GP Verenigde Staten: Hamilton pakt wereldtitel, maar Bottas wint in Verenigde Staten

Lewis Hamilton is voor de zesde keer wereldkampioen geworden. Valtteri Bottas won de race in de Verenigde Staten, maar Hamilton had genoeg aan de tweede positie om de titel veilig te stellen. Max Verstappen mocht als nummer 3 mee naar het podium.

Zonder noemenswaardige problemen ging de Grand Prix van de Verenigde Staten om 20.10 uur Nederlandse tijd van start. Bottas kwam vanaf pole position goed weg, terwijl Verstappen meteen voorbijging aan Sebastian Vettel. De Duitser had het helemaal niet goed voor elkaar in de openingsronde, want achtereenvolgens kwamen ook Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris en Daniel Ricciardo aan hem voorbij.

Vettel bleek daarna niet bij machte om de aanval in te zetten bij Ricciardo, waarna in ronde 7 het doek viel voor de Duitser: bij het uitkomen van bocht 9 brak zijn achterwielophanging af, waarna hij zijn bolide noodgedwongen aan de kant moest parkeren. Vettel was niet de enige Ferrari-coureur die het lastig had, want ook Leclerc bleek niet bij machte om het tempo van de Mercedessen en Verstappen te volgen.

Hamilton kiest eenstopper, Bottas en Verstappen voor twee stops

Aan het front ontspon zich intussen een strategisch spel. Verstappen was in ronde 14 de eerste die zijn mediums inwisselde voor de harde banden, een voorbeeld dat Bottas een ronde later volgde. Zij bleken daarmee overtuigend te kiezen voor een strategie met twee pitstops. Hamilton kwam door die stops aan de leiding te liggen. Hij bleef nog even rondrijden, totdat hij in ronde 25 ingehaald werd door Bottas.

Hamilton ging in die ronde meteen maar naar de pits voor zijn enige pitstop van de race, waarbij hij ook naar de hards ging. Bottas had intussen een comfortabel gaatje van zo’n vijf seconden opgebouwd richting Verstappen, die in ronde 35 de eerste van de toppers was die voor een tweede pitstop naar de pits kwam. Wederom dekte Mercedes de dreiging van Verstappen af door Bottas meteen naar de pits te halen. Beide mannen wisselden naar een nieuw setje mediums.

Bottas pas in slotfase voorbij aan Hamilton

Hamilton kwam daardoor wederom aan de leiding van de race te liggen, waarbij Mercedes duidelijk inzette op een éénstopper voor de Brit. Bottas moest daardoor in de achtervolging op zijn teamgenoot, wat hij op versere banden kon doen. Bovendien waren die van een compound zachter. De Fin liep relatief snel naar zijn teamgenoot toe en in ronde 52 ging hij dan toch voorbij aan Hamilton.

Zodoende pakte Bottas de zege op het Circuit of the Americas, maar het was niet genoeg om de strijd om de wereldtitel in leven te houden. Hamilton kwam als tweede over de finish en dat was voldoende om zijn zesde wereldtitel in totaal en derde op rij te pakken. Verstappen kwam nog dichtbij de Brit, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde positie.

Op ruim 50 seconden achterstand eindigde Leclerc op een eenzame vierde positie, terwijl Alexander Albon na een hele vroege pitstop een knappe inhaalrace richting P5 reed. De zesde positie was voor de sterk rijdende Ricciardo. Norris pakte de zevende positie, voor Carlos Sainz en Nico Hülkenberg. Het laatste puntje was uiteindelijk voor Daniil Kvyat.