Lando Norris is voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen geworden in de Formule 1. Hij had genoeg aan de derde plaats in Abu Dhabi, en wist het hoofd koel te houden op het moment dat dit het belangrijkste was. Na afloop was hij dankbaar, en had hij wat mooie woorden over voor zijn familie.

Norris startte de Grand Prix van Abu Dhabi op de tweede plaats, en viel bij de start terug naar de derde plaats. Hij zag hoe de Ferrari van Charles Leclerc steeds groter werd in zijn spiegels, en wist dat de titel uit zicht zou verdwijnen als de Monegask hem inhaalde. Na een paar pogingen viel Leclerc weer terug, en kon Norris weer wat rustiger aan doen.

Na 58 lange rondjes kwam Norris als derde over de streep, en dat was meer dan genoeg voor de titel. In tranen reed hij terug naar de grid, waar hij uitstapte en in de armen viel van zijn team en zijn familie. Toen hij zijn ogen had gedroogd, dook hij in ieders armen.

Wat gaat er door Norris heen?

Bij F1 TV sprak hij zich uit toen hij voet zette in de paddock: "Ik bedoel, ik ben nog nooit zo blij geweest als nu. Dat is wel makkelijk! Ik weet om eerlijk te zijn niet zo goed wat ik moet zeggen. Er gaat veel energie zitten in een seizoen als deze. Vandaag was de derde plaats goed genoeg. Ik had het graag iets beter gedaan, maar hier ben ik blij mee."

Norris hield de hele race rekening met allerlei scenario's: "Het is nooit een makkelijke race. Er gaat heel veel door mijn hoofd, vooral als ik het opneem tegen twee van de andere beste coureurs ter wereld. Je verwacht altijd het ergste, maar vandaag ging het heel smooth, en heb ik mijn droom verwezenlijkt."

Een prachtige droom

Die droom had Norris al sinds hij een kind was: "Het is een droom die ik deelde met mijn ouders, met mijn hele familie. Ze hebben me allemaal gesteund sinds ik een kind was. Het was altijd iets wat je je haast niet kon voorstellen. Je vroeg je af hoe lang het nog zou duren? Welk jaar wordt het? Wat moet je doen? Maar nu weet ik het. Het is een geweldig gevoel. Dus ja, ik ben best blij!"