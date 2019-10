Overzicht: Verzamelde strafpunten per coureur na Russische Grand Prix

Sebastian Vettel moet nog een paar weken flink op zijn tellen passen. De Ferrari-coureur staat na de Russische Grand Prix nog altijd op 9 strafpunten op zijn licentie, daar waar 12 strafpunten een schorsing oplevert.

Vettel is op dit moment de enige coureur die qua strafpunten echt op moet gaan letten. De nummer twee op de lijst is Lance Stroll, maar de Canadees heeft nog altijd zeven punten. Hij is daarmee vijf punten van een schorsing verwijderd. Tevens vervallen er komend weekend al twee strafpunten voor de Racing Point-coureur, die daarmee uit de gevarenzone lijkt te blijven.

Max Verstappen voerde het lijstje met strafpunten eind vorig jaar en begin dit jaar aan, maar inmiddels beginnen de punten langzamerhand te verdwijnen. Na de Russische Grand Prix staat Verstappen nog op drie strafpunten, waarvan de eerstvolgende komende week vervalt.

Overzicht verzamelde strafpunten op licentie