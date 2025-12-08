user icon
icon

Verstappen lovend over wereldkampioen Norris: "Iedereen droomt hiervan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen lovend over wereldkampioen Norris: "Iedereen droomt hiervan"

Max Verstappen heeft zichzelf getoond als een grote verliezer nadat hij de wereldtitel is misgelopen. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in Lando Norris, die slechts twee punten meer scoorde dit Formule 1-seizoen. Na afloop kon Verstappen niets anders dan lovende woorden opbrengen voor zijn maatje. 

Verstappen won zeer verfijnd de allesbeslissende finale in Abu Dhabi. Maar helaas voor de Nederlander, was dat niet genoeg om zijn vijfde F1-titel bij te schrijven. Toch konden Verstappen en Red Bull Racing sympathie opbrengen voor Norris en McLaren, die de rijders- en constructeurstitel van 2025 wisten te winnen. 

Meer over Max Verstappen Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

5 dec

Verstappen uiterst sportief naar Norris 

Verstappen heeft gedaan wat hij kon in Abu Dhabi. De Nederlander greep pole position en wist ongenaakbaar de race te winnen. Verstappen was dan ook tevreden na afloop en had lyrische woorden klaarliggen voor Norris. "Eerlijk gezegd vind ik dat niet zo erg als verliezen", zo opende Verstappen tegenover Sky Sports

"Hij (Norris) heeft een heel goed seizoen gehad. Over het algemeen was het een zware strijd tussen hem en Oscar, en op een gegeven moment mengde ik me in de strijd", voegde Verstappen, die uiteindelijk de meeste overwinningen in 2025 heeft gepakt, daaraan toe. 

Verstappen snapt emotie van Norris 

Na afloop van de race kon Norris zijn emoties niet bedwingen. Met tranen op de wangen greep hij zijn allereerste wereldkampioenschap, wat Verstappen wel kan begrijpen. "Je eerste overwinning is altijd super emotioneel. Het is heel bijzonder omdat iedereen op de grid altijd droomt van dat moment." 

Tot slot had Verstappen, die als geen ander weet hoe een F1-coureur wereldtitels moet binnenslepen, nog wat tips voor Norris. Volgens de Nederlander moet de McLaren-rijder vooral gaan genieten van deze triomf. "Ik hoop dat hij er vanavond echt van geniet, samen met zijn familie en natuurlijk het team."

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.102

    Dat Max zich heeft gemengd in de strijd tussen de McLarens, zegt precies wat het was. Kansloos, maar wel vermakelijk. Ik vind dat Max dat met een volwassenen instellingen heeft benaderd. Zo wordt je van that guy, een weledelgestrenge Heer!

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 09:34

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×