Viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 - Sebastian Vettel - heeft zijn lichten laten schijnen op het komende seizoen. Na de shakedown in Barcelona en de eerste week van de wintertest in Bahrein, is er voor de Duitser één ding duidelijk: deze rijder en zijn team staan er momenteel heel goed voor.

Heel sporadisch verschijnt Vettel in de media om zijn mening te geven over de F1. Daarnaast is hij nog een aantal keren op het circuit geweest om een shakedown te geven in onder andere de McLaren van Ayrton Senna. Eenmaal aangeschoven bij een Duitse talkshow, deelde de voormalig rijder van onder andere Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin zijn mening over het komende F1-seizoen.

Vettel glashelder

De Formule 1 zal er komend seizoen heel anders uit komen te zien. Doordat de reglementen wat betreft motor, chassis en aerodynamica compleet op de schop gaan, zullen alle teams met een compleet nieuwe auto op de grid verschijnen. Na de eerste twee testweken, lijken voornamelijk Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari er het beste voor te staan, al is dat allemaal speculatief.

Op de vraag wie er met de wereldtitel vandoor zal gaan, reageerde Vettel glashelder: "George Russell, Mercedes." Volgens de 38-jarige staat het team van Toto Wolff er uitstekend voor en zal Russell met zijn eerste wereldtitel aan de haal gaan.

Nog één testweek

Alle teams hebben nog slechts drie dagen voordat zij zich op zullen maken voor de eerste race in Australië op 8 maart. In Bahrein zal deze week de laatste test van de voorbereiding plaats gaan vinden. Daar zal moeten blijken of Russell en Mercedes daadwerkelijk over het beste pakket zullen beschikken. In ieder geval staan zij er volgens Vettel - voorlopig - uitstekend voor.