Jeremy Clarkson vreest dat de wintertests in Bahrein enkele pijnpunten van het nieuwe F1-tijdperk hebben blootgelegd. De bekende autosportliefhebber ziet met argusogen hoe de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026 mogelijk voor chaos kunnen zorgen bij de start van het seizoen.

Met kleinere en lichtere wagens, actieve aerodynamica en krachtbronnen die tot 350 kilowatt elektrisch vermogen leveren, ondergaat de Formule 1 een ware reset. Maar volgens Clarkson verliepen de eerste testdagen in Bahrein allerminst vlekkeloos.

Clarkson vreest energieproblemen en gevaarlijke situaties

In zijn column voor The Sun stelt Clarkson dat de nieuwe regels op papier aantrekkelijk klinken, maar in de praktijk voor hoofdbrekens zorgen. “Deze auto’s zijn volledig nieuw. De helft van het vermogen komt uit batterijen die elke ronde opnieuw moeten worden opgeladen. Tel daar smallere banden en minder grip bij op, en je weet dat het uitdagend wordt.”

Vooral op circuits met lange rechte stukken, zoals Grand Prix van Italië in Monza en de race in China, ziet hij problemen opdoemen. “Er bestaat een reëel risico dat wagens halverwege het rechte stuk zonder elektrische power vallen en plots fors vertragen. Dat is gevaarlijk voor wie er vlak achter zit.”

Startprocedure en betrouwbaarheid onder vuur

Ook de start baart Clarkson zorgen. Door het verdwijnen van de MGU-H moeten coureurs hun motor langer op toeren houden om de turbo klaar te stomen. Tijdens de tests werd daarom gewerkt met een blauw waarschuwingslicht om rijders extra tijd te geven bij de startprocedure, na bezorgdheden van onder meer Andrea Stella en Oscar Piastri.

Clarkson ziet daarnaast grote prestatieverschillen én mogelijke betrouwbaarheidsproblemen. “Sommigen zeggen dat het verschil tussen teams kan oplopen tot meerdere seconden per ronde. Met zoveel nieuwe onderdelen is het bijna onvermijdelijk dat er dingen stukgaan. Het wordt geen ‘Drive to Survive’ meer,” knipoogt hij naar de populaire Netflix-reeks Drive to Survive. “Eerder ‘Don’t Break Down to Survive’.”