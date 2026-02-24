user icon
Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

Lando Norris heeft zich uitgesproken over de veelbesproken titelstrijd van 2021 en schaart zich openlijk achter Lewis Hamilton. De McLaren-coureur vindt dat de Brit niet zeven, maar acht wereldtitels op zijn naam had moeten hebben. Dat liet hij weten in een interview in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen.

Volgens Norris blijft de afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi een gevoelig onderwerp, zeker bij Britse fans. De slotrace van 2021 zorgde voor enorm veel controverse en discussie, die jaren later nog altijd voortduurt.

Norris schaart zich achter Hamilton

Het einde van het seizoen 2021 zit veel fans nog vers in het geheugen. Tijdens de race in Abu Dhabi leek Lewis Hamiltonop weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een safety car-situatie het duel met Max Verstappen volledig op zijn kop zette.

De crash van Nicholas Latifi zorgde ervoor dat het veld werd geneutraliseerd. Daardoor leek het er lange tijd op dat de race achter de safety car zou eindigen. Het gat tussen Hamilton en Verstappen was immers te groot om in één ronde nog te overbruggen, waardoor de Brit op koers lag voor de titel.

Controverse blijft nazinderen

Toch besloot wedstrijdleider Michael Masi de race onder groene vlag te laten eindigen. Alleen de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen mochten zich terugronden, terwijl de rest op positie moest blijven. Dat zorgde voor woede bij veel fans en ook Mercedes probeerde na afloop nog de uitslag aan te vechten.

De FIA oordeelde uiteindelijk dat Masi binnen de regels had gehandeld, al bleef de beslissing enorm omstreden. Volgens Norris is de conclusie echter duidelijk. Hij vindt dat Hamilton recht had op een achtste titel en stelt daarmee impliciet dat Verstappen er drie zou moeten hebben in plaats van vier. Die uitspraak zorgde opnieuw voor discussie onder fans, wat aantoont dat de gebeurtenissen van 2021 nog lang niet vergeten zijn.

Reacties (31)

  • F1jos

    Posts: 5.056

    To be continued…….

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 18:12
  • turbof1

    Posts: 2.048

    Hoe is dit uithalen naar Verstappen... Opgeklopte titel alweer.

    • + 2
    • 24 feb 2026 - 18:16
  • f1 benelux

    Posts: 4.259

    ... wat aantoont dat de gebeurtenissen van 2021 nog lang niet vergeten zijn.

    Da's sodeju 5+ jaren geleden!!!
    Ok, ... Welke meiden maken zich hier nog druk over!?






    Zo ..

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 18:29
    • hupholland

      Posts: 9.669

      4 jaar en dik 2 maanden.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 18:33
    • f1 benelux

      Posts: 4.259

      Yes! Deze grijze hersencellen hier verdienen een klap!!
      Maken we er toch 5- van ... ;)




      Zo ..

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 18:43
  • F1jos

    Posts: 5.056

    Nee, Hamilton had 6 moeten hebben, vraag het maar aan Massa.

    • + 9
    • 24 feb 2026 - 18:29
    • hupholland

      Posts: 9.669

      en Joep had brons moeten hebben.

      • + 3
      • 24 feb 2026 - 18:34
    • Cicero

      Posts: 1.626

      En ik had stinkend rijk moeten zijn. Boehoe

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 18:34
    • Joeppp

      Posts: 8.312

      Ach, ik was al blij dat ik meedeed, alleen spijt dat ik mijn vader had meegenomen.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 19:02
    • Hagueian

      Posts: 8.352

      Daar hoor je ze niet over. Dat komt niet zo goed uit.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 20:02
  • Damon Hill

    Posts: 19.699

    - nadat Hamilton in Imola van de baan crasht en toevallig door een rode vlag niet uitvalt maar nog 2e kan worden

    - nadat Verstappen in Baku vanuit leidende positie een klapband krijgt

    - nadat Verstappen in Engeland door Hamilton van de baan wordt gebeukt

    - nadat Verstappen in Budapest door Bottas van de baan wordt geramd.

    Euh nee, Lando, die titel voor Verstappen was meer, meer dan terecht.

    • + 21
    • 24 feb 2026 - 18:35
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.146

      Juist Damon. Iedereen vergeet die races. Het wk had allang beslist moeten worden in het voordeel van Verstappen.

      • + 5
      • 24 feb 2026 - 18:38
    • F1jos

      Posts: 5.056

      Lando had 2 titels moeten hebben, met een dominante auto in de 2e helft van 2024.

      • + 5
      • 24 feb 2026 - 18:39
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.115

      Dit kan naast elkaar bestaan, waarheid spreken maar het niet platslaan.

      Ja, wat jij zegt is pure waarheid. Tegelijkertijd, niet op de specifieke manier en in die specifieke race.

      Verstappen heeft terecht 4 titels. Hamilton is benadeeld in AD21. En - en.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 18:40
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.146

      F1jos dan had norris beter zijn best moeten doen. In brazilie had norris makkelijk een slag kunnen slaan. Maar toen gooide hij alles weg.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 18:44
    • Patrace

      Posts: 6.528

      @F1Jos: Norris had inderdaad de snelste auto in een groot deel van 2024, alleen waren hij en het team er nog niet klaar voor

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 19:08
    • WickieDeViking

      Posts: 464

      Michael Schumacher, als je het van een ruimer perspectief bekijkt, zou je kunnen stellen dat beiden op bepaalde momenten benadeeld of bevoordeeld zijn geweest, maar op verschillende manieren en door verschillende oorzaken.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 19:19
    • Freek-Willem

      Posts: 6.630

      Inderdaad @schummi.

      Max was de verdiende wdc. Maar eerlijk is eerlijk Lewis was eigenlijk de verdiende race winnaar in AD21. Uiteindelijk ben ik blij dat Max daar wdc werd. Niet om Lewis te pesten maar omdat alle teambazen na Spa de buik vol hadden van een finish achter de SC. En nou doet Masi daar iets aan (Ok wat controversieel) maar is het ook niet goed.

      Kortom Noris moet niet zeuren. Die had twee titels moeten hebben zelf op Ijn naam moeten schrijven met duidelijke cijfers maar mag van geluk spreken dat het er in ieder geval 1 is geworden.

      • + 2
      • 24 feb 2026 - 19:20
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.115

      Zoals jij het uitlegt @Freek-Willem was inderdaad mijn intentie haha. Kennelijk is jou dat flink beter gelukt ;).

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 19:35
    • Larry Perkins

      Posts: 63.124

      Voor @John6 en anderen die nog eens willen genieten... [/]

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      [i] Mooie tijden!

      Als toetje Barcelona 2016 er ook nog ff bij...

      Historisch hoogtepunt Max Verstappen wint Formule 1
      (12,51 minuten)
      https://youtu.be/GPy6GR_IUjk

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 19:38
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.115

      @Wicky

      Klopt helemaal! Wat ik bedoel is ongeveer wat Freek zegt.

      Verstappen noch Hamilton kunnen er iets aan doen dat AD de laatste race is. Puur die race, als laatste race, had Verstappen geen kampioen ‘mogen’ worden, lees: die race had Verstappen eigenlijk niet mogen winnen.

      Over het gehele seizoen is hij hoe dan ook de verdiende kampioen. Twee waarheden wat niks af doet aan het kampioenschap.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 19:38
    • F1jos

      Posts: 5.056

      @Patrese, in tegenstelling tot Max geeft mij de auto en ik zal het leveren. Bovendien was Lando destijds geen rookie meer.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 20:15
  • 919

    Posts: 3.997

    Hij had er 10 moet hebben! Maar dat heeft hij nagelaten... Net zoals in 2021, niet overtuigdend genoeg om hem binnen te slepen, voornamelijk doordat hij het zelf liet liggen.

    • + 2
    • 24 feb 2026 - 18:45
  • trucker0werner

    Posts: 503

    En de bal rolt weer.
    Dit is iets dat je altijd blijft houden. Maar f1 is simpel en correct. Hetis verjaard dat gaan we niks mee doen. Toen is er beslissing gekomen en dat staat vast.
    Zo kan je zegge dat verstappen bewust in silverstone eraf geduwd is en dat hamilton zeer kleine penalty kreeg.
    Zo kan je ook zeggen dat norris 0 moet hebben en max er 5. Ivm de wagen vorif jaar eogenlijk illegaal was.
    Zo kan je ook zeggen dat als ik had gereden en rest met 10% vermogen was ik werledkampioen geweest.

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 18:45
  • John6

    Posts: 11.502

    Heerlijk dit weer, ja Lando jij had ook niet de titel moeten winnen in 2025 maar Oscar, maar je won hem toch, maar over 2021 kan ik echt genieten dat ze er elke keer weer op terug komen, dat maakt mijn dag altijd weer goed, die van @Larry. ook weet ik, we zien het lijstje wel weer langkomen.😃

    • + 3
    • 24 feb 2026 - 18:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.567

    Zonder namen te noemen....de beste heeft dat jaar gewonnen.
    En das maar goed ook, anders hadden we het na al die jaren nog steeds erover gehad.

    Mercedes moeten in eigen keuken kijken....ze hebben het zelf verpest.....met de beste Redbull rijder naast Max..... Valtteri Bottas!
    Valtteri Bottas was degene die Max geholpen heeft aan zijn titel.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 19:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.567

      En dan heb ik het niet eens over het talent van Max.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 19:06
    • Need5Speed

      Posts: 3.546

      Hij hielp toch niet heel erg in Hongarije.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 19:33
  • DutchTifosi

    Posts: 2.805

    Terechte WK-winnaar, maar de manier hoe de race werd gewonnen heb ik altijd vreemd gevonden.

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 19:25
  • racepace1

    Posts: 639

    WAATUUUH? zei iemand iets?

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 20:17

