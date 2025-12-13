user icon
Vriendin Norris ontkent kritiek op Verstappen: "Geen idee waar dat vandaan komt"

Vriendin Norris ontkent kritiek op Verstappen: "Geen idee waar dat vandaan komt"

De vriendin van Lando Norris, Margarida Corceiro, heeft tijdens het FIA-gala in Oezbekistan gereageerd op vermeende uitspraken die haar eerder dit jaar in verband brachten met kritiek op Max Verstappen. Volgens de Portugees heeft ze nooit iets gezegd over de viervoudig wereldkampioen, die bekendstaat als goede vriend van Norris.

Corceiro kwam destijds onder vuur te liggen nadat een anonieme bron – afkomstig van een website die inmiddels onder een andere naam opereert – had beweerd dat zij zou hebben gezegd dat Verstappen ‘de FIA aan zijn zijde heeft en alleen wint door geluk’. Voor die uitspraken werd ze stevig bekritiseerd, al is er nooit bewijs geleverd dat Corceiro de woorden daadwerkelijk heeft uitgesproken.

Corceiro ontkent kritiek op Verstappen

In gesprek met het Portugese medium TV Guia reageerde Corceiro zichtbaar verbaasd toen ze met de vermeende quotes werd geconfronteerd. “Ik heb daar helemaal niets van meegekregen”, stelt ze. “Ik weet niet eens waar die kritiek precies over zou gaan. Zulke dingen laat ik langs me heen gaan: ze doen me niets en hebben geen enkele invloed op mijn leven.”

Tot aan het laatste raceweekend van het seizoen in Abu Dhabi hield het koppel hun relatie grotendeels buiten de openbaarheid. Norris gaf eerder al aan zijn privéleven zoveel mogelijk af te willen schermen, mede vanwege de online haat waar hij regelmatig mee te maken krijgt. Pas in augustus bevestigden Norris en Corceiro, na ruim twee jaar aan speculaties, dat ze samen waren. Toen de twee elkaar na de beslissende Grand Prix openlijk kusten, was er definitief geen ruimte meer voor twijfel.

Corceiro dolgelukkig met Norris

Corceiro benadrukt dat het geluk van hen beiden vooropstaat. “Het belangrijkste is dat wij gelukkig zijn, allebei”, vertelt ze. Daarbij geeft ze toe dat het veelbesproken moment niet vooraf was bedacht. “Er bestaat geen vast moment waarop je iets ‘moet’ delen. Het voelde toen gewoon goed. Ik was zo in dat moment dat ik totaal niet bezig was met de camera’s om ons heen.”

Larry Perkins

Posts: 62.111

Mooie dame die Margarida Corceiro, maar...

youtube.com/shorts/zsMWKZETfl8?feature=share

  • 4
  • 13 dec 2025 - 18:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.110

    Ja pas in Abu Dhabi en al die keren eerder dat je hun samen kon zien was ze nog de n a n n y van Lando...

    • + 1
    • 13 dec 2025 - 17:54
  • Larry Perkins

    Posts: 62.110

    Mooie dame die Margarida Corceiro, maar...

    youtube.com/shorts/zsMWKZETfl8?feature=share

    • + 4
    • 13 dec 2025 - 18:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.046

    Ik geloof haar.
    Iemand die er zo uitziet liegt niet.
    Alleen lelijke mensen liegen....zeg maar.

    • + 4
    • 13 dec 2025 - 18:51
    • Need5Speed

      Posts: 3.358

      En jij hebt ongelijk want je bent lelijk, dus heb je gelijk.

      • + 4
      • 13 dec 2025 - 19:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.046

      Ik heb altijd gelijk...ook al heb ik het niet.

      • + 3
      • 13 dec 2025 - 20:14
  • Larry Perkins

    Posts: 62.110

    Mooie dame die Margarida Corceiro maar...

    youtube(.)com/shorts/zsMWKZETfl8

    * haakjes verwijderen

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 18:52
    • schwantz34

      Posts: 41.600

      Als ik die haakjes verwijder gaat dat wel ten koste van haar mooie slanke taille Larry, met dat duivelse dilemma zit ik dus mooi de rest van de avond in mijn maag. Bedankt hé!

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 19:27
    • Larry Perkins

      Posts: 62.110

      Om dat op te lossen en het te vergeten, kan ik je een foto van mijn schoonmoeder sturen...

      • + 1
      • 13 dec 2025 - 19:39
    • Larry Perkins

      Posts: 62.110

      Hierboven staat is nu ook zonder haakjes @Schwantz...

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 19:55
    • schwantz34

      Posts: 41.600

      No thx, Ik vreet nog liever gare rapen!

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 19:55
    • Pietje Bell

      Posts: 32.412

      Kun je rustig bekijken @Schwantz. Ik dacht dat er iets negatiefs over
      knappe blonde vrouwen werd gezegd/geschreven,
      maar dit is wel heel erg! 🤣

      • + 1
      • 13 dec 2025 - 20:03
  • Buurman

    Posts: 1.971

    "Vriendin"

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 19:19
  • Felix1

    Posts: 122

    Ze is ook niet beslist niet in de eerste leugen gestikt , ze weet nu dat Max en Kelly gaan kijken voor juridische stappen tegen haar en nu verteld ze heel wat anders . Leugens komen ten val net als zij .

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 21:49
    • Pietje Bell

      Posts: 32.412

      Wat een kolder. Wat heeft Kelly er trouwens mee te maken?!
      Die we.bs.ite is trouwens kort daarna opgedoekt en geen enkele andere
      we.bs.ite heeft het verhaal gepubliceerd.
      Heeft Max ook juridische stappen ondernomen toen Lando hetzelfde zei "over "just luck?

      Bovendien volgen Kelly en Magui elkaar sinds kort op IG. Omdat ze
      een hekel aan elkaar hebben? Kelly volgt verder geen enkele vriendin
      van een coureur. Ook Vermeulen z'n vrouw, Simone Janssen volgt haar nu.

      https://postimg.cc/06fM2WLY

      https://postimg.cc/56KM1w7Y

      • + 2
      • 13 dec 2025 - 22:35
    • Pietje Bell

      Posts: 32.412

      Ah, vandaar deze vreemde opmerking over Magui:


      Felix1

      ........... Norris en Norris zijn huppeltrutje al deze figuren hebben hun mond vol over Max. .............

      26 nov 2025 - 19:58

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 22:40

