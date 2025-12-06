user icon
Mercedes wil Verstappen, Norris en Piastri dwarszitten met Russell

Mercedes wil Verstappen, Norris en Piastri dwarszitten met Russell

George Russell zette een knappe eerste tijd neer tijdens de derde vrije training in Abu Dhabi. De Britse Mercedes-coureur kan dus mogelijk meedoen om pole position voor de laatste race van het Formule 1-seizoen. Teambaas Toto Wolff denkt in ieder geval dat zijn pupil een sta-in-de-weg kan worden voor McLaren en Red Bull Racing

Het is duidelijk dat Russell de dark horse is in Abu Dhabi. Daar waar alle ogen gericht zijn op Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri - die met z'n drieën in de titelstrijd zitten - kan de Brit zomaar de lachende derde worden. Wolff hoopt in ieder geval stiekem mee te kunnen doen. 

Wolff hoopt op pole position 

Na afloop van de derde vrije training, oogde Wolff ietwat verbaasd door de snelste tijd. De Oostenrijker was daarom ook aangenaam verrast door Russell. "De sessie begon somber, maar daarna denk ik dat George een goede ronde reed en dat was goed genoeg voor P1", zo gaf Wolff aan bij Sky Sports

"Ik denk dat we op één ronde wel kunnen strijden om poleposition. Op een lange termijn, zoals we gisteren hebben gezien, denk ik van niet. Hopelijk kunnen we vooraan spelen en morgen een beetje spelen", voegde de teambaas van Mercedes daaraan toe. 

'We moeten buiten het gevecht blijven' 

Dit weekend gaat beslist worden wie de wereldkampioen wordt in de F1. Momenteel leidt Norris met 12 punten voorsprong op Verstappen en 16 punten op Piastri, zijn teamgenoot. Wolff wilde geen voorkeur geven, al gaf hij wel een kleine indicatie. 

"We moeten hierbuiten blijven. Dit is een driestrijd tussen drie coureurs. Het constructeurskampioenschap is gewonnen door McLaren met onze motor. Moge de beste morgen winnen." 

Om 15:00 uur zal de kwalificatie van start gaan voor de race in Abu Dhabi. Na de eerste drie trainingen is gebleken dat meerdere coureurs kans maken op pole position. McLaren heeft op het oog de beste auto, maar ook Verstappen en Russell maken kans.

snailer

Posts: 30.912

Wat een enorme onzin. Mercedes wil gewoon AD winnen. Daarbij zal hij vooral Norris niet dwars zitten

  • 3
  • 6 dec 2025 - 13:40
Reacties (5)

  • TheStijg

    Posts: 4.013

    Pas op Toto... anders komt Masi morgen speciaal voor jou terug.

    • + 2
    • 6 dec 2025 - 13:33
  • Leclerc Fan

    Posts: 4.015

    Iets met een Mercedes motor...

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 13:37
  • snailer

    Posts: 30.912

    Wat een enorme onzin. Mercedes wil gewoon AD winnen. Daarbij zal hij vooral Norris niet dwars zitten

    • + 3
    • 6 dec 2025 - 13:40
  • Golf-GTI

    Posts: 1.631

    Ze hebben vandaag al in de pitstraat geoefend

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 14:12
  • Knalpijp

    Posts: 2.257

    Mn prullebak zat te trillen, bleek mijn glazen bol te zijn van afgelopen week die ik weggegooid had. Hebben ze dan toch de verkeerde motor erin gebouwd bij Max!! Ik heb hem maar even schoon gemaakt en ga er eens goed naar kijken. Wordt vervolgd.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 14:22

Foto gallerij

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.022
  • Podiums 24
  • Grand Prix 151
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Team profiel

Mercedes
Mercedes
