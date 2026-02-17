user icon
icon

Vettel glashelder: deze Formule 1-coureur wordt volgens de Duitser wereldkampioen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vettel glashelder: deze Formule 1-coureur wordt volgens de Duitser wereldkampioen

Viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 - Sebastian Vettel - heeft zijn lichten laten schijnen op het komende seizoen. Na de shakedown in Barcelona en de eerste week van de wintertest in Bahrein, is er voor de Duitser één ding duidelijk: deze rijder en zijn team staan er momenteel heel goed voor. 

Heel sporadisch verschijnt Vettel in de media om zijn mening te geven over de F1. Daarnaast is hij nog een aantal keren op het circuit geweest om een shakedown te geven in onder andere de McLaren van Ayrton Senna. Eenmaal aangeschoven bij een Duitse talkshow, deelde de voormalig rijder van onder andere Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin zijn mening over het komende F1-seizoen. 

Meer over Formule 1 'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

4 feb
 'Volgende rel dient zich aan: ook Aston Martin kan in de problemen komen bij de FIA'

'Volgende rel dient zich aan: ook Aston Martin kan in de problemen komen bij de FIA'

10 feb

Vettel glashelder

De Formule 1 zal er komend seizoen heel anders uit komen te zien. Doordat de reglementen wat betreft motor, chassis en aerodynamica compleet op de schop gaan, zullen alle teams met een compleet nieuwe auto op de grid verschijnen. Na de eerste twee testweken, lijken voornamelijk Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari er het beste voor te staan, al is dat allemaal speculatief. 

Op de vraag wie er met de wereldtitel vandoor zal gaan, reageerde Vettel glashelder: "George Russell, Mercedes." Volgens de 38-jarige staat het team van Toto Wolff er uitstekend voor en zal Russell met zijn eerste wereldtitel aan de haal gaan. 

Nog één testweek

Alle teams hebben nog slechts drie dagen voordat zij zich op zullen maken voor de eerste race in Australië op 8 maart. In Bahrein zal deze week de laatste test van de voorbereiding plaats gaan vinden. Daar zal moeten blijken of Russell en Mercedes daadwerkelijk over het beste pakket zullen beschikken. In ieder geval staan zij er volgens Vettel - voorlopig - uitstekend voor.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.491

Stel je voor dat Seb gelijk heeft en vriend wordt kampioen.
Dan zal vriend veel vrienden bij krijgen hier....zeg maar de succes supporters die allemaal roepen dat vriend zo goed is en al lang vriend waren van vriend voordat vriend ging winnen....

Ik heb dat voorgelegd aan vriend en die heeft gez... [Lees verder]

  • 4
  • 17 feb 2026 - 17:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 Sebastian Vettel George Russell Mercedes

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.491

    Stel je voor dat Seb gelijk heeft en vriend wordt kampioen.
    Dan zal vriend veel vrienden bij krijgen hier....zeg maar de succes supporters die allemaal roepen dat vriend zo goed is en al lang vriend waren van vriend voordat vriend ging winnen....

    Ik heb dat voorgelegd aan vriend en die heeft gezegd dat hij maar één vriend wilt hebben....en dat ik dat was.

    • + 4
    • 17 feb 2026 - 17:25
    • Politik

      Posts: 9.732

      En terecht @Ouw.
      Jij hebt hem altijd door dik en dun gesteund!

      • + 2
      • 17 feb 2026 - 17:40
    • snailer

      Posts: 31.855

      Even doorgaan met stel. Stel dat hij inderdaad kampioen wordt. (En waarom niet?)
      Interessant om te zien wat het doet met de populariteit van Russell. Denk dat hij dan gewoon veel meer Ouw, Jong, er tussen vrienden krijgt.

      • + 2
      • 17 feb 2026 - 17:47
    • nr 76

      Posts: 7.314

      Maar wat als Antonelli zijn stijgende lijn doorzet? Aan het eind van het seizoen had Russell toch zijn handen vol aan de jonge Italiaan.

      • + 3
      • 17 feb 2026 - 17:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.491

      Vriend blijft vriend 76.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 18:07
    • Larry Perkins

      Posts: 63.015

      Vriend 76, dus je hebt nog 75 betere vrienden.
      Dat had ik niet verwacht @Ouw...

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 18:37
    • Psykosis

      Posts: 76

      Ik ga alvast petjes en onderbroeken bestellen van die vriend 😍

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 18:59
  • F1 bekijker

    Posts: 4

    Kon hij nog wel eens gelijk in krijgen.

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 18:17
  • Larry Perkins

    Posts: 63.015

    'Kampioen van de armoede'

    • + 2
    • 17 feb 2026 - 18:38

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Sebastian Vettel 5
Sebastian Vettel
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 3 jul 1987 (38)
  • Geb. plaats Heppenheim, Duitsland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar