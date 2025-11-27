user icon
Wie dacht dat McLaren na het debacle in Las Vegas met een schone lei kon beginnen in Qatar, komt bedrogen uit. De diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri (vanwege te ver afgesleten bodemplaten) heeft de alarmbellen doen afgaan bij de autosportfederatie FIA. Het bestuursorgaan heeft het Britse team nu in het vizier. 

Volgens Oostenrijkse media heeft de FIA een officiële waarschuwing afgegeven aan het adres van McLaren. De boodschap is helder: de auto’s worden tijdens de laatste raceweekenden onder een vergrootglas gelegd. 

'Geen centimeter ruimte meer' 

De waarschuwing impliceert dat de FIA niet gelooft in pure "pech" door hobbels, maar vermoedt dat McLaren structureel de grenzen van het toelaatbare opzoekt, en eroverheen gaat. In de paddock gonst het al langer van de geruchten over trucs met banden en rijhoogtes. 

Nu de titelstrijd zijn kookpunt bereikt, lijkt de FIA een duidelijk signaal af te willen geven: er wordt niet meer gedoogd. Voor McLaren betekent dit dat ze in Qatar extreem voorzichtig moeten zijn met de afstelling. Ze kunnen het risico op nog een diskwalificatie absoluut niet lopen, maar een te veilige (en dus hogere) auto kost direct rondetijd. 

Verstappen lachende derde 

Deze extra druk speelt Max Verstappen recht in de kaart. Terwijl McLaren op eieren moet lopen om de stewards tevreden te houden, kan Red Bull Racing vrijuit racen.

De psychologische oorlogsvoering is compleet: McLaren moet niet alleen vechten tegen de klok en Verstappen, maar voelt nu ook de hete adem van de FIA in de nek. Eén nieuwe overtreding in Qatar kan de definitieve doodsteek betekenen voor de toch al broze titelkansen van Lando Norris. 

Snork

Posts: 22.123

"Terwijl McLaren op eieren moet lopen om de stewards tevreden te houden, kan Red Bull Racing vrijuit racen."

Waar de schrijver dit op baseert is mij een compleet raadsel en enorm speculatief. Ook RBR probeert de auto zo laag mogelijk af te stellen en ook RBR ligt onder een vergrootglas. Wellicht... [Lees verder]

  • 21
  • 27 nov 2025 - 10:01
F1 Nieuws McLaren

Reacties (17)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.310

    Rare kop en warrig artikel

    • + 14
    • 27 nov 2025 - 10:00
    • Olav Drol

      Posts: 614

      Business as usual.

      • + 8
      • 27 nov 2025 - 10:36
    • Rimmer

      Posts: 13.052

      “Broze titelkansen”

      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      Lando heeft de titel feitelijk al binnen en moet wel heel erg gek doen om die nog te verliezen.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 14:33
  • Snork

    Posts: 22.123

    "Terwijl McLaren op eieren moet lopen om de stewards tevreden te houden, kan Red Bull Racing vrijuit racen."

    Waar de schrijver dit op baseert is mij een compleet raadsel en enorm speculatief. Ook RBR probeert de auto zo laag mogelijk af te stellen en ook RBR ligt onder een vergrootglas. Wellicht dat de RB21 met iets hogere afstelling dan de Mclaren beter presteert, maar er is echt geen sprake van vrijuit racen zoals de schrijver impliceert. Ook RBR moet voorzichtig zijn.

    • + 21
    • 27 nov 2025 - 10:01
    • schwantz34

      Posts: 41.444

      Ieder team zoekt de grenzen op van de regels, dat is altijd al zo geweest en zal ook altijd zo blijven.

      • + 7
      • 27 nov 2025 - 10:06
    • NicoS

      Posts: 19.712

      Natuurlijk zoeken de teams de grenzen op, maar het lijkt mij dat je toch enige marge inbouwt om zo niet over het randje te gaan.
      Een plank mag 1 mm slijten, maar ik denk niet dat ze die marge ook precies kunnen inschatten. Dus hou je altijd rekening dat je aan de goede kant blijft.
      Je kunt ook gokken dat je de controle misloopt, want niet iedereen wordt gecontroleerd, maar of ze dat risico willen nemen?…..

      • + 6
      • 27 nov 2025 - 10:25
    • Canson Po

      Posts: 2.822

      @Nicos het zal lang goed gegaan zijn, hoort erbij he mariganl gains en heel soms is tegen de lamp lopen.

      • + 3
      • 27 nov 2025 - 10:36
    • Canson Po

      Posts: 2.822

      jesus marginal*

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 10:37
  • OneRace

    Posts: 2.770

    McLiar ?

    • + 14
    • 27 nov 2025 - 10:09
    • F1jos

      Posts: 4.857

      List en bedrog zitten al van oudsher in het dna van de F1 zeer hoog in het vaandel.

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 11:50
    • Mrduplex

      Posts: 1.666

      De McSjoemel

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 13:55
  • dumdumdum

    Posts: 2.718

    McLaren heeft niets verkeerds gedaan, maar een grijs gebied volledig misbruikt. Maar is er een nieuwe technical directive uit gegeven waarin expliciet verboden is om fase shifting materials te gebruiken om de plank te beschermen?

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 11:58
  • John6

    Posts: 11.317

    McLaren heeft al 1 voordeel ze hoeven niet meer te testen in de training hoe laag ze de auto moeten afstellen, dat is nu al bekend lijkt mij.

    Scheelt weer tijd, ze hebben maar 1 training.

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 12:27
  • trucker0werner

    Posts: 489

    Tja niks grks aan, elk team zoekt de limiet op. Met iets laten slijten zoek je het dus op.
    Zelfde als na de race de marbels oppikken met de banden. Zorgt dat je de minimale wagenhoogte wel hebt na de race.
    Zelfse geld als je het niet doet, lees in spa. Dat je dan dus ook oans hebt om gedisqualificeerd te worden

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 12:33
  • Felix1

    Posts: 121

    Dat de FIA nu ineens McLaren onder een vergrootglas legt is vrij duidelijk, maar de FIA had dat veel eerder moeten doen want vanuit andere teams zijn er duidelijke signalen afgegeven dat er iets niet klopte bij de McLaren auto' s en daarom zal aan deze constructeurswereldtitel van McLaren een luchtje van valsspel blijven hangen , dat Norris nu de wereldtitel kan binnenhalen dat wil ik nog wel eens zien want nu moeten de McLaren auto's s hoger afgesteld moeten worden dus weg snelheid bij McLaren. Al met al beloofd het ttwee mooie weekenden te gaan worden en met hopelijk Max zijn 5e wereldtitel .

    • + 5
    • 27 nov 2025 - 13:28
  • Need5Speed

    Posts: 3.312

    Het verhaal is dat de FIA er in Brazilië achter kwam dat een aantal teams de titanium skid pads verwarmden. Daardoor zouden ze een beetje uitzetten wat dan weer voor minder plankslijtage zou zorgen.
    Dat is sindsdien verboden, de pads mogen niet worden verwarmd en de apparatuur die de teams hadden aangebracht om dat te doen moest worden verwijderd.

    Ik denk alleen dat het verhaal niet klopt. De mate waarin titanium uitzet is niet zo groot dat het compenseert voor de energie die nodig is om ze te verhitten. Maar ik vermoed dat titanium minder stug wordt als het wordt verhit terwijl het wel even sterk blijft; waardoor het minder hard slijt.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 13:32
    • Mrduplex

      Posts: 1.666

      Denk dat het veel erger is dan een beetje verwarmen. Die skidblocks worden warmer naarmate ze meer over de grond schuren en dan hebben ze meer elektrische weerstand, of ze geleiden de warmte daarvan naar een andere plek.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 14:33

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

