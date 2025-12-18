Oud-wereldkampioen Jenson Button denkt dat tweevoudig wereldkampioen en voormalig teamgenoot Fernando Alonso beter zijn helm aan de wilgen kan hangen. De Aston Martin-coureur start volgend jaar zijn 22e seizoen in de koningsklasse van de autosport. Button zei echter niets over Lewis Hamilton, die een minder seizoen achter de rug heeft.

Button heeft in 2016 zijn laatste seizoen gereden in de Formule 1 en houdt zich nu bezig met andere zaken. De wereldkampioen van 2009 is nu onder andere analist bij het Britse Sky Sports. Hier vertelde hij dat Alonso beter kan stoppen.

'Alonso moet niet meer doorgaan'

"Ik zou hem graag met een stel kleine Fernando's zien rondrennen, en misschien willen ze dan wel gaan karten, en dan kan hij zijn reis voortzetten. Het is geweldig dat hij nog steeds meedoet aan wedstrijden en dat hij nog steeds zo competitief is", stelt Button bij Sky Sports.

"Maar als mijn zoon of dochter in een kart zou stappen, zou dat gevoel waarschijnlijk nog sterker zijn dan het winnen van een wereldkampioenschap; het zou geweldig zijn om te zien dat ze zelf een auto willen besturen. Of ze dat ook echt gaan doen, weet ik niet. Maar het zou wel heel gaaf zijn."

Alonso maakt kans op een goed seizoen

In 2018 maakte Alonso bekend dat hij niet meer in de Formule 1 ging rijden, maar in 2021 maakte hij een comeback met Alpine. De Spaanse wereldkampioen is sinds zijn comeback nog niet buiten de top tien geëindigd in het wereldkampioenschap. In 2023 eindigde de Spanjaard zelfs als vierde.

Volgend seizoen gaat Alonso voor het eerst in een auto rijden die door Adrian Newey ontworpen is. Newey is ook de nieuwe teambaas van Aston Martin, maar dat is de allereerste keer dat de topontwerper deze functie gaat bekleden. Hoe competitief Alonso daadwerkelijk is vanaf volgend seizoen weten we daadwerkelijk in Australië.