Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing speelden vorig jaar een hoofdrol in de Formule 1. Alle onrust komt nu ook naar voren in de nieuwe reeks van Netflix-serie Drive to Survive. Mercedes-coureur George Russell lijkt daar een opvallende uitspraak te doen over de macht van Verstappen.

Het stormde vorig jaar binnen het team van Red Bull Racing. De prestaties van het team vielen aan het begin van het seizoen flink tegen, en Verstappen werd zelfs in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar een andere grote naam bij Red Bull werd wél naar de uitgang gedirigeerd.

Het ging hier vanzelfsprekend om teambaas Christian Horner. De Britse teambaas werd vlak na de Britse Grand Prix ontslagen door de top van Red Bull, en dat sloeg in als een bom. Na twintig jaar moest hij zijn spullen pakken, en werd hij opgevolgd door Laurent Mekies. Onder de Fransman verbeterden de resultaten, en gaf Verstappen aan dat zijn toekomst 'gewoon' bij Red Bull lag.

Hoe keek Russell naar de situatie?

In de nieuwe reeks van Drive to Survive komt het vertrek van Horner uitgebreid aan bod. Mercedes-coureur George Russell doet daarin een opvallende uitspraak: "De Verstappens hebben overduidelijk veel macht in dat team. Ze houden ervan om situaties behoorlijk te manipuleren. Om welke reden dan ook, ze mogen Horner niet. Ze proberen hem er daar uit te werken!"

De Mercedes-geruchten

In de desbetreffende aflevering refereert Russell ook aan de geruchten over Mercedes en Verstappen. Hij moest hierdoor vrezen voor zijn stoeltje, en legt een verband met de Horner-situatie: "Ik vraag me af of dit alles een beetje gespeeld is, en er is om wat opschudding te veroorzaken. Dit om dan druk uit te oefenen op Red Bull, dat hij daar alleen blijft als Christian weg is."

Horner bespreekt in het nieuwe seizoen van Drive to Survive uitgebreid zijn vertrek bij Red Bull, en wees daarbij ook naar de Verstappens.