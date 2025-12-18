user icon
icon

Jenson Button: "Fernando Alonso moet stoppen met de Formule 1"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jenson Button: "Fernando Alonso moet stoppen met de Formule 1"

Oud-wereldkampioen Jenson Button denkt dat tweevoudig wereldkampioen en voormalig teamgenoot Fernando Alonso beter zijn helm aan de wilgen kan hangen. De Aston Martin-coureur start volgend jaar zijn 22e seizoen in de koningsklasse van de autosport. Button zei echter niets over Lewis Hamilton, die een minder seizoen achter de rug heeft. 

Button heeft in 2016 zijn laatste seizoen gereden in de Formule 1 en houdt zich nu bezig met andere zaken. De wereldkampioen van 2009 is nu onder andere analist bij het Britse Sky Sports. Hier vertelde hij dat Alonso beter kan stoppen. 

Meer over Fernando Alonso 'Fernando Alonso wordt voor de eerste keer vader'

'Fernando Alonso wordt voor de eerste keer vader'

10 dec
 'Verstappen behoort tot dezelfde klasse als Schumacher'

'Verstappen behoort tot dezelfde klasse als Schumacher'

15 dec

'Alonso moet niet meer doorgaan'

"Ik zou hem graag met een stel kleine Fernando's zien rondrennen, en misschien willen ze dan wel gaan karten, en dan kan hij zijn reis voortzetten. Het is geweldig dat hij nog steeds meedoet aan wedstrijden en dat hij nog steeds zo competitief is", stelt Button bij Sky Sports.

"Maar als mijn zoon of dochter in een kart zou stappen, zou dat gevoel waarschijnlijk nog sterker zijn dan het winnen van een wereldkampioenschap; het zou geweldig zijn om te zien dat ze zelf een auto willen besturen. Of ze dat ook echt gaan doen, weet ik niet. Maar het zou wel heel gaaf zijn."

Alonso maakt kans op een goed seizoen

In 2018 maakte Alonso bekend dat hij niet meer in de Formule 1 ging rijden, maar in 2021 maakte hij een comeback met Alpine. De Spaanse wereldkampioen is sinds zijn comeback nog niet buiten de top tien geëindigd in het wereldkampioenschap. In 2023 eindigde de Spanjaard zelfs als vierde. 

Volgend seizoen gaat Alonso voor het eerst in een auto rijden die door Adrian Newey ontworpen is. Newey is ook de nieuwe teambaas van Aston Martin, maar dat is de allereerste keer dat de topontwerper deze functie gaat bekleden. Hoe competitief Alonso daadwerkelijk is vanaf volgend seizoen weten we daadwerkelijk in Australië.

Snorremans

Posts: 155

Alonso moet gehelemala niks. Hij presteerd nog altijd beter dan bv een Stroll of een Tsunoda. Lekker laten zitten Olang hii er plezier in heeft.

  • 1
  • 18 dec 2025 - 20:05
F1 Nieuws Fernando Alonso Jenson Button Aston Martin

Reacties (10)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.469

    Hij heeft een aflopend contract, dus misschien eind dit seizoen, maar zal ook aan de prestaties van de AM liggen.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 19:55
  • Pleen

    Posts: 816

    Waarom zou je als je weet dat Newey aan de auto van volgend jaar werkt en betrouwbare Honda technologie achter je kont hebt zitten. Het lijkt me juist niet het moment om te stoppen.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 20:02
  • Rogier hier

    Posts: 6.761

    Even off-topic: Max heeft zijn keuze gemaakt met welk nummer hij komend seizoen gaat rijden: hij neemt de nr.3 over van Daniel Ricciardo. De 3 staat voor Max voor ‘dubbel geluk’ en de 33 was in zijn optiek toen dus dubbel geluk. Maar hij heeft het gevoel dat hij zijn portie dubbel geluk wel al gehad heeft en gaat daarom graag weer terug naar de 3.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 20:02
  • Snorremans

    Posts: 155

    Alonso moet gehelemala niks. Hij presteerd nog altijd beter dan bv een Stroll of een Tsunoda. Lekker laten zitten Olang hii er plezier in heeft.

    • + 1
    • 18 dec 2025 - 20:05
  • Larry Perkins

    Posts: 62.185

    Het is al zeker dat hij in 2026 in de AM blijft zitten, dus waarom nu al dat gezeik over 'moeten stoppen', for crying out loud!

    Bovendien zegt Jenson het zelf al: "Het is geweldig dat hij nog steeds meedoet aan wedstrijden en dat hij nog steeds zo competitief is."

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 20:23
  • Pietje Bell

    Posts: 32.487

    Off topic.

    Geen idee of hier Nascar liefhebbers meelezen, maar Greg Biffle, zijn vrouw en 2 kinderen
    van 5 en 14 jaar zijn een paar uur geleden verongelukt in zijn privé jet.
    Er waren 6 mensen aan boord en het toestel moest direct na het opstijgen weer landen
    en is bij de landing neergestort en in brand gevlogen. Vreselijk.

    "The confirmation came from Greg Biffles friend, Garrett Mitchell (AKA Cleetus McFarland)
    who says they were on the way to see him."

    https://x(.)com/Cashloren/status/2001739340121260077

    https://x(.)com/andylancaster/status/2001692346837283207

    • + 1
    • 18 dec 2025 - 20:56
  • snailer

    Posts: 31.109

    Geen idee of Button dit heeft gezegd. Je weet het hier maar nooit.

    Maar Alonso heeft een paar 10 races gereden. Is nog steeds zeer wel in staat goede races te rijden. Dat hij niet meer zo goed is als weleer is ook duidelijk. Maar hij is gewoon nog een top 5 rijder voor mij.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 21:22
  • Distortion

    Posts: 1.531

    HIj was dit jaar alle races sneller in de kwalificatie dan Stroll was. HIj gaat volgend jaar in een auto rijden van Newey met de motor die de afgelopen jaren veel kampioenschappen heeft gewonnen. Hij heeft echt 0 redenen om dit jaar te stoppen. Na volgend jaar (Zeker als de resultaten toch tegen zouden vallen) is het misschien een ander verhaal.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 21:38

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar