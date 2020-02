Mercedes presenteert nieuwe livery met INEOS als nieuwe hoofdsponsor

Mercedes heeft zojuist als tweede team haar kleurstelling voor het seizoen 2020 gepresenteerd. Tegelijkertijd onthulde de regerend wereldkampioen INEOS als nieuwe sponsor. Een opvallende verandering is het toevoegen van rood aan het gebruikelijke kleurenpalet van het team.

In de afgelopen dagen maakte Mercedes de fans al lekker met een aantal teasers van hun nieuwe kleurstelling en daarbij werd al gehint op de toevoeging van de kleur rood aan de livery. De binnenkant van de end plates van de voorvleugel en een klein deel van de luchtinlaat boven het hoofd van de coureurs is in een donkere roodtint uitgevoerd. Voor de rest blijven de Mercedes-kleuren van de afgelopen jaren duidelijk aanwezig. Op deze vlakken is sponsoring te zien van INEOS, evenals op de achterkant van de achtervleugel.

De auto is dus grotendeels zilvergrijs, terwijl de achterzijde van de bolide in donkergrijs is uitgevoerd. Ook een aantal andere vlakken van de bolide, zoals de end plates van de achtervleugel en de buitenkant van de end plates van de voorvleugel, zijn in die donkergrijze kleur uitgevoerd. Ook het groen van titelsponsor Petronas maakt wederom haar opwachting op de bolide.

Tegelijkertijd kondigde Mercedes dus ook een samenwerking aan met INEOS, dat de nieuwe hoofdsponsor van het team wordt. Het petrochemische bedrijf werd gedurende januari al in verband gebracht met een sponsorovereenkomst met Mercedes en die is er dus gekomen. INEOS heeft zich voor vijf jaar verbonden aan het Duitse fabrieksteam en krijgt een prominente plek op de engine cover van de W11.

Mercedes wordt daardoor aan het almaar groeiende sponsoringportfolio van INEOS toegevoegd. In de afgelopen jaren is het Britse bedrijf van Sir Jim Ratcliffe zich steeds meer gaan bemoeien met het sponsoren van sportteams. Zo nam INEOS in 2019 de sponsoring van Team Sky in het wielerpeloton over. Ook sponsorde het bedrijf de (succesvolle) poging van hardloper Eliud Kipchoge om de marathon onder de 2 uur te lopen. Ook voetbalclubs Lausanne (Zwitserland) en OGC Nice (Frankrijk) worden door INEOS gesponsord, evenals de America's Cup-zeilers van Team INEOS UK.