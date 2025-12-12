Lando Norris heeft in Oezbekistan eindelijk zijn wereldtitel officieel kunnen vieren. Tijdens het jaarlijkse FIA-prijzengala kreeg de McLaren-coureur zijn kampioensbeker uitgereikt, waarmee Max Verstappen na vier jaar definitief van de troon is gestoten. Verstappen was zelf afwezig vanwege ziekte.

Norris stelde zijn eerste wereldtitel veilig na de Grand Prix van Abu Dhabi, maar moest bijna een week geduld hebben voordat hij het felbegeerde zilverwerk in handen kreeg. Vrijdagavond was het zover: in het verre Oezbekistan werd de Brit officieel tot wereldkampioen van 2025 gehuldigd. Traditiegetrouw vonden ook de overige prijsuitreikingen plaats, waaronder de bekers voor de top drie in het WK.

Norris in de prijzen, Verstappen afwezig

Opvallende afwezige tijdens het gala was Verstappen. De Nederlander kampt met griep en bleef uit voorzorg thuis. Via een korte boodschap tijdens de uitzending gaf hij een update over zijn gezondheid en liet hij weten dat hij baalde van zijn afwezigheid. Voor het eerst in vier jaar mocht hij bovendien niet de wereldtitelbeker ophalen – een pijnlijk moment na een seizoen waarin hij tot de laatste race streed met Norris.

Oscar Piastri was wel aanwezig in Oezbekistan. De Australiër kreeg zijn beker voor de derde plaats in het kampioenschap en stond samen met Norris op het podium. Voor McLaren was het sowieso een feestelijke avond: het team kreeg ook de constructeursbeker uitgereikt, waarmee de wederopstanding van de Britse renstal officieel werd bekroond.

Feestelijke avond voor Norris

Norris genoot zichtbaar van zijn moment op het podium en benadrukte nog maar eens hoe zwaar het titelgevecht was. Voor McLaren en de nieuwe wereldkampioen is het gala daarmee het symbolische sluitstuk van een historisch seizoen. "Ik wil graag iedereen bij McLaren feliciteren en bedanken voor een geweldige auto. Ook meneer Piastri, een geweldige teamgenoot met wie ik heb kunnen vechten", zo opende hij zijn monoloog op het podium.

"Ook Max natuurlijk, die ons continu onder druk zette", zo vervolgde Norris over Verstappen. "Dat is hetgeen wat Max altijd doet. Maar het was ongelofelijk. Dit is de droom van ons allemaal, wanneer we jonge jongens zijn. Dus het is geweldig om hier met McLaren en jullie allemaal te staan. Nadat ik heb geracet tegen onder andere Lewis (Hamilton), Fernando (Alonso), Sebastian (Vettel) en Max is dit geweldig. Ik ben ook heel dronken geworden in Abu Dhabi, gelukkig maar", zo sloot hij lachend af.