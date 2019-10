Rapport Mexico 2019: Sergio Perez eindelijk sterk voor eigen publiek

Toch weer een zege voor Mercedes, Ferrari laat strategisch steken liggen, Max Verstappen rijdt weer eens een inhaalrace en Sergio Perez zet Mexico in vuur en vlam met een sterke race. Dat is de Grand Prix van Mexico in een notendop.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 1ste: 9,5

77. Valtteri Bottas, 3de: 8,5

Als je iemand na de kwalificatie vroeg of Mercedes een kans maakte op de zege, zou het antwoord van de meesten een 'nee' zijn. Toch stond het team in Mexico met twee auto's op het podium. De snelheid van Hamilton en Bottas was goed en het team hielp beide coureurs goed naar voren met een uitstekende strategie. Hamilton hield zijn harde banden 47 ronden lang goed en zette met de zege een nieuwe stap naar de titel, Bottas herstelde zich met P3 knap na zijn crash in de kwalificatie.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 2de: 9,0

16. Charles Leclerc, 4de: 8,5

Ferrari lijkt op zondag niet voor beide coureurs een goede strategie te kunnen bedenken. Met die van Vettel was weinig mis, maar de strategie van Hamilton bleek uiteindelijk toch de betere te zijn in Mexico. De Duitser bleef verder zo goed als foutloos en werd wederom tweede. Leclerc werd echter het grootste slachtoffer van Ferrari's strategie: hij stopte twee keer, verloor daarmee de leiding en zag later zijn opmars stokken toen hij in de fout ging in bocht 4.

Red Bull Racing

23. Alexander Albon, 5de: 8,0

33. Max Verstappen, 6de: 7,5

Niet voor het eerst sinds de zomerstop wist Albon Verstappen te verslaan. In Mexico had hij daar weer pech voor Verstappen voor nodig: de Nederlander ging in de openingsronde van de baan, liep later een lekke band op en kwam na een goede inhaalrace uiteindelijk op P6 over de finish. Albon oogt met de race sterker bij Red Bull, kon zich in de eerste helft van de race goed meten met de Ferrari's en Mercedessen en eindigde foutloos op de vijfde positie.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 8ste: 8,0

27. Nico Hülkenberg, 10de: 7,5

Een dubbele puntenfinish voor Renault op hoogte in Mexico. Ricciardo profiteerde optimaal van het feit dat plaatsing voor Q3 in de kwalificatie mislukte: hij reed een lange eerste stint op de harde banden, reed daarop een zeer solide tempo en kwam uiteindelijk als achtste over de finish. Hülkenberg leek op weg naar de negende plaats, maar in de laatste bocht werd hij geraakt door Kvyat. De Duitser kwam als elfde over de finish, maar kreeg na de straf voor de Rus toch nog een puntje.

Haas F1

8. Romain Grosjean, 17de: 5,0

20. Kevin Magnussen, 15de: 6,0

Haas F1 verwachtte in Mexico een zeer lastig weekend en dat werd het ook. Het team had moeite om Williams voor te blijven en dat resulteerde in een zeer pijnlijke race. Magnussen wist zich met man en macht uiteindelijk naar de vijftiende positie te rijden, waarmee hij in ieder geval beide Williams-coureurs voorbleef. Dat kan van Grosjean niet gezegd worden: hij moest Russell voor zich dulden en werd zeer teleurstellend zeventiende.

McLaren

4. Lando Norris, uitgevallen: 7,0

55. Carlos Sainz, 13de: 6,5

McLaren werd in Mexico slachtoffer van haar eigen snelheid. Beide coureurs plaatsten zich op softs voor Q3 en dat bleek strategisch een groot nadeel voor het Britse team. Sainz viel na zijn enige pitstop verder en verder terug en kwam uiteindelijk slechts als dertiende over de finish. Norris was toen al klaar met zijn race: een volledig mislukte pitstop zorgde ervoor dat hij weggestuurd werd zonder dat zijn linker voorwiel vast zat. Hij kon later zijn weg nog vervolgen, om later op te geven.

Racing Point

11. Sergio Perez, 7de: 8,5

18. Lance Stroll, 12de: 7,0

Het is dit jaar niet vaak gebeurd dat Racing Point als 'best of the rest' eindigde, maar in Mexico lukte dat wel. Het was nota bene thuiscoureur Perez die zichzelf die eer bezorgde door sterk naar de zevende plaats te rijden en zich in de slotfase knap te verdedigen ten opzichte van Ricciardo. Na uitschakeling in Q1 wist Stroll zich wel naar voren te knokken, maar verder dan P12 kwam de Canadees uiteindelijk niet.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, uitgevallen: 6,5

99. Antonio Giovinazzi, 14de: 6,5

Alfa Romeo had de snelheid niet in Mexico. Dat werd tijdens de kwalificatie al duidelijk, toen Raikkonen en Giovinazzi niet verder kwamen dan de veertiende en vijftiende posities. In de race was het tempo niet beter: beide coureurs reden de hele race redelijk in de buurt van elkaar. Giovinazzi eindigde uiteindelijk op de veertiende plaats, Raikkonen parkeerde zijn auto enkele ronden voor het einde in de pits en viel dus uit.

Scuderia Toro Rosso

10. Pierre Gasly, 9de: 7,5

26. Daniil Kvyat, 11de: 6,5

Kvyat heeft in het seizoen 2019 nog maar weinig grote fouten gemaakt, maar in Mexico gebeurde dat wel. Dat deed hij helemaal aan het einde van de race, toen hij Hülkenberg op een veel te agressieve manier wilde inhalen in de laatste bocht. Daarop volgde een straf, waardoor hij een puntenfinish misliep. Profiteur was Gasly: hij schoof eerst ten koste van Hülkenberg een plek op, waarna hij door de straf van Kvyat op P9 eindigde.

Williams

63. George Russell, 16de: 7,0

88. Robert Kubica, 18de: 6,5

In de kwalificatie was Kubica nog nergens te bekennen, met een achterstand van anderhalve seconde op Russell. In de race lukte het de Pool echter een stuk beter om bij te blijven. Hij werd weliswaar achttiende, maar was de hele race in gevecht met zijn teamgenoot en Grosjean. Daar waar Kubica dat duel met de Fransman verloor, wist Russell de Haas-coureur wel voor te blijven. Dat moet het lichtpuntje dan ook zijn, want zijn zestiende positie is nog altijd ver bij de punten verwijderd.