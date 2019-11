Rapport Brazilië 2019: Perfecte scores voor Verstappen, Sainz en Gasly

Een verrassend podium, fouten van topcoureurs en drie perfecte scores is de oogst van de Braziliaanse Grand Prix. De absolute uitblinkers op Interlagos volgens GPToday.net: Max Verstappen, Pierre Gasly en Carlos Sainz.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 7de: 7,0

77. Valtteri Bottas, uitgevallen: 6,5

Net als in Singapore stond er aan het eind van de Braziliaanse Grand Prix geen Mercedes op het podium. Hamilton mocht de gang naar het ereschavot nog wel maken, maar door een tijdstraf viel hij terug naar de zevende positie. Een zeldzame fout van de Brit, die dat wel meteen toegaf. Bottas was op Interlagos in geen velden of wegen te bekennen en kwam fors tekort op de wereldkampioen, voordat een kapotte Mercedes-motor voor een uitvalbeurt zorgde.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, uitgevallen: 5,0

16. Charles Leclerc, uitgevallen: 5,0

Ook in Brazilië was Ferrari niet snel genoeg om mee te doen om de zege, maar achteraf ging het vooral om de botsing tussen Leclerc en Vettel. Vanuit vierde en vijfde positie, en met een kans op het podium, vielen beide coureurs uit door de botsing. De eerste regels is dat je je teamgenoot nooit in de wielen moet rijden en dus zullen de Duitser en Monegask het nodige uit te leggen hebben aan teambaas Mattia Binotto én de ruim 1000 medewerkers van Ferrari...

Red Bull Racing

23. Alexander Albon, 14de: 9,0

33. Max Verstappen, 1ste: 10,0

Zo overtuigend als in Brazilië was een zege van Verstappen in de Formule 1 zelden: de Nederlander was in alle kwalificatiedelen de snelste en de zege kwam vervolgens eigenlijk de hele race niet in gevaar, ondanks twee late safety car-fases. Teamgenoot Albon liet intussen zien waarom Red Bull Racing hem behoudt voor 2020 door er goed bij te zitten en foutloos te blijven. Een bekroning in de vorm van een eerste podiumplaats kwam er niet, omdat Hamilton hem in een spin tikte in de voorlaatste ronde.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 6de: 7,5

27. Nico Hülkenberg, 15de: 6,0

Ricciardo beleefde in Brazilië een verre van rustige race. Zijn vroege inhaalactie op Magnussen was wat te enthousiast, maar ondanks zijn tijdstraf hield hij zijn hoofd koel in de slotfase om uiteindelijk als zesde te eindigen op Interlagos. Teamgenoot Hülkenberg zag zijn reeks puntenfinishes eindigen op Interlagos. Hij kwam als twaalfde over de meet, maar een tijdstraf voor het inhalen achter de safety car. Een domme fout van de Duitser, die naar alle waarschijnlijkheid in Abu Dhabi voor het laatst racet in de Formule 1.

Haas F1

8. Romain Grosjean, 13de: 6,0

20. Kevin Magnussen, 11de: 6,5

Het weekend in Sāo Paulo begon nog veelbelovend voor Haas F1, maar in de race ging het verhaal weer als een nachtkaars uit. Grosjean en Magnussen begonnen vanuit de top 10 aan de race, maar ze eindigden allebei weer buiten de punten. Magnussen werd benadeeld door een botsing met Ricciardo en knokte zich uiteindelijk nog terug naar P11, terwijl Grosjean het tempo simpelweg niet had en uiteindelijk dertiende werd.

McLaren

4. Lando Norris, 8ste: 7,0

55. Carlos Sainz, 3de: 10,0

McLaren stelde in Brazilië de vierde plek bij de constructeurs veilig en op wat voor een manier! Vanaf de allerlaatste startpositie reed Sainz een magistrale race, die beloond werd met de eerste podiumplaats voor hem en de eerste van McLaren sinds de eerste race van 2014. Norris kon het tempo niet helemaal volgen, maar door de chaotische slotfase vertrekt hij toch met vier punten uit Zuid-Amerika.

Racing Point

11. Sergio Perez, 9de: 7,0

18. Lance Stroll, uitgevallen: 6,0

Racing Point neemt twee punten mee uit Brazilië, maar volgens Perez was dat geen reële afspiegeling van het tempo van het team op Interlagos. Zowel de Mexicaan als teamgenoot Lance Stroll maakten geen aanspraak op een puntenfinish voor de chaotische slotfase. Voor Stroll verdampten die kansen helemaal toen zijn rechter voorwielophanging afbrak en hij de vierde uitvaller van de dag werd.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 4de: 8,5

99. Antonio Giovinazzi, 5de: 8,0

De score van Alfa Romeo na de zomerstop bedroeg slechts drie schamele punten, maar in Brazilië scoorde het team na Red Bull Racing de meeste punten van alle teams. Raikkonen drong op zaterdag al door naar Q3 en bekroonde een foutloze race met de vierde positie, terwijl teamgenoot Giovinazzi in de race goed bij kon blijven en met P5 met afstand zijn beste resultaat uit zijn debuutjaar scoorde. Het zou voor de Italiaan mooi zijn als hij die lijn vast weet te houden richting 2020.

Scuderia Toro Rosso

10. Pierre Gasly, 2de: 10,0

26. Daniil Kvyat, 10de: 6,5

Promotie naar Red Bull, teruggezet worden naar Toro Rosso, een goede vriend verliezen door een crash op Spa en daarna revanche nemen met een podium. Het seizoen van Gasly kende veel dalen, maar op Interlagos maakte hij een uitstekende indruk. Dat bekroonde hij met zijn eerste podiumplaats, door in zijn Toro Rosso tweede te worden. Zowel in de kwalificatie als in de race rekende hij overtuigend af met teamgenoot Kvyat, die door de chaotische slotfase wel een punt mee naar huis mocht nemen.

Williams

63. George Russell, 12de: 7,0

88. Robert Kubica, 16de: 6,0

Het begint bij Williams inmiddels voorspelbaar te worden: er werden ook in Brazilië geen punten gescoord, terwijl Russell overtuigend afrekende met teamgenoot Kubica. In het kwalificatieduel staat het inmiddels 20-0 voor de jonge Brit, die ook in de race weer sterker voor de dag kwam dan zijn Poolse teamgenoot. Een voordeel voor Kubica is dat zijn lijdensweg bij Williams over twee weken tot een einde komt.