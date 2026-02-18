George Russell is het oneens met de scherpe kritiek van Max Verstappen op de nieuwe F1-regels voor 2026. De Brit ziet het nieuwe tijdperk niet als “Formule E op steroïden”, maar gaf wel toe dat er één duidelijk nadeel is waar de coureurs zich aan moeten aanpassen.

De Mercedes-coureur onthulde dat de nieuwe motoren, die voor vijftig procent elektrisch en vijftig procent op duurzame brandstof draaien, voor vreemde rijgewoontes zorgen. Zo moet hij in Bahrein bepaalde bochten plots in de eerste versnelling nemen om de turbo actief te houden, iets wat volgens hem totaal onnatuurlijk aanvoelt.

Russell niet mee in harde kritiek van Verstappen

De nieuwe regelgeving voor 2026 verdeelt momenteel de paddock. Na de eerste shakedown in Barcelona trokken de teams naar Bahrein voor de eerste driedaagse test, waar de reacties uiteenlopen. Terwijl regerend wereldkampioen Lando Norris het voorlopig “veel plezier” noemt, hebben onder meer Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen hun zorgen geuit.

Verstappen spaarde de nieuwe regels niet en noemde ze zelfs “anti-racen”, waarbij hij het nieuwe tijdperk omschreef als “Formule E op steroïden”. George Russell denkt daar duidelijk anders over. “Ik zie het als een stap vooruit. We staan nog maar aan het begin van een reglement dat meer dan drie jaar zal duren. De vooruitgang die teams de komende maanden boeken, zal enorm zijn”, aldus de Brit tegenover diverse pers in Bahrein.

‘Vervelend’ detail met versnellingsbak

Toch is Russell niet blind voor de uitdagingen. Vooral het energiebeheer en de grotere rol van elektrische kracht vragen een andere aanpak. “De auto’s zelf zijn prettiger om te rijden. Ze zijn kleiner en lichter, waardoor ze veel wendbaarder aanvoelen. Maar de motoren zijn erg complex. Dat zorgt waarschijnlijk voor meer kopzorgen bij de engineers dan bij ons”, klinkt het.

Eén element vindt hij echter lastig. “We moeten soms extreem lage versnellingen gebruiken in bochten. In Bahrein neem je normaal de eerste bocht in derde versnelling, maar nu moet dat in de eerste om het toerental hoog te houden en de turbo draaiende te houden. Dat voelt niet intuïtief en is behoorlijk vervelend.”

Vergelijking met rit naar de supermarkt

Russell probeerde het probleem te verduidelijken met een herkenbaar voorbeeld. “Stel dat je naar de supermarkt rijdt en aan een rotonde komt. Je zou die normaal in derde versnelling nemen, maar iemand naast je zegt plots dat je naar de eerste versnelling moet schakelen. Dat voelt compleet onnatuurlijk, maar dat is wat we nu doen.”

Volgens de Mercedes-coureur vertraagt die aanpak de auto in de bocht, maar levert het op het rechte stuk net weer tijd op. “Dat zorgt voor een enorme leercurve. Je weet pas na een volledige ronde of een keuze je energie heeft gekost of niet. Dat maakt het allemaal veel ingewikkelder.”

Tot slot is Russell benieuwd hoe fans het nieuwe tijdperk zullen ervaren. “Wij coureurs klagen graag, dat hoort erbij. Maar uiteindelijk draait het om het spektakel. Misschien worden de races zelfs chaotischer. Wat wel opvalt, is dat het verschil tussen de topteams en de rest momenteel groter lijkt dan verwacht.”