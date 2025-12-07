user icon
icon

Emotionele Piastri na Abu Dhabi: "Had gehoopt op andere afloop"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Emotionele Piastri na Abu Dhabi: "Had gehoopt op andere afloop"

Meer over Oscar Piastri McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

5 dec
 Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

26 nov

Oscar Piastri is tweede geëindigd in de Grand Prix van Abu Dhabi. De Australiër is hierdoor derde geworden in het wereldkampioenschap met 410 punten en is hierdoor maar liefst dertien punten tekortgekomen ten opzichte van wereldkampioen Lando Norris. Ondanks de tweede plek doet het Piastri stiekem wel pijn dat zijn teamgenoot wereldkampioen is geworden en niet hijzelf.

De Australiër startte de Grand Prix als derde en wist zich al snel langs zijn teamgenoot te plaatsen. De definitieve nummer drie in het wereldkampioenschap wist zich maar niet richting Verstappen te rijden en koos ervoor om lang door te rijden. De Australiër moest nog een pitstop maken en eindigde uiteindelijk twaalf seconden achter Max Verstappen

Piastri is erg trots op zijn teamgenoot

Viaplay vroeg aan de Australiër naar zijn gevoelens na afloop van de Grand Prix: "Ik denk dat ik een beetje gemengde gevoelens heb, natuurlijk. Ik ben best tevreden met hoe de race is verlopen, want ik denk niet dat we meer hadden kunnen doen dan dit. Maar natuurlijk had ik gehoopt op een iets andere afloop. Ik had er vrede mee dat het vandaag zo zou lopen. Ik had natuurlijk veel dingen nodig om kampioen te worden en die dingen zijn niet gebeurd."

"Dat doet natuurlijk wel een beetje pijn. Maar ik denk dat als ik over een paar dagen terugkijk op het seizoen als geheel, het natuurlijk onmogelijk is om de moeilijke momenten te negeren, maar ik denk dat het terugkijken op alle sterke momenten behoorlijk bevredigend zal zijn om te herbeleven en te gebruiken als motivatie voor volgend jaar", zo besluit Piastri. 

Waar heeft Piastri dit jaar het meest van geleerd?

"Ik denk dat er genoeg hoogtepunten zijn om uit te kiezen. Mijn eerste poleposition behalen in China was voor mij heel belangrijk. Het weekend in Bahrein was ook heel sterk, maar het weekend in Bahrein was de eerste keer in de F1 dat ik weer een beetje dat gevoel van kracht terugkreeg uit mijn juniorjaren. ik denk dat het weekend dat ik in China had erg sterk was, maar het weekend dat ik in Bahrein had was de eerste keer in de F1 dat ik een beetje dat gevoel van kracht terugkreeg uit mijn juniorjaren."

Piastri maakte het gehele seizoen kans op de wereldtitel en heeft van het vijfde tot en met het negentiende Grand Prix-weekend als kampioenschapsleider op de baan gereden. Uiteindelijk is de Australiër als derde geëindigd, met elf punten achter Verstappen en dertien punten achter kampioenschapsleider Lando Norris. Het wereldkampioenschap kon het gehele jaar nog alle kanten opgaan, maar het is Oscar Piastri die dertien punten te kort kwam voor zijn allereerste wereldtitel. Volgend jaar komt de Australiër terug als McLaren-coureur. 

F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.914

    Ik was er na een paar races van overtuigd dat hij de titel zou pakken, close, but no cigar. De vormdip was helaas net even te groot en Norris heeft er een paar goede races tegenover gezet.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 19:59
    • NicoS

      Posts: 19.812

      Na Zandvoort had ik ook het idee dat hij WK zou worden. Tot daar was hij bezig met een sterk seizoen, en was hij Norris redelijk de baas. Wat sinds dien is gebeurd blijft vreemd dat je zo ineens de weg helemaal kwijt bent, en een voorsprong zo snel ziet verdampen.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 20:11
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.121

    Eens. Ik gun het Norris wel, daar niet van, maar op gevoel gunde ik het Piastri nog meer. Ik had verwacht dat Webber (misschien deed hij dat ook wel?) harder met de vuist op tafel zou slaan bij McLaren. Als iemand, weet hoe het is, als tweede rijder behandeld te worden....

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 20:30

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×