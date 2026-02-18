user icon
icon

Russell oneens met Verstappen: "Wij coureurs klagen altijd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell oneens met Verstappen: "Wij coureurs klagen altijd"

George Russell is het oneens met de scherpe kritiek van Max Verstappen op de nieuwe F1-regels voor 2026. De Brit ziet het nieuwe tijdperk niet als “Formule E op steroïden”, maar gaf wel toe dat er één duidelijk nadeel is waar de coureurs zich aan moeten aanpassen.

De Mercedes-coureur onthulde dat de nieuwe motoren, die voor vijftig procent elektrisch en vijftig procent op duurzame brandstof draaien, voor vreemde rijgewoontes zorgen. Zo moet hij in Bahrein bepaalde bochten plots in de eerste versnelling nemen om de turbo actief te houden, iets wat volgens hem totaal onnatuurlijk aanvoelt.

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

Russell niet mee in harde kritiek van Verstappen

De nieuwe regelgeving voor 2026 verdeelt momenteel de paddock. Na de eerste shakedown in Barcelona trokken de teams naar Bahrein voor de eerste driedaagse test, waar de reacties uiteenlopen. Terwijl regerend wereldkampioen Lando Norris het voorlopig “veel plezier” noemt, hebben onder meer Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen hun zorgen geuit.

Verstappen spaarde de nieuwe regels niet en noemde ze zelfs “anti-racen”, waarbij hij het nieuwe tijdperk omschreef als “Formule E op steroïden”. George Russell denkt daar duidelijk anders over. “Ik zie het als een stap vooruit. We staan nog maar aan het begin van een reglement dat meer dan drie jaar zal duren. De vooruitgang die teams de komende maanden boeken, zal enorm zijn”, aldus de Brit tegenover diverse pers in Bahrein.

‘Vervelend’ detail met versnellingsbak

Toch is Russell niet blind voor de uitdagingen. Vooral het energiebeheer en de grotere rol van elektrische kracht vragen een andere aanpak. “De auto’s zelf zijn prettiger om te rijden. Ze zijn kleiner en lichter, waardoor ze veel wendbaarder aanvoelen. Maar de motoren zijn erg complex. Dat zorgt waarschijnlijk voor meer kopzorgen bij de engineers dan bij ons”, klinkt het.

Eén element vindt hij echter lastig. “We moeten soms extreem lage versnellingen gebruiken in bochten. In Bahrein neem je normaal de eerste bocht in derde versnelling, maar nu moet dat in de eerste om het toerental hoog te houden en de turbo draaiende te houden. Dat voelt niet intuïtief en is behoorlijk vervelend.”

Vergelijking met rit naar de supermarkt

Russell probeerde het probleem te verduidelijken met een herkenbaar voorbeeld. “Stel dat je naar de supermarkt rijdt en aan een rotonde komt. Je zou die normaal in derde versnelling nemen, maar iemand naast je zegt plots dat je naar de eerste versnelling moet schakelen. Dat voelt compleet onnatuurlijk, maar dat is wat we nu doen.”

Volgens de Mercedes-coureur vertraagt die aanpak de auto in de bocht, maar levert het op het rechte stuk net weer tijd op. “Dat zorgt voor een enorme leercurve. Je weet pas na een volledige ronde of een keuze je energie heeft gekost of niet. Dat maakt het allemaal veel ingewikkelder.”

Tot slot is Russell benieuwd hoe fans het nieuwe tijdperk zullen ervaren. “Wij coureurs klagen graag, dat hoort erbij. Maar uiteindelijk draait het om het spektakel. Misschien worden de races zelfs chaotischer. Wat wel opvalt, is dat het verschil tussen de topteams en de rest momenteel groter lijkt dan verwacht.”

HermanInDeZon

Posts: 638

Misschien beter dat Max stopt met F1.
Die vindt het, in tegenstelling tot Russell, niet meer leuk.

Iedereen gelukkig dan.

  • 4
  • 18 feb 2026 - 08:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Max wereldkampioen

    Posts: 377

    Het lijkt wel of Russell het altijd oneens is met wat Max zegt. Akelig mannetje

    • + 2
    • 18 feb 2026 - 08:02
    • HermanInDeZon

      Posts: 638

      Fundamenteel verschil tussen de twee is natuurlijk dat Russell voor zichzelf nog een toekomst ziet in F1 daar waar het er alle schijn naar heeft dat Max zich vooral op een toekomst aan het voorbereiden is ergens anders.

      Dan krijg je natuurlijk sowieso een ander perspectief om dingen te bekijken.

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 08:23
    • snailer

      Posts: 31.863

      In wezen is Russell het helemaal niet oneens. Ze willen alle twee het zelfde. Een fijne auto en winnen.
      Waar ze mogelijk over verschillen is wat fijn definieert.
      En dan kom je wel waar Herman het over heeft. Waarschijnlijk is het voor Russell belangrijk dat de auto het beste is.
      Verstappen wil het ook. Ben ik van overtuigd. Maar hij wil ook echt racen. Puur racen.

      Mogelijk zit daar de nuance.

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 08:29
    • The Wolf

      Posts: 103

      Ik zie het eigenlijk als "Russell is het niet geheel eens met Max".
      Daar waar Max duidelijk is dat hij de huidige regels niks vind, kaart Russell een paar positieve punten aan, de wagens zijn kleiner/lichter/wendbaarder, ook in het belang van racen.. jammer alleen dat dat weer teniet wordt gedaan door anti-racen energiemanagement. En inderdaad kijkt Russell door een andere bril, is nog op jacht naar z'n eerste kampioenschap daar waar Max er al 4 in de pocket heeft en zich al aan het bezinnen is over een toekomst buiten F1.

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 08:41
    • snailer

      Posts: 31.863

      Minder grip minder wendbaar..

      Dat Russell de auto lichter vindt en kleiner. Zo denkt Verstappen er ook over.

      Waar Verstaplen vooral over valt is dat de invloed van de hybride veel te groot is. Hij doelt vooral er op dat in de bochten geharvest moet worden. De bochten kunnen dus niet optimaal aangevallen worden. Hij vindt dat aanvallen via een knopje en Vervolgens 3 ronden worstelen om de hybride niet te laten clippen niet fijn.
      Het pure racen.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 09:59
    • FerrariRules

      Posts: 3.139

      Russel heeft dit niet zo gebracht. Dat wordt er van gemaakt omdat er enkele coureurs anders denken. In Engeland staat de kop hetzelfde maar dan agaat er Hamilton.
      Ondanks dat is Russel wel een vervelend mannetje af en toe natuurlijk....🤣

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 10:29
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.096

      Ook “echt racen” of “puur racen” is hartstikke subjectief. Begrijp me niet verkeerd, ook ik hou meer van het betere smijtwerk en vol pushen. Maar, dat definieert slechts wat echt racen tot mijn beleving maakt. “Puur racen” bestaat objectief niet.

      Ofwel. Max en George kunnen geen ongelijk hebben in beide gevallen.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 11:47
  • Flexwing

    Posts: 274

    Kan deze man niet stoppen met f1 wat een kwal

    • + 3
    • 18 feb 2026 - 08:09
    • HermanInDeZon

      Posts: 638

      Misschien beter dat Max stopt met F1.
      Die vindt het, in tegenstelling tot Russell, niet meer leuk.

      Iedereen gelukkig dan.

      • + 4
      • 18 feb 2026 - 08:22
    • snailer

      Posts: 31.863

      Ik acht de kans dat hij stopt gewoon erg groot. Ook als hij kampioen zou worden.

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 10:01
    • HermanInDeZon

      Posts: 638

      @snailer ik eigenlijk ook ... zijn tijd is gekomen.

      Hij is extreem vroeg met de sport begonnen, heeft er alles bereikt wat hij wilde bereiken en dit op relatief korte tijd (had nog korter kunnen zijn moest de Mercedes niet zo dominant geweest zijn pre-2022)

      Hij is geen recordjager - dus doorgaan om in de buurt te komen van een Hamilton of Schumacher zie ik sowieso niet als iets wat hem drijft.

      En zichzelf in de geschiedenis boeken rijden als "een van de grootste aller tijden" heeft hij inmiddels ook al wel gedaan.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 10:28
  • shakedown

    Posts: 1.658

    Russell is nog bezig met het leren rijden met de nieuwe auto's zodra hij dat doorheeft, komt hij op het punt waar Verstappen al lang is. Het duurt gewoon wat langer voordat hij dit soort dingen beseft...

    • + 4
    • 18 feb 2026 - 09:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.497

    Vriend heeft (alweer) gelijk natuurlijk.
    Je moet je als coureur aanpassen aan de nieuwe wagens.
    De slimmeriken kunnen dat wel en de ouwetjes en de niet zo slimme coureurs kunnen dat niet.
    Degene die nog steeds met 'n telraam en leesplankje zitten te rekenen en leren....tja..

    Over 'n paar jaar zitten Max en zijn dochter aan hetzelfde telraampje te leren.

    Maar ja, hij heeft wel 'n grote hoop doekoes natuurlijk, dat dan weer wel.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 11:16

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar