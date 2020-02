Haas F1 toont eerste beelden van VF-20 met 'oude' nieuwe kleurstelling

Haas F1 heeft zojuist als eerste team beelden getoond van de nieuwe bolide voor het seizoen 2020. Zoals verwacht heeft de VF-20 een nieuwe kleurstelling, nadat halverwege 2019 al afscheid werd genomen van titelsponsor Rich Energy.

Met de onthulling van de beelden van de Haas VF-20, die het Amerikaanse team via social media verspreidde, is de renstal de eerste die beelden van de nieuwe bolide getoond heeft. De op het oog grootste verandering aan de bolide is de kleurstelling: het zwart-goud van Rich Energy werd ingeruild voor de kleuren waarmee Haas F1 in 2016 en 2018 ook al aan de start stond. De bolide is dus minder zwart, terwijl de grijze en rode tinten terugkeren op de auto.

Qua bodywork lijkt de VF-20 veel op haar voorganger, de door aerodynamische problemen geplaagde VF-19. De voorvleugel en de neus van de nieuwe bolide hebben wat weg van de oplossingen waarmee Ferrari in 2019 op de proppen kwam. Geheel verwonderlijk is dat niet, omdat Haas F1 nog altijd een technische samenwerking heeft met de roemruchte Italiaanse renstal.

Kevin Magnussen en Romain Grosjean zijn de coureurs die Haas F1 in 2020 terug moeten laten keren richting de kop van de middenmoot, zoals zij dat in 2018 ook al deden. De Deen en de Fransman beginnen aan hun vierde seizoen als teamgenoten bij het Amerikaanse team. Het is overigens niet uit te sluiten dat de Haas-bolide bij de start van de wintertests een iets ander uiterlijk heeft: de officiële presentatie van de bolide vindt pas op 19 februari plaats, kort voor het begin van de eerste dag van de wintertests.