De vriendin van Lando Norris, Margarida Corceiro, heeft tijdens het FIA-gala in Oezbekistan gereageerd op vermeende uitspraken die haar eerder dit jaar in verband brachten met kritiek op Max Verstappen. Volgens de Portugees heeft ze nooit iets gezegd over de viervoudig wereldkampioen, die bekendstaat als goede vriend van Norris.

Corceiro kwam destijds onder vuur te liggen nadat een anonieme bron – afkomstig van een website die inmiddels onder een andere naam opereert – had beweerd dat zij zou hebben gezegd dat Verstappen ‘de FIA aan zijn zijde heeft en alleen wint door geluk’. Voor die uitspraken werd ze stevig bekritiseerd, al is er nooit bewijs geleverd dat Corceiro de woorden daadwerkelijk heeft uitgesproken.

Corceiro ontkent kritiek op Verstappen

In gesprek met het Portugese medium TV Guia reageerde Corceiro zichtbaar verbaasd toen ze met de vermeende quotes werd geconfronteerd. “Ik heb daar helemaal niets van meegekregen”, stelt ze. “Ik weet niet eens waar die kritiek precies over zou gaan. Zulke dingen laat ik langs me heen gaan: ze doen me niets en hebben geen enkele invloed op mijn leven.”

Tot aan het laatste raceweekend van het seizoen in Abu Dhabi hield het koppel hun relatie grotendeels buiten de openbaarheid. Norris gaf eerder al aan zijn privéleven zoveel mogelijk af te willen schermen, mede vanwege de online haat waar hij regelmatig mee te maken krijgt. Pas in augustus bevestigden Norris en Corceiro, na ruim twee jaar aan speculaties, dat ze samen waren. Toen de twee elkaar na de beslissende Grand Prix openlijk kusten, was er definitief geen ruimte meer voor twijfel.

Corceiro dolgelukkig met Norris

Corceiro benadrukt dat het geluk van hen beiden vooropstaat. “Het belangrijkste is dat wij gelukkig zijn, allebei”, vertelt ze. Daarbij geeft ze toe dat het veelbesproken moment niet vooraf was bedacht. “Er bestaat geen vast moment waarop je iets ‘moet’ delen. Het voelde toen gewoon goed. Ik was zo in dat moment dat ik totaal niet bezig was met de camera’s om ons heen.”