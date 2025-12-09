Max Verstappen won afgelopen weekend de race in Abu Dhabi, maar dat was net niet genoeg om zijn vijfde wereldtitel bij te schrijven. Doordat Lando Norris met zijn McLaren als derde wist te finishen, kwam de Nederlander slechts twee punten tekort. Ondanks dat Verstappen de titel misliep, had voormalig Formule 1-coureur alleen maar lovende woorden voor zijn landgenoot klaarliggen.

Verstappen had na zijn thuisrace op Zandvoort nog een behoorlijke achterstand op de McLarens. Toenmalig WK-leider Oscar Piastri stond maar liefst 104 punten voor op de Nederlander. Maar ineens vond Red Bull Racing iets in de auto, waardoor Verstappen weer kon winnen. Na overwinningen in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas, Qatar en ook Abu Dhabi, heeft Verstappen de meeste races gewonnen en de meeste pole positions in een seizoen waarin de McLaren beduidend sneller was.

Verstappen komt net tekort ten opzichte van Norris

Toch moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Norris. Een verschil van slechts twee punten zorgde ervoor dat de Brit zijn eerste wereldtitel greep. Maar voor Van der Garde staat het buiten kijf dat Verstappen, de allerbeste coureur ooit is geweest in de Formule 1.

"Als je überhaupt kijkt naar het seizoen van Max, misschien op één incidentje na in Barcelona, dat hij nog steeds een supergoed seizoen heeft gedraaid", zo opent Van der Garde zijn monoloog in zijn analyse voor Viaplay. "Je ziet dat deze jongen nog steeds, continu stappen maakt en beter wordt", voegde de Nederlander daaraan toe.

'Verstappen de beste coureur ooit in de Formule 1'

Van der Garde ging zelfs daarin nog verder. Volgens de voormalig F1-coureur is Verstappen namelijk de beste coureur aller tijden. "Als je kijkt naar zijn prestaties en hoe hij als coureur nog steeds blijft groeien, is echt enorm goed. Die gozer is voor mij de allerbeste coureur die ik ooit gezien heb."

Vanaf 2026 gaat de Formule 1 een nieuw tijdperk in. Doordat het volledige reglement op de schop gaat, zullen alle teams met een nieuwe auto aankomen. Voor Verstappen en Red Bull wederom de mogelijkheid om weer dominant te worden.