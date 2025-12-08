user icon
FIA verklaart waarom Lando Norris geen straf kreeg

Lando Norris veroverde afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij liet geen steek vallen, en deed precies wat hij moest doen. Wel kreeg hij een onderzoek van de FIA-stewards aan zijn broek, maar dat leverde hem geen straf op. De FIA legt uit waarom hij geen straf kreeg.

Norris wist dat hij in Abu Dhabi op het podium moest eindigen om de titel binnen te slepen. Zijn grootste titelrivaal was Red Bull-coureur Max Verstappen, die zelf moest winnen en moest hopen op een mindere race van Norris. Toen de Brit bij de start de tweede plek verloor aan zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, was er even hoop bij Verstappen.

Bij Verstappens team Red Bull hadden ze een plannetje bekokstoofd, en lieten ze zijn teamgenoot Yuki Tsunoda de race starten op de harde banden. Hierdoor kon hij langer doorrijden dan zijn concurrenten, en belandde Norris zijn pitstop achter Tsunoda op de baan. De opdracht voor de Japanner was helder, hij moest Norris ophouden en ervoor zorgen dat het podium voor hem uit zicht zou verdwijnen.

Tsunoda gaf alles wat hij in zich had, en hij slingerde over het rechte stuk. Hij duwde Norris naar de rand van het circuit, en de Britse McLaren-coureur haalde hem in. Hij ging hierbij wel met vier wielen over de witte lijn. De FIA-stewards openden twee onderzoeken: eentje naar het geslinger van Tsunoda en eentje naar het buiten de baan inhalen van Norris.

Waarom kreeg Tsunoda een straf?

Tsunoda kreeg van de stewards een tijdstraf van vijf seconden, omdat ze van mening waren dat hij te vaak van richting veranderde en daardoor Norris van de baan duwde. Norris kreeg geen straf, en daar plaatsten veel mensen hun vraagtekens bij. De Brit was immers wel met vier wielen buiten de baan gegaan, en had op die manier een positie goedgemaakt.

Had Norris een straf verdiend?

Volgens de stewards was een straf hier niet op zijn plek geweest. Ze stellen dat Norris op deze manier moest inhalen, omdat Tsunoda hem van de baan duwde. Volgens de stewards zou Norris zijn Japanse rivaal op de baan hebben ingehaald, als hij niet wijd was geduwd. Daarnaast zou Norris volgens de Driving Standard Guidelines ook van de baan zijn geduwd.

Politik

Posts: 9.563

Als Tsunoda niet buiten zijn boekje was gegaan, was Norris nooit buiten de baan beland.
Simpeler is het niet hoor.
Zelfs Marko gaf aan dat wat Tsunoda deed niet handig was en dat Tsunoda wel en Norris geen straf kreeg, de enige juiste beslissing was.

  • 11
  • 8 dec 2025 - 08:23
Lando Norris McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 434

    Mja, dit zijn zo van die grijze zones natuurlijk.

    Dat argument van Norris "moest" inhalen vind ik persoonlijk nergens op slaan. Moest er daar een vangrail hebben gestaan in plaats van een strook asfalt had hij ingehouden en er niet vol op gereden.

    5 seconden had - vind ik - hier netjes geweest. Had de uitslag niet beïnvloed en toch een statement geweest dat buiten de baan gewoon buiten de baan is.

    • + 5
    • 8 dec 2025 - 08:14
    • dumdumdum

      Posts: 2.739

      Normaal krijg je 300x een replay te zien van een actie, maar nu niet. Het gaat meer om het punt wanneer is Norris zijn inhaal actie gestart. Is dat geweest nadat Tsunoda op zijn lijn bleef of was het ervoor? En zoals Herman zei, met een vangrail of grindbak daarnaast had hij de actie nooit ingezet. Maar ongeacht de uitkomst, Tsunoda heeft gewoon heel heel slecht verdedigd.

      • + 6
      • 8 dec 2025 - 08:22
    • Politik

      Posts: 9.563

      Als Tsunoda niet buiten zijn boekje was gegaan, was Norris nooit buiten de baan beland.
      Simpeler is het niet hoor.
      Zelfs Marko gaf aan dat wat Tsunoda deed niet handig was en dat Tsunoda wel en Norris geen straf kreeg, de enige juiste beslissing was.

      • + 11
      • 8 dec 2025 - 08:23
    • Kubica

      Posts: 5.673

      @Herman, Gebruikte je dat argument ook toen Max een paar races geleden in bocht 1 naar buiten werd geduwd en door het gras moest? Of sprak je toen van een geweldige actie?
      Ik vond de actie van Tsunoda nogal knullig en we spreken hier over een recht stuk, niet over het snijden van een bocht, of de bocht wijder nemen om snelheid te behouden. Op een recht stuk rem je meestal niet halverwege...

      • + 3
      • 8 dec 2025 - 09:20
    • HermanInDeZon

      Posts: 434

      @Kubica Ja, buiten de baan is buiten de baan.

      Ben niet de grootste fan van die regel (voor mijn part zouden track limits gewoon niet moeten bestaan en zoeken ze het maar uit, het is aan de circuitbouwers om er voor te zorgen dat rijders "zich gedragen") maar als je hem hebt, moet je hem wel consequent handhaven anders is het einde zoek

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 09:24
    • Politik

      Posts: 9.563

      @Herman,

      Ik denk dat je met 'buiten de baan is buiten de baan ' een denkfout maakt.

      Het is 'leaving the track and gaining advantage'

      Maar van advantage is hier geen sprake, zoals @Kubica eigelijk ook al aangeeft.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 09:41
  • Joeppp

    Posts: 8.155

    In eerste instantie veerde ik op in de hoop dat Norris iets fout had gedaan en er een penalty zou komen maar na het zien van de herhaling was dit gevoel al snel omgeslagen in de hoop dat het kampioenschap niet beslist zou worden door een straf voor een mooie actie van Norris. Norris reed overigens gisteren ijzersterk, de inhaalacties op het groepje met Antonelli waren echt klasse. Overigens als hij een penalty van 5 seconden had gehad had was er nog niks aan de hand geweest.

    • + 3
    • 8 dec 2025 - 08:16
    • dumdumdum

      Posts: 2.739

      Volgens mij krijg je bij leaving the track and gaining a lasting advantage 10 seconden, maar ik kan het mis hebben. Hoe dan ook, over een heel jaar gezien heeft Norris net iets meer punten gehaald en is hij terecht kampioen.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 08:24
    • Damon Hill

      Posts: 19.629

      dumdumdum,
      Norris moet dit simpelweg doen om een ongeluk te voorkomen en dus heeft het niets meer te maken met bewust een "advantage" halen. Want als Tsunoda niet loopt te weaven (wat ook gewoon niet mag) gaat Norris ook niet buiten de baan.

      Als ik in het verkeer door rood rijdt om juist een ongeluk te voorkomen (er zijn situaties waarin dat voor kan komen) wordt de boete ook niet gegeven of ingetrokken. Simpel zat. En ja, zo werkt dat. Toen ik een keer aan kon tonen dat er een bumperklever zo dicht op me zat dat remmen onmogelijk was, werd de boete kwijtgescholden.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 08:37
  • Damon Hill

    Posts: 19.629

    Ironisch genoeg was mijn eerste gedachte: "nou, dat deed Perez echt honderd keer beter!". Perez ging heel traag rijden op stukken waar inhalen niet kon en op stukken waar het wel kon maakte hij zich heel breed zonder over de scheef te gaan. Het kostte Hamilton destijds echt mega veel tijd. Tsunoda daarentegen deed zowat alles verkeerd. Weaven en Norris half de muur indrukken, maar Norris verloor amper tijd.

    Dat Norris geen straf kreeg vind ik begrijpelijk en is goed uit te leggen.

    Tja, die Perez was zo gek nog niet.

    • + 4
    • 8 dec 2025 - 08:27
    • da_bartman

      Posts: 6.314

      Yuki gaf Norris een betere tow dan hij bij Max in de kwali deed. 😂

      • + 7
      • 8 dec 2025 - 08:38
  • BoerTeun

    Posts: 1.509

    Ze hebben dit goed gedaan denk ik, Norris was allang blij dat hij die slingerende kamikazepiloot zonder kleerscheuren voorbij was.

    • + 3
    • 8 dec 2025 - 08:37
  • M@X

    Posts: 1.313

    Ik zag een duidelijke video uitleg van iemand die het frame voor frame liet zien. Weaven mag tegenwoordig om de slipstream te onderbreken, en Yuki deed dat. Uiteindelijk bleef Yuki links en zat Lando nog niet naast Yuki, dus gooide Yuki de deur verder dicht vóór Lando, niet naast Lando. Lando koos zelf om buiten de baan in te halen.

    Hier is geen correcte keuze gemaakt.
    Misschien uit sentiment, misschien uit angst.

    Het meest correcte was geweest:
    Stewards beoordelen direct na de actie en melden dat Lando de plek terug moet geven. Dan had hij dat 3 bochten later kunnen doen en Yuki nog steeds de volgende ronde in kunnen halen.

    Probleem is dat Stewards het pas veel later beoordeelden. Dan moest Lando 2 plaatsen teruggeven of 5s penalty bij de pitstop. In beide gevallen was Lando meer benadeeld dan nodig was als de Stewards direct zouden handelen.

    Ik denk dat hier een gunfactor heeft gespeeld vanuit het narratief: Yuki is teamgenoot van Max, dus die gaat buiten zijn boekje en we kunnen Lando dan geen straf gaan geven.

    Eerlijk en correct is het niet.

    • + 3
    • 8 dec 2025 - 09:19

