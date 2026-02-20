George Russell blijft erbij: het team van Red Bull Racing is de grote favoriet. Het is opvallend, want veel mensen zien juist Russell en zijn werkgever Mercedes als de titelfavorieten in het komende Formule 1-seizoen. Ook op de laatste testdag in Bahrein weigert Russell die rol aan te nemen.

Op het circuit van Sakhir in Bahrein vindt vandaag de laatste testdag plaats, voordat het nieuwe seizoen over twee weken van start gaat in Australië. Veel kenners stellen aan de hand van de testweken dat het team van Mercedes de grote favoriet is. Ze ogen snel en betrouwbaar, en ze maken gebruik van een motortrucje dat ze een groot voordeel oplevert.

Bij Mercedes zien ze zichzelf echter niet als de grote favorieten. Teambaas Toto Wolff en Russell stelden vorige week in Bahrein dat Red Bull de favoriet was, en ze weigerden naar zichzelf te kijken. Red Bull maakte inderdaad veel indruk, maar Mercedes lijkt nog steeds een stapje sneller te zijn.

Russell vreest Red Bull

Op de laatste testdag in Bahrein sprak Russell met de internationale media. Toen hij naar de favoriet werd gevraagd, weigerde hij zijn eerdere uitspraken over Red Bull terug te nemen: "De manier waarop ze hun energie inzetten ziet er nog steeds overduidelijk het beste uit op de grid. Echt, mijn complimenten gaan uit naar hen. Ik denk dat het voor iedereen toch een beetje een verrassing was!"

Hoe denkt Russell over de performance van Mercedes?

Russell kijkt uiteindelijk ook nog even naar de prestaties van Mercedes: "Laten we maar eens gaan kijken hoe het uitpakt in Melbourne. Ik denk dat de teams met Mercedes-motoren sinds de eerste dag in Bahrein, vorige week, veel verbeteringen hebben geboekt, waardoor het gat wel aanzienlijk kleiner is geworden. We zitten nu natuurlijk op dag zes van de test in Bahrein, terwijl je in Melbourne maar drie uurtjes de tijd hebt om te trainen. Dat is wel het belangrijkste punt van zorg."