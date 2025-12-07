Oscar Piastri is tweede geëindigd in de Grand Prix van Abu Dhabi. De Australiër is hierdoor derde geworden in het wereldkampioenschap met 410 punten en is hierdoor maar liefst dertien punten tekortgekomen ten opzichte van wereldkampioen Lando Norris. Ondanks de tweede plek doet het Piastri stiekem wel pijn dat zijn teamgenoot wereldkampioen is geworden en niet hijzelf.

De Australiër startte de Grand Prix als derde en wist zich al snel langs zijn teamgenoot te plaatsen. De definitieve nummer drie in het wereldkampioenschap wist zich maar niet richting Verstappen te rijden en koos ervoor om lang door te rijden. De Australiër moest nog een pitstop maken en eindigde uiteindelijk twaalf seconden achter Max Verstappen.

Piastri is erg trots op zijn teamgenoot

Viaplay vroeg aan de Australiër naar zijn gevoelens na afloop van de Grand Prix: "Ik denk dat ik een beetje gemengde gevoelens heb, natuurlijk. Ik ben best tevreden met hoe de race is verlopen, want ik denk niet dat we meer hadden kunnen doen dan dit. Maar natuurlijk had ik gehoopt op een iets andere afloop. Ik had er vrede mee dat het vandaag zo zou lopen. Ik had natuurlijk veel dingen nodig om kampioen te worden en die dingen zijn niet gebeurd."

"Dat doet natuurlijk wel een beetje pijn. Maar ik denk dat als ik over een paar dagen terugkijk op het seizoen als geheel, het natuurlijk onmogelijk is om de moeilijke momenten te negeren, maar ik denk dat het terugkijken op alle sterke momenten behoorlijk bevredigend zal zijn om te herbeleven en te gebruiken als motivatie voor volgend jaar", zo besluit Piastri.

Waar heeft Piastri dit jaar het meest van geleerd?

"Ik denk dat er genoeg hoogtepunten zijn om uit te kiezen. Mijn eerste poleposition behalen in China was voor mij heel belangrijk. Het weekend in Bahrein was ook heel sterk, maar het weekend in Bahrein was de eerste keer in de F1 dat ik weer een beetje dat gevoel van kracht terugkreeg uit mijn juniorjaren. ik denk dat het weekend dat ik in China had erg sterk was, maar het weekend dat ik in Bahrein had was de eerste keer in de F1 dat ik een beetje dat gevoel van kracht terugkreeg uit mijn juniorjaren."

Piastri maakte het gehele seizoen kans op de wereldtitel en heeft van het vijfde tot en met het negentiende Grand Prix-weekend als kampioenschapsleider op de baan gereden. Uiteindelijk is de Australiër als derde geëindigd, met elf punten achter Verstappen en dertien punten achter kampioenschapsleider Lando Norris. Het wereldkampioenschap kon het gehele jaar nog alle kanten opgaan, maar het is Oscar Piastri die dertien punten te kort kwam voor zijn allereerste wereldtitel. Volgend jaar komt de Australiër terug als McLaren-coureur.