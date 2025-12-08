Max Verstappen heeft zichzelf getoond als een grote verliezer nadat hij de wereldtitel is misgelopen. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in Lando Norris, die slechts twee punten meer scoorde dit Formule 1-seizoen. Na afloop kon Verstappen niets anders dan lovende woorden opbrengen voor zijn maatje.

Verstappen won zeer verfijnd de allesbeslissende finale in Abu Dhabi. Maar helaas voor de Nederlander, was dat niet genoeg om zijn vijfde F1-titel bij te schrijven. Toch konden Verstappen en Red Bull Racing sympathie opbrengen voor Norris en McLaren, die de rijders- en constructeurstitel van 2025 wisten te winnen.

Verstappen uiterst sportief naar Norris

Verstappen heeft gedaan wat hij kon in Abu Dhabi. De Nederlander greep pole position en wist ongenaakbaar de race te winnen. Verstappen was dan ook tevreden na afloop en had lyrische woorden klaarliggen voor Norris. "Eerlijk gezegd vind ik dat niet zo erg als verliezen", zo opende Verstappen tegenover Sky Sports.

"Hij (Norris) heeft een heel goed seizoen gehad. Over het algemeen was het een zware strijd tussen hem en Oscar, en op een gegeven moment mengde ik me in de strijd", voegde Verstappen, die uiteindelijk de meeste overwinningen in 2025 heeft gepakt, daaraan toe.

Verstappen snapt emotie van Norris

Na afloop van de race kon Norris zijn emoties niet bedwingen. Met tranen op de wangen greep hij zijn allereerste wereldkampioenschap, wat Verstappen wel kan begrijpen. "Je eerste overwinning is altijd super emotioneel. Het is heel bijzonder omdat iedereen op de grid altijd droomt van dat moment."

Tot slot had Verstappen, die als geen ander weet hoe een F1-coureur wereldtitels moet binnenslepen, nog wat tips voor Norris. Volgens de Nederlander moet de McLaren-rijder vooral gaan genieten van deze triomf. "Ik hoop dat hij er vanavond echt van geniet, samen met zijn familie en natuurlijk het team."