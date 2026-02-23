Damon Hill heeft een nieuwe functie gekregen in de Formule 1. De Britse oud-wereldkampioen heeft een deal gesloten met zijn oude werkgever Williams, waar hij zal gaan fungeren als één van de ambassadeurs. Het is een opvallende hereniging in de sport.

Het team van Williams hoopt dit jaar een gooi naar goede resultaten te kunnen doen in de Formule 1. Vorig jaar eindigden ze als vijfde in het constructeurskampioenschap, maar het lijkt er niet op dat ze dat resultaat dit jaar kunnen evenaren. Tijdens de testweken hadden ze het niet altijd even makkelijk, en ze moesten de eerste test in Barcelona zelfs overslaan.

Op commercieel gebied heeft Williams wel hun slag geslagen, want ze hebben in de afgelopen maanden veel partners en sponsors aangetrokken. Daarnaast hebben ze grote namen aan hun team verbonden als ambassadeur. Begin dit jaar werd echter duidelijk dat wereldkampioen Jenson Button was vertrokken, en nu een ambassadeursrol gaat vervullen bij Aston Martin.

Terug op historische grond

Het gat dat Button heeft achtergelaten, is nu opgevuld door een andere Britse F1-legende. Williams heeft bekendgemaakt dat ze Damon Hill hebben aangetrokken als teamambassadeur. Hill reed van 1993 tot en met 1996 voor het team van Williams, en veroverde in dat laatste jaar zijn eerste en enige wereldtitel in de Formule 1.

Bij het team van Williams zal hij nu de rol van ambassadeur gaan vervullen, en die functie gaat hij delen met zijn oud-teamgenoot Jacques Villeneuve en W Series-kampioen Jamie Chadwick. Of dit betekent dat Hill ook demoruns mag verzorgen met zijn oude kampioensbolide, is niet duidelijk.

'Dit is echt een privilege'

Hill is in ieder geval trots op deze nieuwe functie, zo laat hij weten in het persbericht van Williams: "Dit is zeker een speciale plek voor mij, en het is het team waar de bepalende momenten van mijn loopbaan hebben plaatsgevonden. Ik voel me een enorme geluksvogel dat ik onderdeel mocht uitmaken van deze sport en dat ik heb bereikt wat ik heb bereikt. Het is echt een privilege dat ik nu mag terugkeren als ambassadeur."