Russell ziet Red Bull nog steeds als de absolute topfavoriet

George Russell blijft erbij: het team van Red Bull Racing is de grote favoriet. Het is opvallend, want veel mensen zien juist Russell en zijn werkgever Mercedes als de titelfavorieten in het komende Formule 1-seizoen. Ook op de laatste testdag in Bahrein weigert Russell die rol aan te nemen.

Op het circuit van Sakhir in Bahrein vindt vandaag de laatste testdag plaats, voordat het nieuwe seizoen over twee weken van start gaat in Australië. Veel kenners stellen aan de hand van de testweken dat het team van Mercedes de grote favoriet is. Ze ogen snel en betrouwbaar, en ze maken gebruik van een motortrucje dat ze een groot voordeel oplevert.

Bij Mercedes zien ze zichzelf echter niet als de grote favorieten. Teambaas Toto Wolff en Russell stelden vorige week in Bahrein dat Red Bull de favoriet was, en ze weigerden naar zichzelf te kijken. Red Bull maakte inderdaad veel indruk, maar Mercedes lijkt nog steeds een stapje sneller te zijn.

Russell vreest Red Bull

Op de laatste testdag in Bahrein sprak Russell met de internationale media. Toen hij naar de favoriet werd gevraagd, weigerde hij zijn eerdere uitspraken over Red Bull terug te nemen: "De manier waarop ze hun energie inzetten ziet er nog steeds overduidelijk het beste uit op de grid. Echt, mijn complimenten gaan uit naar hen. Ik denk dat het voor iedereen toch een beetje een verrassing was!"

Hoe denkt Russell over de performance van Mercedes?

Russell kijkt uiteindelijk ook nog even naar de prestaties van Mercedes: "Laten we maar eens gaan kijken hoe het uitpakt in Melbourne. Ik denk dat de teams met Mercedes-motoren sinds de eerste dag in Bahrein, vorige week, veel verbeteringen hebben geboekt, waardoor het gat wel aanzienlijk kleiner is geworden. We zitten nu natuurlijk op dag zes van de test in Bahrein, terwijl je in Melbourne maar drie uurtjes de tijd hebt om te trainen. Dat is wel het belangrijkste punt van zorg."

Wingleader

Posts: 3.367

Man haal je kop uit die zandzak.

  • 2
  • 20 feb 2026 - 14:53
Reacties (11)

  • Wingleader

    Posts: 3.367

    Man haal je kop uit die zandzak.

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 14:53
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.995

    Lijkt een beetje op sandbagging dit

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 14:57
    • Maximo

      Posts: 9.815

      Ik denk dat RB toch ook echt flink aan het sandbaggen is, ze hebben deze week zeer opmerkelijke updates gebracht, vooral de vloer-inlaat die alleen zichtbaar is als de wagen in de pits staat, schijnt anders te zijn dan wat alle andere teams hebben.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:13
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.995

      Maximo
      Zonder twijfel is RB op dit moment inderdaad de kampioen-sandbagger. Terwijl hun auto zeer snelle en stabiele tijden laat zien.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:16
    • Maximo

      Posts: 9.815

      Wat voraal terug te lezen valt is dat de RB motor in combinatie met hun versnellingsbak heel sterk is in energie opwekken.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:34
    • Maximo

      Posts: 9.815

      En bij de motoren afdeling van RB zal momentaal een hele positive vibe hangen, ze hebben iedereen verbaasd met wat ze ontworpen hebben, het zal hen alleen maar meer motiveren.

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 15:36
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.133

      Wat ik al hieronder benoem. Eerste week in Bahrein was rbr de snelste op het rechte stuk en nu staan ze niet eens in de top 5. Dat lijkt erop dat de motor flink is teruggeschroefd.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:43
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.133

    Kan wat inzitten. Redbull is opeens helemaal niet meer snel
    Op het rechte stuk. Ze kunnen de motoren verder teruggeschroefd hebben omdat ze misschien al genoeg weten kwa snelheid waar ze staan. We gaan het zien. Nog 2 weken.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 15:02
  • Pietje Bell

    Posts: 33.259

    Russell vorige week nav Max zijn kritiek op de nieuwe wagens:

    'Ik denk dat niemand kan zeggen dat de Formule 1 zich niet in een geweldige positie
    bevindt. Natuurlijk willen we de beste auto's en de snelste auto's en mooie races,
    maar je kunt nooit iedereen tevreden houden.
    Zoals Lando al zei, is het een privilege dat we ons in deze positie bevinden.
    Om eerlijk te zijn wil ik gewoon vooral winnen. Een coureur die recentelijk al veel gewonnen heeft wil de beste auto én de leukste auto's om in te rijden', aldus Russell over Verstappen. 'Tja, Max is vrij om naar de Nordschleife te gaan'.

    Russell vandaag:

    De problemen bij Mercedes worden mede veroorzaakt door de nieuwe technische reglementen voor de krachtbronnen. Door het wegvallen van de MGU-H kampen de motoren met aanzienlijke turbolag, wat het wegrijden uit stilstand bemoeilijkt.
    "Om een race te winnen, moet je ook heel goed van de lijn komen", zo stelt Russell.
    "De twee starts die ik deze week heb gemaakt, waren slechter dan de slechtste start
    die ik ooit heb gehad."
    "Lewis kwam vanaf P11 op P1 terecht. In dit stadium maakt het niet uit hoe snel je bent."

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 15:06
    • Maximo

      Posts: 9.815

      RB22 heeft nog geen goede proefstart gedaan

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:11
  • schwantz34

    Posts: 41.808

    Ik hoop dat matennaaier Sjors gelijk heeft,


    maar ik geloof er geen zak van dat hij gelijk heeft!

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 15:49

