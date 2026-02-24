Voor fans van Max Verstappen komt aankomend weekend een tijdperk ten einde: de fanshop in Swalmen sluit dan definitief de deuren. Het nieuws kwam eind vorig jaar naar buiten, maar nu wordt het de realiteit. Vanaf 1 maart is het gedaan met dit 'bedevaartsoord' voor fans van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste iconen van de Nederlandse sportwereld. Zijn fans hebben in Nederland weinig punten waar ze iets van hem kunnen vinden, maar de fanshop in Swalmen vormt daar een uitzondering op. De officiële fanshop trekt duizenden fans aan, en er valt hier ook veel voor hen te zien.

De winkel in het Limburgse plaatsje opende op 17 januari zijn deuren, en groeide al snel uit tot een soort bedevaartsoord voor de fans van de Red Bull-coureur. In de winkel is niet alleen merchandise van Verstappen te koop, er worden ook auto's en persoonlijke spullen van Verstappen tentoongesteld. Zo zijn er helmen te zien, en staat de Red Bull RB12, waar Verstappen zijn eerste race mee won, in de winkel.

Waarom sluit de winkel haar deuren?

Afgelopen december werd duidelijk dat er een einde zou komen aan een tijdperk. De winkel zou begin dit jaar zijn deuren sluiten, en de reden daarvoor was opvallend. Verstappen en zijn team sloten eind vorig jaar namelijk een exclusieve merchandisedeal met Fanatics.

Dit bedrijf zal zich richten op het verkopen van de merchandise van Verstappen, en ze richten zich niet alleen op de Nederlandse markt. Het gaat om een exclusief meerjarig wereldwijd partnership, en ze hebben ook een nieuwe webshop opgezet. Het zorgt er wel voor dat er een einde komt aan de populaire fanshop in Swalmen. Verstappens manager Raymond Vermeulen liet eind vorig jaar weten dat dit besluit in goed overleg is genomen met winkeleigenaar Roger Hermans, die wel betrokken blijft als merchandiseadviseur.

Sprookje zaterdag voorbij

Nu komt er aankomend weekend definitief een einde aan dit tijdperk. Op de site van Verstappen valt te lezen dat de fanshop in Swalmen vanaf 1 maart permanent is gesloten, en dat betekent dat aankomende zaterdag de laatste dag van de winkel is. Fans van Verstappen deelden in de afgelopen dagen al beelden van hun laatste bezoek aan de fanshop.