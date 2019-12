Alexander Albon: "Motor Honda nu op gelijke hoogte met Mercedes"

Alexander Albon heeft lovende woorden gesproken over de ontwikkeling van motorleverancier Honda. De coureur van Red Bull Racing ziet dat de Japanse krachtbron nu de gelijke is van de Mercedes.

Honda gold sinds haar terugkeer in de Formule 1 in 2015 een beetje als het lelijke eendje qua krachtbronnen. De motor kwam qua prestaties tekort en bleek bovendien in de McLaren verre van betrouwbaar. In 2018 werd McLaren verruild voor Scuderia Toro Rosso en sindsdien is de weg omhoog gevonden. De betrouwbaarheid werd beter, terwijl ook de prestaties van de krachtbron verbeterden.

Het overtuigde Red Bull Racing om in 2019 ook het avontuur aan te gaan met Honda en dat bleek een prima keuze. Qua betrouwbaarheid en prestaties is er weer een stap gezet en dat heeft ook Albon gemerkt. Hoewel Ferrari er volgens de Britse Thai nog wel bovenuit steekt, ziet hij wel dat de achterstand op de voorheen dominante Mercedes-motor zo goed als ingelopen is.

"Ik betwijfel of de hoogte een belangrijke rol gespeeld heeft. Naar mijn mening heeft Ferrari nog steeds een voordeel, maar we zitten op gelijke hoogte met Mercedes. We weten echter niet precies met welke vleugelstanden ze rijden. Mijn punt is dat het niet alleen draait om hoogte en de karakteristieken van het circuit - Honda boekt gewoon serieuze progressie."