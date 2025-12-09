Lando Norris pakte zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 afgelopen weekend in Abu Dhabi, maar ook McLaren-CEO Zak Brown zorgde voor ophef na afloop. De Amerikaan ging als een kamikaze op boordradio tekeer tegen Oscar Piastri, die zojuist de wereldtitel had verloren aan zijn teamgenoot. Volgens Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg getuigde de actie van Brown van weinig klasse.

Terwijl engineer Tom Stallard met Piastri communiceerde op de boordradio, ging Brown er als een wildebras doorheen. "Oscar oscar, gefeliciteerd met een zeven overwinningen en een geweldig seizoen! Je bent een ster! Volgend jaar staan we er weer!", aldus de Amerikaan. "Je bent een geweldige teamspeler geweest, ik zie je op het podium!", voegde Brown nog daaraan toe.

Rosberg maakt korte metten met Brown

Deze woorden zijn bij Rosberg niet in goede orde ontvangen. Volgens de voormalig wereldkampioen van Mercedes, waren de woorden van Brown beledigend voor Piastri. "Dit was het meest verschrikkelijke moment in zijn racecarrière", aldus Rosberg na afloop van de race in Abu Dhabi tegenover Sky Sports.

"Misschien had Zak iets meer empathie kunnen tonen, in plaats van te juichen. Hij had kunnen zeggen: 'Volgend jaar wordt jouw jaar', maar voor Zak is dat moeilijk, omdat hij tegelijkertijd zo opgetogen is", voegde de Duitser daaraan toe.

Verstappen en Norris stelen de show in Abu Dhabi

Na afloop van de race waren Max Verstappen en Norris het middelpunt in Abu Dhabi. De Nederlander won ongenaakbaar de race, terwijl de teamgenoot van Piastri zijn eerste wereldtitel wist te pakken. De Australiër - die de eerste seizoenshelft nog de beste McLaren-rijder was - werd tweede, maar dat was niet genoeg voor het wereldkampioenschap. Na afloop van de race gaf hij dan ook aan dat hij liever een andere afloop had gezien.