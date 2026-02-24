Lando Norris heeft zich uitgesproken over de veelbesproken titelstrijd van 2021 en schaart zich openlijk achter Lewis Hamilton. De McLaren-coureur vindt dat de Brit niet zeven, maar acht wereldtitels op zijn naam had moeten hebben. Dat liet hij weten in een interview in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen.

Volgens Norris blijft de afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi een gevoelig onderwerp, zeker bij Britse fans. De slotrace van 2021 zorgde voor enorm veel controverse en discussie, die jaren later nog altijd voortduurt.

Norris schaart zich achter Hamilton

Het einde van het seizoen 2021 zit veel fans nog vers in het geheugen. Tijdens de race in Abu Dhabi leek Lewis Hamiltonop weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een safety car-situatie het duel met Max Verstappen volledig op zijn kop zette.

De crash van Nicholas Latifi zorgde ervoor dat het veld werd geneutraliseerd. Daardoor leek het er lange tijd op dat de race achter de safety car zou eindigen. Het gat tussen Hamilton en Verstappen was immers te groot om in één ronde nog te overbruggen, waardoor de Brit op koers lag voor de titel.

Controverse blijft nazinderen

Toch besloot wedstrijdleider Michael Masi de race onder groene vlag te laten eindigen. Alleen de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen mochten zich terugronden, terwijl de rest op positie moest blijven. Dat zorgde voor woede bij veel fans en ook Mercedes probeerde na afloop nog de uitslag aan te vechten.

De FIA oordeelde uiteindelijk dat Masi binnen de regels had gehandeld, al bleef de beslissing enorm omstreden. Volgens Norris is de conclusie echter duidelijk. Hij vindt dat Hamilton recht had op een achtste titel en stelt daarmee impliciet dat Verstappen er drie zou moeten hebben in plaats van vier. Die uitspraak zorgde opnieuw voor discussie onder fans, wat aantoont dat de gebeurtenissen van 2021 nog lang niet vergeten zijn.