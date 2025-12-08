Lando Norris veroverde afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij liet geen steek vallen, en deed precies wat hij moest doen. Wel kreeg hij een onderzoek van de FIA-stewards aan zijn broek, maar dat leverde hem geen straf op. De FIA legt uit waarom hij geen straf kreeg.

Norris wist dat hij in Abu Dhabi op het podium moest eindigen om de titel binnen te slepen. Zijn grootste titelrivaal was Red Bull-coureur Max Verstappen, die zelf moest winnen en moest hopen op een mindere race van Norris. Toen de Brit bij de start de tweede plek verloor aan zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, was er even hoop bij Verstappen.

Bij Verstappens team Red Bull hadden ze een plannetje bekokstoofd, en lieten ze zijn teamgenoot Yuki Tsunoda de race starten op de harde banden. Hierdoor kon hij langer doorrijden dan zijn concurrenten, en belandde Norris zijn pitstop achter Tsunoda op de baan. De opdracht voor de Japanner was helder, hij moest Norris ophouden en ervoor zorgen dat het podium voor hem uit zicht zou verdwijnen.

Tsunoda gaf alles wat hij in zich had, en hij slingerde over het rechte stuk. Hij duwde Norris naar de rand van het circuit, en de Britse McLaren-coureur haalde hem in. Hij ging hierbij wel met vier wielen over de witte lijn. De FIA-stewards openden twee onderzoeken: eentje naar het geslinger van Tsunoda en eentje naar het buiten de baan inhalen van Norris.

Waarom kreeg Tsunoda een straf?

Tsunoda kreeg van de stewards een tijdstraf van vijf seconden, omdat ze van mening waren dat hij te vaak van richting veranderde en daardoor Norris van de baan duwde. Norris kreeg geen straf, en daar plaatsten veel mensen hun vraagtekens bij. De Brit was immers wel met vier wielen buiten de baan gegaan, en had op die manier een positie goedgemaakt.

Had Norris een straf verdiend?

Volgens de stewards was een straf hier niet op zijn plek geweest. Ze stellen dat Norris op deze manier moest inhalen, omdat Tsunoda hem van de baan duwde. Volgens de stewards zou Norris zijn Japanse rivaal op de baan hebben ingehaald, als hij niet wijd was geduwd. Daarnaast zou Norris volgens de Driving Standard Guidelines ook van de baan zijn geduwd.