:47
  • Pietje Bell

    Posts: 33.257

    Waarom doet Pedro de la Rosa eigenlijk steeds het woord? Is toch Newey zijn taak
    als teambaas zijnde?
    Zie Newey dat trouwens ook niet doen met zijn saaie gemompel altijd.

    x.com/AstonMartinF(...)2024797477174481164

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 12:26
  • StevenQ

    Posts: 10.214

    Overklast?

    het is langzamer dan de 1e 5 gisteren waren, dus dat valt wel mee

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 12:34
    • Millenium drive quante

      Posts: 20

      Precies dat, overklast is wel een heel groot woord

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 12:53
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.131

      Gister was wel in de avond. Koelere temperaturen.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 12:57
    • SennaS

      Posts: 11.520

      Niet vergeten dat deze tijden op het heetst van de dag gezet zijn en het is vrij heet daar.
      De tijden zullen steeds sneller worden vanmiddag.

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 13:01
    • snailer

      Posts: 31.889

      SennaS heeft gelijk. Men moet per halve dag kijken eigenlijk. Daarom was die tijd van Antonelli gisteren een enorme uitschieter. Mercedes duidelijk de beste auto.....

      .... voor zover je op testdag resultaten af kan gaan.

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 13:08
    • snailer

      Posts: 31.889

      O ja. En vanmorgen was de Ferrari overduidelijk de beste auto. Best lastig straks voor de pole in Australie.

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 13:09
    • SennaS

      Posts: 11.520

      De ferraris schieten herhaaldelijk uit de startblokken. Max viel gisteren best veel terug.
      Als het zo blijft dan weten we wie als 1e de 1e bocht pakt.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 13:19

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.672
  • Podiums 50
  • Grand Prix 173
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar