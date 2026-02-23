user icon
Williams trekt Hill aan voor bijzondere teamfunctie

Williams trekt Hill aan voor bijzondere teamfunctie

Damon Hill heeft een nieuwe functie gekregen in de Formule 1. De Britse oud-wereldkampioen heeft een deal gesloten met zijn oude werkgever Williams, waar hij zal gaan fungeren als één van de ambassadeurs. Het is een opvallende hereniging in de sport.

Het team van Williams hoopt dit jaar een gooi naar goede resultaten te kunnen doen in de Formule 1. Vorig jaar eindigden ze als vijfde in het constructeurskampioenschap, maar het lijkt er niet op dat ze dat resultaat dit jaar kunnen evenaren. Tijdens de testweken hadden ze het niet altijd even makkelijk, en ze moesten de eerste test in Barcelona zelfs overslaan.

Op commercieel gebied heeft Williams wel hun slag geslagen, want ze hebben in de afgelopen maanden veel partners en sponsors aangetrokken. Daarnaast hebben ze grote namen aan hun team verbonden als ambassadeur. Begin dit jaar werd echter duidelijk dat wereldkampioen Jenson Button was vertrokken, en nu een ambassadeursrol gaat vervullen bij Aston Martin.

Terug op historische grond

Het gat dat Button heeft achtergelaten, is nu opgevuld door een andere Britse F1-legende. Williams heeft bekendgemaakt dat ze Damon Hill hebben aangetrokken als teamambassadeur. Hill reed van 1993 tot en met 1996 voor het team van Williams, en veroverde in dat laatste jaar zijn eerste en enige wereldtitel in de Formule 1.

Bij het team van Williams zal hij nu de rol van ambassadeur gaan vervullen, en die functie gaat hij delen met zijn oud-teamgenoot Jacques Villeneuve en W Series-kampioen Jamie Chadwick. Of dit betekent dat Hill ook demoruns mag verzorgen met zijn oude kampioensbolide, is niet duidelijk.

'Dit is echt een privilege'

Hill is in ieder geval trots op deze nieuwe functie, zo laat hij weten in het persbericht van Williams: "Dit is zeker een speciale plek voor mij, en het is het team waar de bepalende momenten van mijn loopbaan hebben plaatsgevonden. Ik voel me een enorme geluksvogel dat ik onderdeel mocht uitmaken van deze sport en dat ik heb bereikt wat ik heb bereikt. Het is echt een privilege dat ik nu mag terugkeren als ambassadeur."

The Wolf

Posts: 142

Nou valt wel mee hoor, om als team de weg naar de top in te slaan heb je nodig; goede engineers, goede faciliteiten, goede coureurs, ga maar door..
Maar boven alles: een top- ambassadeur. En laten we wel wezen, dat is Hill. Hij kan het ambassadeurschap naar een compleet nieuw niveau tillen en daa... [Lees verder]

  • 3
  • 23 feb 2026 - 16:27
Reacties (7)

  • Regenrace

    Posts: 2.333

    Niet alleen bijzonder, ook opvallend.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 16:19
    • The Wolf

      Posts: 142

      Nou valt wel mee hoor, om als team de weg naar de top in te slaan heb je nodig; goede engineers, goede faciliteiten, goede coureurs, ga maar door..
      Maar boven alles: een top- ambassadeur. En laten we wel wezen, dat is Hill. Hij kan het ambassadeurschap naar een compleet nieuw niveau tillen en daarmee het hele team op sleeptouw nemen. Een bijzonder goede keuze van Williams dit. Ik kan wel zeggen dat ik uitermate verheugd ben met dit nieuws. Niet zo gek dat ik door het dolle heen ben, dat niet, maar het zit er niet ver vandaan...

      • + 3
      • 23 feb 2026 - 16:27
    • f(1)orum

      Posts: 9.566

      Nou, ik ben ietsje minder 'door het dolle' heen @Wolf met deze benoeming van Hill als ambassazeur.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 16:31
    • Regenrace

      Posts: 2.333

      Het aardige van dit al is dat Williams 'het familiegevoel' weer een beetje leven wil inblazen. En dat is nou precies wat bij een team als Aston Martin ontbreekt.

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 16:38
    • schwantz34

      Posts: 41.825

      Whilliams!

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 16:51
    • Larry Perkins

      Posts: 63.103

      Oliedom van Williams, met Hill erbij wordt de autoverkoop in Nederland helemaal niks!

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 17:27
  • Pietje Bell

    Posts: 33.315

    Een leuk interview met Sainz met persoonlijke vragen.
    Wat is hij door de jaren heen positief veranderd. Leuke coureur nu.

    www.instagram.com/p/DVEjXbHDB5w/

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 18:32

