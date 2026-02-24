user icon
Russell sneert naar Verstappen: "Hij heeft te veel macht bij Red Bull"

Russell sneert naar Verstappen: "Hij heeft te veel macht bij Red Bull"

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing speelden vorig jaar een hoofdrol in de Formule 1. Alle onrust komt nu ook naar voren in de nieuwe reeks van Netflix-serie Drive to Survive. Mercedes-coureur George Russell lijkt daar een opvallende uitspraak te doen over de macht van Verstappen.

Het stormde vorig jaar binnen het team van Red Bull Racing. De prestaties van het team vielen aan het begin van het seizoen flink tegen, en Verstappen werd zelfs in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar een andere grote naam bij Red Bull werd wél naar de uitgang gedirigeerd.

Het ging hier vanzelfsprekend om teambaas Christian Horner. De Britse teambaas werd vlak na de Britse Grand Prix ontslagen door de top van Red Bull, en dat sloeg in als een bom. Na twintig jaar moest hij zijn spullen pakken, en werd hij opgevolgd door Laurent Mekies. Onder de Fransman verbeterden de resultaten, en gaf Verstappen aan dat zijn toekomst 'gewoon' bij Red Bull lag.

Hoe keek Russell naar de situatie?

In de nieuwe reeks van Drive to Survive komt het vertrek van Horner uitgebreid aan bod. Mercedes-coureur George Russell doet daarin een opvallende uitspraak: "De Verstappens hebben overduidelijk veel macht in dat team. Ze houden ervan om situaties behoorlijk te manipuleren. Om welke reden dan ook, ze mogen Horner niet. Ze proberen hem er daar uit te werken!"

De Mercedes-geruchten

In de desbetreffende aflevering refereert Russell ook aan de geruchten over Mercedes en Verstappen. Hij moest hierdoor vrezen voor zijn stoeltje, en legt een verband met de Horner-situatie: "Ik vraag me af of dit alles een beetje gespeeld is, en er is om wat opschudding te veroorzaken. Dit om dan druk uit te oefenen op Red Bull, dat hij daar alleen blijft als Christian weg is."

Horner bespreekt in het nieuwe seizoen van Drive to Survive uitgebreid zijn vertrek bij Red Bull, en wees daarbij ook naar de Verstappens.

Grappig, in een ander artikel is Horner stellig. Niet de Verstappens spelen een rol in zijn ontslag. Nee, Helmut Marko en Oliver Mintzlaff vormen de drijvende kracht.

Maar George Russell weet dat natuurlijk beter...
Het is een onaangenaam persoon.

  • Babs

    Posts: 218

    Prinses George is gewoon stikjaloers op de macht die Max heeft en weet dat als Kimi dit jaar goed presteert zijn eigen macht afneemt.

    • + 10
    • 24 feb 2026 - 16:49
    • HermanInDeZon

      Posts: 659

      Als Hadjar dit jaar goed presteert neemt Max zijn macht net zo goed af.
      Da's toch logisch en gewoon in ieder team zo?

      • + 4
      • 24 feb 2026 - 16:50
    • HarryLam

      Posts: 5.292

      Nee Herman, Hadjar zal Max eerst moeten verslaan voordat zijn macht afneemt, goed presteren is niet genoeg.

      • + 3
      • 24 feb 2026 - 16:57
    • F1jos

      Posts: 5.056

      Het weer woord naar aanleiding van een jaloerse glibberige prinses:

      Horner stelt in dezelfde serie echter dat de Verstappens juist niets te maken hebben met het ontslag. "Zijn vader (Jos Verstappen) is nooit mijn grootste fan geweest. Hij heeft zich over mij uitgelaten, maar ik geloof niet dat de Verstappens hier op enigerlei wijze verantwoordelijk voor waren", aldus Horner.

      "Ik denk dat dit een beslissing was van Oliver Mintzlaff, met Helmut (Marko) als adviseur aan de zijlijn. Uiteindelijk veranderden de zaken binnen het bedrijf en de groep toen de oprichter (Dietrich Mateschitz) overleed. Na Dietrichs dood werd ik waarschijnlijk beschouwd als iemand die misschien te veel controle had", zegt de voormalige teambaas tot slot.

      • + 10
      • 24 feb 2026 - 16:59
    • HermanInDeZon

      Posts: 659

      Hetzelfde geldt net zo goed voor Kimi bij Mercedes toch?

      Als Russell dit jaar wereldkampioen wordt is hij er net zo goed de onbetwiste nummer 1.

      Net zoals Hamilton dat was een paar jaar terug

      • + 2
      • 24 feb 2026 - 16:59
    • Aajd Flupke

      Posts: 85

      Max heeft zelfs op het hoofdkantoor van Mercedes meer macht dan Gluiperige George 😎

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 20:17
  • shakedown

    Posts: 1.684

    Als je presteert heb je aanzien en aanzien macht. Dat had Hamilton bij Mercedes ook. Hij legde prestaties neer die onwaarschijnlijk waren. En dus had hij enorm veel te zeggen.

    Dat is een redelijk eenvoudig concept Russell...

    • + 2
    • 24 feb 2026 - 16:52
  • HarryLam

    Posts: 5.292

    Max vandaag naar Manchester gevlogen, met tussenstop in Maastricht...?

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 16:55
    • Pietje Bell

      Posts: 33.328

      Hoeft Max niet te zijn. Het kan ook zijn dat Vermeulen daar naar toe is gevlogen. Daar staat de één na grootste Heineken brouwerij van de UK.

      Manchester. In de afgelopen anderhalve eeuw heeft de brouwerij een opmerkelijke evolutie gekend, van het produceren van Red Tower Lager, het eerste lager dat in het Verenigd Koninkrijk werd gebrouwen, tot het worden geautoriseerd om Heineken® buiten Nederland te brouwen.

      Heden ten dage brouwt HEINEKEN Manchester elke dag ongeveer
      2,2 miljoen pinten van enkele van de favoriete bieren van het land, waaronder Heineken®, Birra Moretti, Cruzcampo, Foster's, Amstel en Red Stripe.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 17:12
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 873

    Grappig, in een ander artikel is Horner stellig. Niet de Verstappens spelen een rol in zijn ontslag. Nee, Helmut Marko en Oliver Mintzlaff vormen de drijvende kracht.

    Maar George Russell weet dat natuurlijk beter...
    Het is een onaangenaam persoon.

    • + 12
    • 24 feb 2026 - 17:00
    • skibeest

      Posts: 2.019

      Onaangenaam is nog erg positief voor die gladjanus

      • + 8
      • 24 feb 2026 - 17:07
    • The Wolf

      Posts: 153

      vind het altijd wel leuk als hij sneert naar Max, ga ik snel hier kijken naar de reacties :)

      • + 3
      • 24 feb 2026 - 17:09
    • nr 76

      Posts: 7.332

      Dit klikt gewoon effe makkelijker, @glas.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 17:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.567

    Dit is natuurlijk van afgelopen zomer.
    Dat er nu gezegd wordt dat hij dat deze week gezegd is is natuurlijk kolder.
    Maar vooruit.....de horde heeft weer 'n stok gevonden om mee te slaan.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 18:54
  • Hagueian

    Posts: 8.352

    Hij heeft zelfs al meer macht bij Mercedes. Die stuurt hij ff op pad om races te verzetten. Misschien gaat die invloed komend jaar nog wat groter worden.

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 20:03
  • racepace1

    Posts: 639

    WAAAAAT??????? zei iemand iets?

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 20:16

