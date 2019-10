Albon plaagt Russell: "Maken de hele tijd grappen over zijn situatie"

Alexander Albon en George Russell zitten in hun debuutseizoen in een heel verschillende situatie. De Red Bull-coureur geeft toe zijn vriend regelmatig te plagen over de situatie waar hij in zit.

Russell en Albon promoveerden begin 2019 samen naar de Formule 1. De Brit won in 2018 het kampioenschap in de Formule 2 en kreeg de kans bij Williams, terwijl Albon als nummer 3 van dat kampioenschap bij Toro Rosso in mocht stappen. Inmiddels zit de Britse Thai bij Red Bull Racing, waarmee hij aan het front strijdt. Dat kan van Russell niet gezegd worden. "Ik plaag George ermee, daar ga ik niet over liegen", vertelde Albon aan persbureau PA.

"We maken er de hele tijd grappen over. George en ik hebben altijd aan het front gestreden, dus dit moet ontzettend lastig voor hem zijn. Hij kan een geweldige ronde rijden, maar hij weet dat P19 het maximale is wat hij kan bereiken. Dat gevoel ken ik niet. Hij doet het echter goed en als hij de kans krijgt om te laten zien wat hij kan, dan zal hij dat doen. Ik weet dat hij een goede coureur is, dus ik maak me geen zorgen over hem."

Albon voelt zich Thais en Brits

Albon werd begin dit jaar de eerste Thaise coureur in de Formule 1 sinds 1954, toen Prins Bira nog in de klasse reed. Albon is echter ook in het bezit van een Brits paspoort: zijn vader is Brits en hij is zelf in Londen geboren. Desondanks koos hij ervoor om met een Thaise licentie te rijden, die hij kon aanvragen omdat zij moeder uit Thailand komt. Albon is niet van plan dat te veranderen.

"Ik heb zowel een Brits als Thais paspoort, maar ik heb ervoor gekozen om onder de Thaise vlag te racen. Ik voel me Thais, maar dat houdt niet in dat ik me niet Brits voel. Uiteindelijk is het slechts een racelicentie. Je moet er eentje kiezen en ik koos de Thaise. Daar heb ik geen spijt van en ik denk ook niet dat ik het ga veranderen."