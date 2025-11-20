user icon
Rechter doet eerste uitspraak in spraakmakende F1-rechtszaak Massa

Rechter doet eerste uitspraak in spraakmakende F1-rechtszaak Massa
  Gepubliceerd op 20 nov 2025 15:05
  5
  Door: Bob Plaizier

De rechter in de zaak van Felipe Massa tegen de FIA, de Formule 1 en Bernie Ecclestone heeft een eerste uitspraak gedaan. Het is een flinke overwinning voor Massa, want rechter Robert Jay heeft besloten dat de zaak gewoon verder mag gaan.

Voormalig Ferrari-coureur Massa besloot enkele jaren geleden een rechtszaak aan te spannen tegen de FIA, de Formule 1 en voormalig F1-eigenaar Ecclestone. De zaak draait om het Crashgate-schandaal uit 2008, en Massa is van mening dat hij recht heeft op een grote schadevergoeding en eigenlijk ook de titel. De zaak kwam in 2009 al aan het licht, maar een aantal uitspraken van Ecclestone wierpen een nieuw licht op de zaak.

Ecclestone deelde in een interview met F1-Insider dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 van het schandaal wisten. Ze zouden het in de doofpot hebben gestopt, om gezichtsverlies van de Formule 1 te voorkomen. Massa reageerde woest, en sleepte de partijen voor de rechter. Enkele weken geleden diende de zaak, en de advocaten van de FOM, de FIA en Ecclestone deden er alles aan om ervoor te zorgen dat de zaak zou worden verworpen.

Wat heeft de rechter bepaald?

Rechter Robert Jay heeft vandaag een eerste beslissing gedeeld, en daaruit bleek dat Massa een eerste overwinning heeft geboekt. Hij mag de zaak namelijk doorzetten, en heeft de bezwaren van de gedaagden afgewezen. De rechtbank oordeelde dat de verhalen van het kamp Massa over een mogelijke samenzweringstheorie geloofwaardig is en een reële kans van slagen heeft. Dit betekent dat de zaak verdergaat naar een volledige rechtszaak.

Uitzonderlijke overwinning

Massa reageerde in een statement verheugd op het besluit van de rechter: "Dit is echt een uitzonderlijke overwinning. Het is een belangrijke dag voor mij, voor gerechtigheid en voor iedereen die heel erg gepassioneerd is over de Formule 1."

"De rechtbank erkende de kracht van onze zaak en liet de gedaagden niet toe om de waarheid over 2008 te smoren. De opzettelijke crash kostte mij een wereldtitel en de autoriteiten kozen er destijds voor om de feiten te verdoezelen in plaats van de integriteit van de sport te verdedigen."

Massa haalt hard uit

Massa opent ook de aanval op de andere partijen in de zaak: "Ze hebben er alles aan gedaan om de rechtszaak tegen te houden, maar onze strijd is voor gerechtigheid, en vandaag hebben we een beslissende stap gezet."

"De waarheid zal tijdens de zaak aan het licht komen. We zullen alles grondig onderzoeken. Elk document, elke communicatie, elk bewijsstuk dat de samenzwering tussen de gedaagden aantoont, zal worden gepresenteerd. Ik ben vastberadener en zelfverzekerder dan ooit. Wanneer de volledige waarheid aan het licht komt, zal gerechtigheid geschieden."

van lotje,g

Posts: 1.121

Zet em op Flip massa is cassa.

  • 1
  • 20 nov 2025 - 15:35
Reacties (5)

  • van lotje,g

    Posts: 1.121

    Zet em op Flip massa is cassa.

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 15:35
  • misstappen

    Posts: 3.411

    zelfs na al die jaren, vind ik dit toch stiekem wel mooi wat die Massa doet.
    ik kijk er nu al naar uit wat de Britse pers gaat schrijven, mocht hem die wereldtitel ten deel komen, en dan vooral dat hun GOAT er ineens 'maar 6' blijkt te hebben Forca Massa..
    Niet omdat ik het Ham niet gun, maar gewoon om die Britse pers los te zien gaan, lijkt me geweldig..

    popcorn is besteld..

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 15:55
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.830

      Die titel kan Felipe op zijn Zuid-Amerikaanse buik schrijven....maar 'n goeie tegemoetkoming kan hij wel .....tegemoet zien.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 16:00
    • misstappen

      Posts: 3.411

      we zullen zien of het op zijn zuid amerikaanse buikje zullen lezen of niet. Het is wel een onderdeel vd rechtzaak begreep ik.
      De krantenkoppen zoals The Goat Massavely f*cked by Massa.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 16:11
  • Ernie5335

    Posts: 5.686

    HadiMassa 😁

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 15:56

