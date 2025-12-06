George Russell zette een knappe eerste tijd neer tijdens de derde vrije training in Abu Dhabi. De Britse Mercedes-coureur kan dus mogelijk meedoen om pole position voor de laatste race van het Formule 1-seizoen. Teambaas Toto Wolff denkt in ieder geval dat zijn pupil een sta-in-de-weg kan worden voor McLaren en Red Bull Racing.

Het is duidelijk dat Russell de dark horse is in Abu Dhabi. Daar waar alle ogen gericht zijn op Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri - die met z'n drieën in de titelstrijd zitten - kan de Brit zomaar de lachende derde worden. Wolff hoopt in ieder geval stiekem mee te kunnen doen.

Wolff hoopt op pole position

Na afloop van de derde vrije training, oogde Wolff ietwat verbaasd door de snelste tijd. De Oostenrijker was daarom ook aangenaam verrast door Russell. "De sessie begon somber, maar daarna denk ik dat George een goede ronde reed en dat was goed genoeg voor P1", zo gaf Wolff aan bij Sky Sports.

"Ik denk dat we op één ronde wel kunnen strijden om poleposition. Op een lange termijn, zoals we gisteren hebben gezien, denk ik van niet. Hopelijk kunnen we vooraan spelen en morgen een beetje spelen", voegde de teambaas van Mercedes daaraan toe.

'We moeten buiten het gevecht blijven'

Dit weekend gaat beslist worden wie de wereldkampioen wordt in de F1. Momenteel leidt Norris met 12 punten voorsprong op Verstappen en 16 punten op Piastri, zijn teamgenoot. Wolff wilde geen voorkeur geven, al gaf hij wel een kleine indicatie.

"We moeten hierbuiten blijven. Dit is een driestrijd tussen drie coureurs. Het constructeurskampioenschap is gewonnen door McLaren met onze motor. Moge de beste morgen winnen."

Om 15:00 uur zal de kwalificatie van start gaan voor de race in Abu Dhabi. Na de eerste drie trainingen is gebleken dat meerdere coureurs kans maken op pole position. McLaren heeft op het oog de beste auto, maar ook Verstappen en Russell maken kans.