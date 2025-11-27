Wie dacht dat McLaren na het debacle in Las Vegas met een schone lei kon beginnen in Qatar, komt bedrogen uit. De diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri (vanwege te ver afgesleten bodemplaten) heeft de alarmbellen doen afgaan bij de autosportfederatie FIA. Het bestuursorgaan heeft het Britse team nu in het vizier.

Volgens Oostenrijkse media heeft de FIA een officiële waarschuwing afgegeven aan het adres van McLaren. De boodschap is helder: de auto’s worden tijdens de laatste raceweekenden onder een vergrootglas gelegd.

'Geen centimeter ruimte meer'

De waarschuwing impliceert dat de FIA niet gelooft in pure "pech" door hobbels, maar vermoedt dat McLaren structureel de grenzen van het toelaatbare opzoekt, en eroverheen gaat. In de paddock gonst het al langer van de geruchten over trucs met banden en rijhoogtes.

Nu de titelstrijd zijn kookpunt bereikt, lijkt de FIA een duidelijk signaal af te willen geven: er wordt niet meer gedoogd. Voor McLaren betekent dit dat ze in Qatar extreem voorzichtig moeten zijn met de afstelling. Ze kunnen het risico op nog een diskwalificatie absoluut niet lopen, maar een te veilige (en dus hogere) auto kost direct rondetijd.

Verstappen lachende derde

Deze extra druk speelt Max Verstappen recht in de kaart. Terwijl McLaren op eieren moet lopen om de stewards tevreden te houden, kan Red Bull Racing vrijuit racen.

De psychologische oorlogsvoering is compleet: McLaren moet niet alleen vechten tegen de klok en Verstappen, maar voelt nu ook de hete adem van de FIA in de nek. Eén nieuwe overtreding in Qatar kan de definitieve doodsteek betekenen voor de toch al broze titelkansen van Lando Norris.