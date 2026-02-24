user icon
Einde van een tijdperk: Fanshop Verstappen sluit aankomend weekend de deuren

Voor fans van Max Verstappen komt aankomend weekend een tijdperk ten einde: de fanshop in Swalmen sluit dan definitief de deuren. Het nieuws kwam eind vorig jaar naar buiten, maar nu wordt het de realiteit. Vanaf 1 maart is het gedaan met dit 'bedevaartsoord' voor fans van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste iconen van de Nederlandse sportwereld. Zijn fans hebben in Nederland weinig punten waar ze iets van hem kunnen vinden, maar de fanshop in Swalmen vormt daar een uitzondering op. De officiële fanshop trekt duizenden fans aan, en er valt hier ook veel voor hen te zien.

De winkel in het Limburgse plaatsje opende op 17 januari zijn deuren, en groeide al snel uit tot een soort bedevaartsoord voor de fans van de Red Bull-coureur. In de winkel is niet alleen merchandise van Verstappen te koop, er worden ook auto's en persoonlijke spullen van Verstappen tentoongesteld. Zo zijn er helmen te zien, en staat de Red Bull RB12, waar Verstappen zijn eerste race mee won, in de winkel.

Waarom sluit de winkel haar deuren?

Afgelopen december werd duidelijk dat er een einde zou komen aan een tijdperk. De winkel zou begin dit jaar zijn deuren sluiten, en de reden daarvoor was opvallend. Verstappen en zijn team sloten eind vorig jaar namelijk een exclusieve merchandisedeal met Fanatics.

Dit bedrijf zal zich richten op het verkopen van de merchandise van Verstappen, en ze richten zich niet alleen op de Nederlandse markt. Het gaat om een exclusief meerjarig wereldwijd partnership, en ze hebben ook een nieuwe webshop opgezet. Het zorgt er wel voor dat er een einde komt aan de populaire fanshop in Swalmen. Verstappens manager Raymond Vermeulen liet eind vorig jaar weten dat dit besluit in goed overleg is genomen met winkeleigenaar Roger Hermans, die wel betrokken blijft als merchandiseadviseur.

Sprookje zaterdag voorbij

Nu komt er aankomend weekend definitief een einde aan dit tijdperk. Op de site van Verstappen valt te lezen dat de fanshop in Swalmen vanaf 1 maart permanent is gesloten, en dat betekent dat aankomende zaterdag de laatste dag van de winkel is. Fans van Verstappen deelden in de afgelopen dagen al beelden van hun laatste bezoek aan de fanshop.

Erwinnaar

Posts: 5.505

Alles voor de pegels.

Dat men niet de zaak niet open houd is hun goedrecht maar als het een goedlopend gebeuren is vind ik het een middelvinger naar de fan eerlijk gezegd. Jammer.

Neem een voorbeeld aan Keulen waar de fans gratis en wel naar een gigantische verzameling auto's en spullen van S... [Lees verder]

  • 5
  • 24 feb 2026 - 17:48
  • f(1)orum

    Posts: 9.574

    "Fanshop Verstappen sluit aankomend weekend de deuren"
    Ik snap dat wel, want wie koopt er nou Max ventilatoren?

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 16:53
    • SEN1

      Posts: 2.734

      Onlyfans?

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 17:06
    • Regenrace

      Posts: 2.336

      Zou wel leuk zijn als ie de laatste dag zelf achter de toonbank staat.
      Daar heeft ie vast zelf ook veel zin in.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 18:08
  • The Wolf

    Posts: 153

    jeetje

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 17:04
  • Joeppp

    Posts: 8.312

    Fanstop.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 17:05
  • The Wolf

    Posts: 153

    wilde net 'n Max petje gaan kopen daar, maar ik kan alleen vanaf 2 maart

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 17:07
  • Pietje Bell

    Posts: 33.328

    Heb net het laatste deel van Max zijn docu bekeken en die gaat over het weekend
    in september op de Nordschleife. Leuk inkijkje in wat daar allemaal gebeurde.
    Chris Llham kwam regelmatig aan het woord. Leuke sympathieke jongen.
    Sophie en Jack Martin waren er ook de hele dag bij.

    • + 2
    • 24 feb 2026 - 17:08
    • F1 bekijker

      Posts: 12

      Zat daar ook een shop?

      • + 2
      • 24 feb 2026 - 17:19
    • Pietje Bell

      Posts: 33.328

      Ja, een enorm grote merchandise pop-up store. 🤦‍♀️🤦🤦‍♂️

      Flauwe opmerking. Mag ik hier alleen maar iets over zijn shop posten?!
      Ben jij het die dat bepaalt?

      Oh, wacht. Jij was het die over de slechte opvoeding van Max door Jos
      begon op 19 februari. Ik weet genoeg.

      • + 4
      • 24 feb 2026 - 17:37
  • gridiron

    Posts: 3.212

    Geopend op 17 januari?, dat was een kort tijdperk dan.

    • + 2
    • 24 feb 2026 - 17:28
  • Erwinnaar

    Posts: 5.505

    Alles voor de pegels.

    Dat men niet de zaak niet open houd is hun goedrecht maar als het een goedlopend gebeuren is vind ik het een middelvinger naar de fan eerlijk gezegd. Jammer.

    Neem een voorbeeld aan Keulen waar de fans gratis en wel naar een gigantische verzameling auto's en spullen van Schumacher kunnen komen kijken.
    Zoiets zou toch voor Verstappen ook kunnen zou je denken....nu al terwijl hij nog rijdt...? Iets terug geven aan de fans.

    Wie weet ooit nog eens.

    • + 5
    • 24 feb 2026 - 17:48
    • WickieDeViking

      Posts: 464

      Ga je nu echt een museum vergelijken met een fanshop?

      Dat van Schumacher is een museale collectie over een volledig afgeronde carrière. Een historisch overzicht van iemand die zijn nalatenschap al compleet heeft opgebouwd.

      Verstappen zit nog midden in zijn carrière. Zijn verhaal wordt nog geschreven. Een permanent museum of gratis tentoonstelling zoals bij Schumacher past eerder bij een afgesloten tijdperk dan bij een actieve coureur.

      Daarnaast is een fanshop dus iets totaal anders dan een historische expositie. Dat de merchandising nu via een grote partij als Fanatics loopt, past gewoon bij de internationale schaal waarop hij bezig is.

      Teleurstelling over het verdwijnen van iets snap ik best, maar het direct vergelijken met een museum rond een legende uit een vorige generatie vind ik echt appels met peren vergelijken.

      • + 2
      • 24 feb 2026 - 18:08
    • Erwinnaar

      Posts: 5.505

      Zeker, want in dat museum zit een fanshop. Wel eens geweest daar in Keulen?

      • + 2
      • 24 feb 2026 - 18:25
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.146

      Verstappen gaat samen werken met een groot online bedrijf voor het verkoop van zijn merchandise. Daarom sluit deze shop. Ik ben er een keer geweest maar het is niet zo speciaal.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 18:40
    • WickieDeViking

      Posts: 464

      Dat verandert mijn punt niet echt, Erwinnaar. Eerlijk gezegd vind ik het zelfs best raar om dat als hetzelfde te zien.

      Het museum rond Schumacher is, nogmaals, een nalatenschap van een afgeronde, historische carrière, waar toevallig ook een fanshop bij zit.

      De fanshop van Verstappen is gewoon een lokale merchandise winkel. Dat die nu plaatsmaakt voor internationale verkoop via Fanatics is een commerciële keuze, geen “weigering om iets voor fans te doen”.

      Het gelijkstellen aan een museumconstructie rond een legende uit een vorige generatie vind ik echt twee totaal verschillende dingen.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 18:43
    • Erwinnaar

      Posts: 5.505

      Ben je er al eens geweest dan? Kan je toch gewoon ja of nee op zeggen? Of is dat een geheim...

      Dat mag zeker, prima. I

      Ik vind wat anders en dat het prima samen zou kunnen ook ten tijde van een carriëre en mooi dat het dan 2 totaal verschillende invalshoeken zijn.

      Ik vind Verstappen een geweldig coureur met een groot en rijk team achter zich en inmiddels een grote historie; ook buiten de grand prix om zoiets zou kunnen (museum/fanshop) doen om voor de minder bedeelden die geen race kunnen of willen bezoeken iets moois neer te zetten.

      En dat van Schumacher is wel heel erg uniek te noemen, op zichzelf staand (en ook de rest beneden is prachtig eens te bekijken daar in Keulen.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 18:51
    • WickieDeViking

      Posts: 464

      Of ik er al geweest ben, maakt eigenlijk niet uit voor de vergelijking.

      Ik ben het met je eens hoor dat iets moois voor de fans neerzetten ook tijdens een actieve carrière kan, maar ik vind de vergelijking gewoon niet opgaan. Het is een andere situatie en context dan Keulen.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 19:23
    • Erwinnaar

      Posts: 5.505

      Ok duidelijk!

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 19:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.567

    Nu Max zijn shop heeft gesloten hoop ik dat die van Jos open blijft.
    Hij schijnt 'n mooie collectie knuppels te hebben die te koop zijn.
    Mss nog eens langsgaan deze zomer.

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 18:50
  • Hagueian

    Posts: 8.350

    Nederland is uitgemolken met die dure marketingtroep. Ik heb nooit begrepen waarom mensen dat massaal kopen. Oke, als kind heb ik ook wel eens wat gekocht. Maar we worden allemaal ouder. En dan elk jaar een nieuwe? Bizar, helemaal voor dat geld!

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 20:13

show sidebar