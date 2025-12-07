user icon
Lando Norris is voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen geworden in de Formule 1. Hij had genoeg aan de derde plaats in Abu Dhabi, en wist het hoofd koel te houden op het moment dat dit het belangrijkste was. Na afloop was hij dankbaar, en had hij wat mooie woorden over voor zijn familie.

Norris startte de Grand Prix van Abu Dhabi op de tweede plaats, en viel bij de start terug naar de derde plaats. Hij zag hoe de Ferrari van Charles Leclerc steeds groter werd in zijn spiegels, en wist dat de titel uit zicht zou verdwijnen als de Monegask hem inhaalde. Na een paar pogingen viel Leclerc weer terug, en kon Norris weer wat rustiger aan doen.

Na 58 lange rondjes kwam Norris als derde over de streep, en dat was meer dan genoeg voor de titel. In tranen reed hij terug naar de grid, waar hij uitstapte en in de armen viel van zijn team en zijn familie. Toen hij zijn ogen had gedroogd, dook hij in ieders armen.

Wat gaat er door Norris heen?

Bij F1 TV sprak hij zich uit toen hij voet zette in de paddock: "Ik bedoel, ik ben nog nooit zo blij geweest als nu. Dat is wel makkelijk! Ik weet om eerlijk te zijn niet zo goed wat ik moet zeggen. Er gaat veel energie zitten in een seizoen als deze. Vandaag was de derde plaats goed genoeg. Ik had het graag iets beter gedaan, maar hier ben ik blij mee."

Norris hield de hele race rekening met allerlei scenario's: "Het is nooit een makkelijke race. Er gaat heel veel door mijn hoofd, vooral als ik het opneem tegen twee van de andere beste coureurs ter wereld. Je verwacht altijd het ergste, maar vandaag ging het heel smooth, en heb ik mijn droom verwezenlijkt."

Een prachtige droom

Die droom had Norris al sinds hij een kind was: "Het is een droom die ik deelde met mijn ouders, met mijn hele familie. Ze hebben me allemaal gesteund sinds ik een kind was. Het was altijd iets wat je je haast niet kon voorstellen. Je vroeg je af hoe lang het nog zou duren? Welk jaar wordt het? Wat moet je doen? Maar nu weet ik het. Het is een geweldig gevoel. Dus ja, ik ben best blij!"

919

Posts: 3.914

Mooi om te zien, het kwartje dat hij de kroon op zijn levenswerk heeft gezet komt in de aankomende dagen. Die loopt voorlopig even op de wolken en mag volgend jaar die dikke 1 op zijn auto zetten.

  • 5
  • 7 dec 2025 - 19:00
Reacties (13)

Login om te reageren
  919

    Posts: 3.914

    Mooi om te zien, het kwartje dat hij de kroon op zijn levenswerk heeft gezet komt in de aankomende dagen. Die loopt voorlopig even op de wolken en mag volgend jaar die dikke 1 op zijn auto zetten.

    • + 5
    • 7 dec 2025 - 19:00
  • DutchTifosi

    Posts: 2.792

    Hoeft ook niet. Het enige wat hij nu moet doen is uitgebreid vieren met zijn familie, vrienden en de hardwerkende mannen en vrouwen van McLaren. Dat heeft hij meer dan verdiend.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 19:07
  • Larry Perkins

    Posts: 61.987

    En die Margarida Corceiro blijft een plaatje, zelfs als ze huilt...

    (ik mag Maggie zeggen!)

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 19:19
  • NicoS

    Posts: 19.813

    Zullen drukke dagen worden de komende tijd, daar moet hij lekker van genieten, het volgende seizoen begint over een kleine zeven weken weer.
    De focus zal dus alweer snel naar komend seizoen verlegd moeten worden.
    Tot die tijd lekker genieten en feest vieren, het is verdiend.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 19:27
  • Ferdi12

    Posts: 793

    Dik verdiend tegen een hele sterke tegenstander, Het gaat altijd om de combinatie van rijder en auto.
    Norris en McLaren waren de sterkste combinatie, ondanks tactische blunders. Het betekent wel dat de engineers van McLaren fantastisch werk hebben geleverd.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 19:31
  • delange

    Posts: 2.584

    www.facebook.com/share/v/1BCsCsh49D/

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 19:34
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.122

    Ik ben er wel tevreden mee. Gezien het verloop van het seizoen, is het in mijn ogen in ieder geval terecht dat eén McLaren rijder ermee aan de haal gaat. Ook al heb ik me krom geërgerd aan vage, onduidelijke, stompzinnige papaya rules.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 19:37
  • monzaron

    Posts: 725

    Norris gaf nadien nog efen duidelijk toe aan het stelletje bij SKY dat hij vindt dat Verstappen de beste rijder aller tijden is,………2 maal toe, geen antwoord van de britse reporters en Rosberg 😀

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 19:47

