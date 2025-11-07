user icon
Williams vs Racing Bulls om P5: hoe Albon de beslissende marge kan vinden

Williams vs Racing Bulls om P5: hoe Albon de beslissende marge kan vinden
  Gepubliceerd op 07 nov 2025 12:01
  • comments 0
  Door: Bob Plaizier

Voor Alexander Albon en Williams draait het slot van 2025 om één concreet doel: P5 vasthouden in het constructeurskampioenschap. De voorsprong op Racing Bulls is klein en elk punt in de komende vier weekenden telt. Met een sprint in Brazilië, een nachtrace in Las Vegas en een bandenverslindend Abu Dhabi in het vooruitzicht, moet Williams rekenen, plannen en presteren op elk detail.

Waar de strijd echt wordt beslist 

In de cijfers ligt het verschil tussen beide teams binnen de marge van één goede zondag. Williams heeft een lichte voorsprong op droge circuits met lage degradatie, terwijl Racing Bulls sterker is op korte banen met veel tractie uit langzame bochten. Dat maakt Interlagos, met zijn mix van hoogteverschillen en korte rechte stukken, een neutrale zone. 

Albon ziet het als kans. “We weten waar onze auto goed is en waar niet. Als we slim zijn met strategie en kwalificatie, kunnen we de balans houden,” zei hij. 

De sleutel ligt in puntenbanking tijdens sprintweekenden. Zelfs een zesde plek in de Sprint kan cruciaal zijn als Racing Bulls daar buiten de punten valt. Williams richt zich daarom op stabiele set-ups in plaats van pure kwalificatiesnelheid. 

De kracht van consistentie 

Albon blinkt dit seizoen uit in het maximaliseren van kansen. Zijn gemiddelde kwalificatieresultaat ligt vaak twee tot drie plaatsen hoger dan de snelheid van de auto rechtvaardigt. Engineers in Grove spreken van “controlled aggression”: nooit over de limiet, maar precies genoeg om foutloos te blijven in chaosraces. 

Die aanpak loont vooral op circuits met een hoge kans op Safety Cars, zoals Interlagos. “Het draait niet om één magische ronde,” zei Albon. “Het gaat om 71 solide ronden zonder fouten.” 

Williams rekent daarnaast op Albons verbeterde starts, een van zijn zwakke punten vorig jaar. Zijn reactie- en tractiegegevens tonen dat hij gemiddeld 0,04 seconden sneller weg is dan in 2024. In een Sprintweekend met korte runs kan dat het verschil maken tussen één of twee posities — en dus tussen P5 of P6 bij de constructeurs. 

Leren van Verstappen 

Opvallend is dat Albon voor dit weekend de regenlijnen van Max Verstappen heeft bestudeerd, specifiek in de tweede sector van Interlagos. In de simulator analyseerde hij hoe Verstappen in natte omstandigheden bochten aansnijdt en de grip “spreidt” over het asfalt. 

“Max leest het water beter dan wie dan ook,” zei Albon. “Ik heb gekeken hoe hij zijn inputs verdeelt. Dat kan net de marge geven bij veranderend weer.” 

Met regen voorspeld voor zaterdag hoopt Williams dat inzicht te gebruiken om in de Sprint extra punten te scoren. 

De slotfase van de strijd 

Na Brazilië volgen nog drie banen met heel verschillende karakteristieken: de koele nacht van Las Vegas, het hete asfalt van Qatar en het gladde Yas Marina in Abu Dhabi. Williams

plant per circuit een specifieke strategie, gebaseerd op bandenverbruik, pit-stop-delta en startpositie. 

Volgens teamberekeningen moet Albon gemiddeld zeven punten per weekend scoren om P5 veilig te stellen. Logan Sargeant krijgt de opdracht om minimaal één keer in de punten te finishen, wat een buffer van vijf tot tien punten kan opleveren tegen Racing Bulls. 

Met een auto die betrouwbaar maar niet spectaculair is, draait alles om consistentie en kalmte. Als Albon opnieuw foutloos blijft, kan Williams iets zeldzaams bereiken: een seizoen eindigen voor een fabrieksteam met minder middelen maar meer precisie.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

