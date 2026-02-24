Het team van Red Bull Racing hoopt dit jaar mee te kunnen strijden om de prijzen in de Formule 1. De werkgever van Max Verstappen heeft een aantal veranderingen doorgevoerd, en ze hopen daarmee een einde te maken aan een langslepend probleem. Volgens Pierre Waché verwacht Red Bull dat ze hun correlatieproblemen hebben opgelost.

Red Bull kampte in de afgelopen jaren met grote problemen, die vooral voor frustratie zorgden bij Max Verstappen. In 2024 verdween hun voorsprong als sneeuw voor de zon, en werden ze bijgehaald door onder meer McLaren. Bij Red Bull worstelden ze met veel problemen, en één daarvan was het correlatieprobleem.

Bij Red Bull kwamen ze er namelijk achter dat wat ze zagen in de simulator en de CFD-modellen niet overeenkwam met wat ze op de baan zagen. Hierdoor zorgden updates niet voor het gewenste effect, en groeide de achterstand én de frustratie. Verstappen ergerde zich dood aan de problemen, en haalde meerdere keren keihard uit. Vorig jaar was er verbetering zichtbaar, en paste Red Bull hun aanpak aan. Dit resulteerde in betere resultaten, en Verstappen mengde zich uiteindelijk weer in de titelstrijd.

De problemen van Red Bull

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe technische reglementen, en volgens technisch directeur Pierre Waché kan dit Red Bull helpen. De Fransman legde dat in Bahrein uit aan de internationale media: "Het team heeft veel geworsteld met de correlatie aan het einde van de laatste reglementen, voornamelijk om twee redenen."

Wat was er aan de hand?

Waché doet niet geheimzinnig over die redenen: "De eerste reden is dat de windtunnel die we hebben behoorlijk oud is, het is de oudste uit de Formule 1! Het tweede aspect is dat wanneer de reglementen een plateau bereiken, nieuwe winst minimaal is, waardoor je veel nauwkeuriger moet werken. En dan kan het voorkomen dat je de verkeerde weg inslaat."

"Dit jaar zijn de regels helemaal nieuw, het ontwikkelingstraject is... De winst die je uit de data kunt halen is groter en minder risicovol. Dat betekent niet dat er helemaal geen risico meer is, maar er is gewoon minder risico dan eerst."

Hoe zit het met de nieuwe windtunnel?

Volgens Waché helpt het ook dat Red Bull een nieuwe faciliteit aan het bouwen is: "Om het correlatieprobleem in de nabije toekomst te kunnen verminderen, heeft het team veel geïnvesteerd in de nieuwe windtunnel, om zo de beste tunnel van het veld te kunnen hebben."