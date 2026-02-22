De wintertests in Bahrein hebben volgens James Vowles niet alleen sportieve inzichten opgeleverd, maar ook de nodige psychologische spelletjes binnen de topteams blootgelegd. De Williams-teambaas denkt zelfs dat Red Bull Racing bewust minder heeft laten zien nadat hun krachtbron werd bestempeld als de sterkste van het veld.

Binnen de paddock klinkt steeds vaker dat Red Bull momenteel over de beste motor beschikt. Onder meer Mercedes en verschillende coureurs zouden dat beeld delen, maar volgens Vowles is er ook sprake van strategie.

'Red Bull schroefde de motor terug in Bahrein'

Volgens James Vowles wordt er achter de schermen volop gemanoeuvreerd. “Er worden duidelijk spelletjes gespeeld. Red Bull zag er bijzonder sterk uit, tot het moment dat er vragen kwamen over hun power unit. Sindsdien hebben ze het vermogen opvallend teruggedraaid.”

De Brit benadrukt dat het daardoor moeilijk is om de echte krachtsverhoudingen te bepalen. “Zelfs in de paddock weet niemand exact waar iedereen staat. Teams variëren met motorstanden en brandstof, waardoor het onmogelijk is om nu al harde conclusies te trekken.”

Top vier duidelijk, Williams mikt op middenveld

Toch ziet Vowles voorlopig een duidelijke hiërarchie ontstaan. Ferrari, Mercedes, Red Bull Racing en McLaren vormen volgens hem de top. “Ferrari heeft indrukwekkende innovaties gebracht en Mercedes is vanaf het begin sterk. Die teams kun je niet onderschatten.”

Voor Williams ligt de focus voorlopig elders. “We bevinden ons in een kleine groep achter de top vier. Het middenveld zit extreem dicht bij elkaar en dat maakt het interessant. Ons doel is om ons sneller te ontwikkelen dan de teams rond ons, zodat we op termijn kunnen aansluiten. Dit seizoen draait vooral om bouwen en vooruitgang boeken.”

Verstappen oogde sterk in Bahrein

Max Verstappen kan in ieder geval terugkijken op een positieve testweek in het Midden-Oosten. Ondanks dat hij zelf liet weten geen fan te zijn van de nieuwe Formule 1-auto's, liep hij niet of nauwelijks tegen problemen aan met de Red Bull Ford-motor. Over twee weken zal echt duidelijk worden waar iedereen staat, als dan de Grand Prix van Australië plaatsvindt in Melbourne.