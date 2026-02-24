user icon
icon

Red Bull en Verstappen halen opgelucht adem: Groot probleem bijna opgelost

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull en Verstappen halen opgelucht adem: Groot probleem bijna opgelost

Het team van Red Bull Racing hoopt dit jaar mee te kunnen strijden om de prijzen in de Formule 1. De werkgever van Max Verstappen heeft een aantal veranderingen doorgevoerd, en ze hopen daarmee een einde te maken aan een langslepend probleem. Volgens Pierre Waché verwacht Red Bull dat ze hun correlatieproblemen hebben opgelost.

Red Bull kampte in de afgelopen jaren met grote problemen, die vooral voor frustratie zorgden bij Max Verstappen. In 2024 verdween hun voorsprong als sneeuw voor de zon, en werden ze bijgehaald door onder meer McLaren. Bij Red Bull worstelden ze met veel problemen, en één daarvan was het correlatieprobleem.

Meer over Red Bull Racing Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

Bij Red Bull kwamen ze er namelijk achter dat wat ze zagen in de simulator en de CFD-modellen niet overeenkwam met wat ze op de baan zagen. Hierdoor zorgden updates niet voor het gewenste effect, en groeide de achterstand én de frustratie. Verstappen ergerde zich dood aan de problemen, en haalde meerdere keren keihard uit. Vorig jaar was er verbetering zichtbaar, en paste Red Bull hun aanpak aan. Dit resulteerde in betere resultaten, en Verstappen mengde zich uiteindelijk weer in de titelstrijd.

De problemen van Red Bull

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe technische reglementen, en volgens technisch directeur Pierre Waché kan dit Red Bull helpen. De Fransman legde dat in Bahrein uit aan de internationale media: "Het team heeft veel geworsteld met de correlatie aan het einde van de laatste reglementen, voornamelijk om twee redenen."

Wat was er aan de hand?

Waché doet niet geheimzinnig over die redenen: "De eerste reden is dat de windtunnel die we hebben behoorlijk oud is, het is de oudste uit de Formule 1! Het tweede aspect is dat wanneer de reglementen een plateau bereiken, nieuwe winst minimaal is, waardoor je veel nauwkeuriger moet werken. En dan kan het voorkomen dat je de verkeerde weg inslaat."

"Dit jaar zijn de regels helemaal nieuw, het ontwikkelingstraject is... De winst die je uit de data kunt halen is groter en minder risicovol. Dat betekent niet dat er helemaal geen risico meer is, maar er is gewoon minder risico dan eerst."

Hoe zit het met de nieuwe windtunnel?

Volgens Waché helpt het ook dat Red Bull een nieuwe faciliteit aan het bouwen is: "Om het correlatieprobleem in de nabije toekomst te kunnen verminderen, heeft het team veel geïnvesteerd in de nieuwe windtunnel, om zo de beste tunnel van het veld te kunnen hebben."

F1jos

Posts: 5.055

Verwacht wordt dat de nieuwe windtunnel later dit jaar of begin 2027 online en volledig operationeel zal zijn, waardoor het huidige 70 jaar ouwe model met pensioen kan worden gestuurd.

  • 4
  • 24 feb 2026 - 17:33
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.055

    Verwacht wordt dat de nieuwe windtunnel later dit jaar of begin 2027 online en volledig operationeel zal zijn, waardoor het huidige 70 jaar ouwe model met pensioen kan worden gestuurd.

    • + 4
    • 24 feb 2026 - 17:33
    • F1jos

      Posts: 5.055

      Volgens mij is het correlatie probleem opgelost, na dat ze meer naar zijn input/feetback op de baan had geluisterd.

      • + 3
      • 24 feb 2026 - 17:39
  • WickieDeViking

    Posts: 464

    Vorig seizoen ging het er vaak over dat Waché er niks van kon, maar als ik deze uitleg van hem lees dan klinkt het voor mij heel logisch dat het dus niet al te soepel ging vorig seizoen. Daarmee zeg ik niet dat je hem niks kan aanrekenen, maar wel dat het vaak een stuk genuanceerder is dan men vaak denkt.

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 18:01
    • Joeppp

      Posts: 8.312

      Ja joh, je moet ook helemaal niet luisteren naar alle mensen die het beter weten vanaf de zijlijn. Wache is misschien geen topper maar ook geen prutser. Wanneer zaken zo dicht bijelkaar liggen moet je kijken naar de details en nuanche en dat is nu net waar de fans en kijkers geen inzicht in hebben.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 18:09
    • WickieDeViking

      Posts: 464

      Maar ik luister daar ook niet naar hoor, haha.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 18:15
    • Joeppp

      Posts: 8.312

      Nee, je bent er 1 net zoals ik :)

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 18:37
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.146

      Wache kon er ook niet veel van vanaf 2024. Elke upgrade was een downgrade. Wache zal nooit een newey of een marshall worden.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 18:43
    • WickieDeViking

      Posts: 464

      Ik mag van Joeppp niet naar je luisteren, Nyck. En van mijzelf trouwens ook niet. :)

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 19:25
  • Erwinnaar

    Posts: 5.503

    Komende races wordt het een tombola denk ik. Leuk voor de gokkers denk ik. Inzetten op safetycar.....;-) maar ook op verrassende overwinning. Tientje hier en daar, kan leuk worden tov afgelopen jaren.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 18:09

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar