Voor elke statistiek in de Formule 1 is er wel een record te bedenken. Hoe staat de klas van 2019 ervoor als de recordboeken open worden geslagen bij de meest belangrijke statistieken?

Wereldtitels

Coureur Titels Jaren 1 Michael Schumacher 7 1994-1995, 2000-2004 2 Lewis Hamilton 6 2008, 2014-2015, 2017-2019 3 Juan Manuel Fangio 5 1951, 1954-1957 4 Alain Prost 4 1985-1986, 1989, 1993 Sebastian Vettel 4 2010-2013 6 Jack Brabham 3 1959-1960, 1966 Jackie Stewart 3 1969, 1971, 1973 Niki Lauda 3 1975, 1977, 1984 Nelson Piquet 3 1981, 1983, 1987 Ayrton Senna 3 1988, 1990-1991 17 Kimi Raikkonen 1 2007

In 2019 reden er slechts drie wereldkampioenen mee in de Formule 1 en er kwam geen nieuwe titelhouder bij. Lewis Hamilton pakte zijn zesde kampioenschap en zet daarmee koers richting recordhouder Michael Schumacher. Een volgende wereldtitel houdt in dat de Mercedes-coureur op gelijke hoogte komt met de Duitser. Met vier wereldtitels staat Sebastian Vettel gedeeld vierde op deze ranglijst, Kimi Raikkonen bezet de gedeelde zeventiende plek met één titel.

Overwinningen

Coureur Zeges % Winst 1 Michael Schumacher 91 29,64 2 Lewis Hamilton 84 33,60 3 Sebastian Vettel 53 22,08 4 Alain Prost 51 25,63 5 Ayrton Senna 41 25,47 6 Fernando Alonso 32 10,26 7 Nigel Mansell 31 16,58 8 Jackie Stewart 27 27,27 9 Jim Clark 25 34,72 Niki Lauda 25 14,62 15 Kimi Raikkonen 21 6,71 35 Max Verstappen 8 7,84 38 Daniel Ricciardo 7 4,09 Valtteri Bottas 7 5,04 65 Charles Leclerc 2 4,76

2019 kende één nieuwe Grand Prix-winnaar met Charles Leclerc. De Monegask won in België en Italië en staat daarmee nu 65ste op de ranglijst van meeste overwinningen. Ook deze lijst wordt aangevoerd door Schumacher, maar Hamilton zit hem op de hielen. De Brit heeft nog 7 overwinningen achterstand op recordkampioen, maar kan wel een hoger winstpercentage laten zien. Met 53 overwinningen is Vettel de nummer 3 aller tijden.

Pole positions

Coureur Poles % Poles 1 Lewis Hamilton 88 35,20 2 Michael Schumacher 68 22,15 3 Ayrton Senna 65 40,37 4 Sebastian Vettel 57 23,75 5 Jim Clark 33 45,83 Alain Prost 33 16,58 7 Nigel Mansell 32 17,11 8 Nico Rosberg 30 14,56 9 Juan Manuel Fangio 29 56,86 10 Mika Hakkinen 26 16,15 17 Kimi Raikkonen 18 5,75 33 Valtteri Bottas 11 7,91 38 Charles Leclerc 7 16,67 55 Daniel Ricciardo 3 1,75 63 Max Verstappen 2 1,96 71 Nico Hülkenberg 1 0,56

De lijst met meeste pole positions werd in 2019 aangevuld met twee namen: Leclerc scoorde liefst zeven poles in zijn eerste seizoen bij Ferrari, terwijl Verstappen twee keer vanaf de eerste positie mocht vertrekken. Daardoor stonden er in de laatste races van 2019 acht polesitters op de grid. Hamilton was al in het bezit van dit record, maar wist het dit jaar aan te scherpen tot 88 poles, 20 meer dan nummer 2 Schumacher.

Snelste ronden

Coureur Snelste ronden % Snelste Ronden 1 Michael Schumacher 77 25,08 2 Lewis Hamilton 47 18,80 3 Kimi Raikkonen 46 14,70 4 Alain Prost 41 20,60 5 Sebastian Vettel 38 15,83 6 Nigel Mansell 30 16,04 7 Jim Clark 28 38,89 8 Mika Hakkinen 25 15,53 9 Niki Lauda 24 14,04 10 Juan Manuel Fangio 23 45,10 25 Daniel Ricciardo 13 7,60 Valtteri Bottas 13 9,35 43 Max Verstappen 7 6,86 58 Sergio Perez 4 2,27 Charles Leclerc 4 9,52 72 Nico Hülkenberg 2 1,13 Pierre Gasly 2 4,26 Kevin Magnussen 2 1,96 86 Romain Grosjean 1 0,61 Daniil Kvyat 1 1,08

Het record van meeste snelste ronden van Schumacher blijft voorlopig nog even buiten bereik van de huidige coureurs. Hamilton en Raikkonen bezetten de posities 2 en 3, maar hebben er nog altijd 30 minder dan de voormalig Jordan-, Benetton-, Ferrari- en Mercedes-coureur. Leclerc en Gasly zijn de nieuwe namen in het overzicht: de Monegask van Ferrari kreeg vier keer een extra punt voor de snelste ronde, terwijl Gasly in zijn periode bij Red Bull Racing voor het eerst twee keer de snelste ronde reed.

Podiumplaatsen

Coureur Podiums % POdiums 1 Michael Schumacher 155 50,49 2 Lewis Hamilton 151 60,40 3 Sebastian Vettel 120 50,00 4 Alain Prost 106 53,27 5 Kimi Raikkonen 103 32,91 6 Fernando Alonso 97 31,09 7 Ayrton Senna 80 49,69 8 Rubens Barrichello 68 21,05 9 David Coulthard 62 25,20 10 Nelson Piquet 60 29,41 18 Valtteri Bottas 45 32,37 32 Max Verstappen 31 30,39 35 Daniel Ricciardo 29 16,96 73 Romain Grosjean 10 6,10 Charles Leclerc 10 23,81 83 Sergio Perez 8 4,55 105 Daniil Kvyat 3 3,23 142 Kevin Magnussen 1 0,98 Lance Stroll 1 1,61 Carlos Sainz 1 0,98 Pierre Gasly 1 2,13

Het recordaantal podiumplaatsen van Schumacher komt ook nadrukkelijk in zicht voor Hamilton. Met 151 ligt de Brit er nog maar vier achter op de Duitser. Vettel bezet de derde plaats in dit overzicht, terwijl Raikkonen achter Alain Prost de vijfde plaats bezet. Van de actieve coureurs is Verstappen de nummer 5 in dit overzicht, terwijl drie coureurs in 2019 hun eerste podiumplaats pakten: Leclerc deed dat tien keer, terwijl Gasly en Sainz allebei hun hoofd koel hielden in de chaos in Brazilië.

Grands Prix

Coureur Starts 1 Rubens Barrichello 323 2 Kimi Raikkonen 313 3 Fernando Alonso 312 4 Michael Schumacher 307 5 Jenson Button 306 6 Felipe Massa 269 7 Riccardo Patrese 256 8 Jarno Trulli 252 9 Lewis Hamilton 250 10 David Coulthard 246 11 Sebastian Vettel 240 24 Nico Hülkenberg 177 25 Sergio Perez 176 28 Daniel Ricciardo 171 30 Romain Grosjean 164 45 Valtteri Bottas 139 70 Max Verstappen 102 Kevin Magnussen 102 Carlos Sainz 102 76 Robert Kubica 97 84 Daniil Kvyat 93 114 Lance Stroll 62 143 Pierre Gasly 47 155 Charles Leclerc 42 223 Antonio Giovinazzi 23 230 Alexander Albon 21 Lando Norris 21 George Russell 21

Een record dat hoe dan ook verbroken gaat worden in 2020, mits hij gezond blijft en niet vroegtijdig stopt, is het aantal gereden Grands Prix. Raikkonen zal halverwege het seizoen het record van Rubens Barrichello gaan overnemen. Hamilton trad dit jaar toe tot de top 10 van meeste starts, terwijl Vettel in 2020 hetzelfde zal doen. De afzwaaiende Nico Hülkenberg eindigt zijn carrière (voorlopig) op 177 starts, goed voor de 24ste positie aller tijden.