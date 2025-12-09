user icon
Van der Garde lyrisch over Verstappen: "Die gozer is de beste die ik ooit heb gezien"

Van der Garde lyrisch over Verstappen: "Die gozer is de beste die ik ooit heb gezien"

Max Verstappen won afgelopen weekend de race in Abu Dhabi, maar dat was net niet genoeg om zijn vijfde wereldtitel bij te schrijven. Doordat Lando Norris met zijn McLaren als derde wist te finishen, kwam de Nederlander slechts twee punten tekort. Ondanks dat Verstappen de titel misliep, had voormalig Formule 1-coureur alleen maar lovende woorden voor zijn landgenoot klaarliggen. 

Verstappen had na zijn thuisrace op Zandvoort nog een behoorlijke achterstand op de McLarens. Toenmalig WK-leider Oscar Piastri stond maar liefst 104 punten voor op de Nederlander. Maar ineens vond Red Bull Racing iets in de auto, waardoor Verstappen weer kon winnen. Na overwinningen in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas, Qatar en ook Abu Dhabi, heeft Verstappen de meeste races gewonnen en de meeste pole positions in een seizoen waarin de McLaren beduidend sneller was. 

Toch moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Norris. Een verschil van slechts twee punten zorgde ervoor dat de Brit zijn eerste wereldtitel greep. Maar voor Van der Garde staat het buiten kijf dat Verstappen, de allerbeste coureur ooit is geweest in de Formule 1. 

"Als je überhaupt kijkt naar het seizoen van Max, misschien op één incidentje na in Barcelona, dat hij nog steeds een supergoed seizoen heeft gedraaid", zo opent Van der Garde zijn monoloog in zijn analyse voor Viaplay. "Je ziet dat deze jongen nog steeds, continu stappen maakt en beter wordt", voegde de Nederlander daaraan toe. 

'Verstappen de beste coureur ooit in de Formule 1'

Van der Garde ging zelfs daarin nog verder. Volgens de voormalig F1-coureur is Verstappen namelijk de beste coureur aller tijden. "Als je kijkt naar zijn prestaties en hoe hij als coureur nog steeds blijft groeien, is echt enorm goed. Die gozer is voor mij de allerbeste coureur die ik ooit gezien heb." 

Vanaf 2026 gaat de Formule 1 een nieuw tijdperk in. Doordat het volledige reglement op de schop gaat, zullen alle teams met een nieuwe auto aankomen. Voor Verstappen en Red Bull wederom de mogelijkheid om weer dominant te worden.

HermanInDeZon

Posts: 443

Disclaimer: ook ik vind Verstappen momenteel de beste coureur in F1. Ben het er niet mee eens dat het de beste aller tijden is maar dat is subjectief en zou ook niet kunnen zeggen wie het wel is.

Deze post is geen frontale aanval op Verstappen maar wel een uiting van een zekere frustratie waarb... [Lees verder]

  • 2
  • 9 dec 2025 - 08:23
Reacties (5)

  • mario

    Posts: 14.749

    Maar hij werd geen WK.....
    Afgelopen 4 jaar was Max de beste en ook met de beste auto.... En zeker is Max een fenomeen en hij behoort tot de beste ooit!!!! Zonder twijfel!!!
    Maar zoals dit jaar gebleken is, als je niet de beste auto hebt.... Ga je het WK niet winnen..... Ook Max niet.....

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 08:06
    • De Vogel is Geland

      Posts: 676

      Dat zijn teksten van een andere planeet. Je vergeet alleen te vermelden dat er nog een verschil zit tussen mindere auto en een zeepkist. In de basis was de Mercedes zelfs beter.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 08:47
    • John6

      Posts: 11.378

      De titel is alleen maar een bonus voor Max, als hij maar kan strijden voor de overwinning, hij heeft 4 titels.

      Je zag Max toch die vindt het prima, hij won de race en Lando de titel, dan weet je ook gelijk hoe hij erin staat.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 09:07
  • HermanInDeZon

    Posts: 443

    Disclaimer: ook ik vind Verstappen momenteel de beste coureur in F1. Ben het er niet mee eens dat het de beste aller tijden is maar dat is subjectief en zou ook niet kunnen zeggen wie het wel is.

    Deze post is geen frontale aanval op Verstappen maar wel een uiting van een zekere frustratie waarbij er bij momenten vind ik door media zeer onrespectvol wordt omgegaan met Max zijn collega's.


    Dat Max één van de beste, zoniet de beste, rijder van het veld is zijn we het allemaal mee eens. Hij is objectief een heel complete rijder - snel in kwalificaties, goed in gevechten en kan ook heel verstandig een race indelen en rond problemen rijden. Alleen die drie kwaliteiten in één rijder is al eerder zeldzaam.

    Tot slot - niet ongeblangrijk - heeft hij ook enorm gewerkt aan de paar "fouten" die hij in het begin van zijn carriere nog had, in mijn ogen het redelijk ongeduldig zijn, veel te agressief zijn en een kort lontje hebben. Die zijn er nu (ok op een enkele uitzondering als Barcelona) uit.

    Toch heb ik het moelijk met hoe sommigen Max neerzetten ten opzichte van andere rijders. Want, hoe compleet hij ook is, hij zit in een luxe positie. Hij zit met een team dat volledig in zijn dienst werkt. Niet dat de auto daarom "voor hem gebouwd" is, maar zijn feedback weegt het meeste door, hij krijgt alle updates eerst en er wordt gewoon meer effort gestoken in zijn wensen dan in die van zijn teamgenoot. Gezien zijn status verdient hij dat ook.

    Maar het maakt wel dat je de prestaties van Max eigenlijk nooit 100% kan vergelijken met die van zijn teamgenoot. Niet om te zeggen dat moest er 100% 'dezelfde behandeling' zijn zijn teamgenoten sneller zouden zijn, maar ze zouden er wel een pak dichter op zitten.

    Wat ik echt jammer vind is dat de volledige tweede seizoenshelft vaak wordt afgeschilderd als "Max die fantastisch is" (dat was hij ook) maar ten koste van "Piastri en Norris die geluk hebben met hun dominante auto". Dat vind ik gewoon een stap te ver en onrespectvol en oneerlijk - ik ben er totaal niet van overtuigd dat Max niet gewoon de snelste auto had naar het einde van het seizoen toe of toch minstens een auto die bijna even snel was. Daarnaast heeft Max ook nooit de aandacht binnen zijn team moeten delen wat bij Norris en Piastri wel was.

    Zowel Norris en Piastri hebben - ondanks wat fouten - een fantastisch seizoen gereden. Met je teamgenoot in hetzelfde materiaal als grootste vijand wordt elke minieme fout direct opgemerkt. Dus het is altijd op het scherpst van de snede. Zoveel rijders zouden véél harder onder de druk bezweken zijn. Het zou fijn zijn moesten mensen hier ook hiervoor wat respect hebben in plaats van domme posts te maken als "meest onwaardige werldkampioen sinds Hill/Villeneuve"

    • + 2
    • 9 dec 2025 - 08:23
    • De Vogel is Geland

      Posts: 676

      Ze hadden inderdaad beter de auto meer rond Yuki kunnen bouwen. In Abu Dhabi liet hij z’n race gogme zien.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 08:58

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
