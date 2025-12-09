user icon
Ook Rosberg irriteerde zich aan Brown: "Het ergste moment ooit voor Piastri"

Lando Norris pakte zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 afgelopen weekend in Abu Dhabi, maar ook McLaren-CEO Zak Brown zorgde voor ophef na afloop. De Amerikaan ging als een kamikaze op boordradio tekeer tegen Oscar Piastri, die zojuist de wereldtitel had verloren aan zijn teamgenoot. Volgens Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg getuigde de actie van Brown van weinig klasse. 

Terwijl engineer Tom Stallard met Piastri communiceerde op de boordradio, ging Brown er als een wildebras doorheen. "Oscar oscar, gefeliciteerd met een zeven overwinningen en een geweldig seizoen! Je bent een ster! Volgend jaar staan we er weer!", aldus de Amerikaan. "Je bent een geweldige teamspeler geweest, ik zie je op het podium!", voegde Brown nog daaraan toe. 

Rosberg maakt korte metten met Brown 

Deze woorden zijn bij Rosberg niet in goede orde ontvangen. Volgens de voormalig wereldkampioen van Mercedes, waren de woorden van Brown beledigend voor Piastri. "Dit was het meest verschrikkelijke moment in zijn racecarrière", aldus Rosberg na afloop van de race in Abu Dhabi tegenover Sky Sports

"Misschien had Zak iets meer empathie kunnen tonen, in plaats van te juichen. Hij had kunnen zeggen: 'Volgend jaar wordt jouw jaar', maar voor Zak is dat moeilijk, omdat hij tegelijkertijd zo opgetogen is", voegde de Duitser daaraan toe. 

Verstappen en Norris stelen de show in Abu Dhabi 

Na afloop van de race waren Max Verstappen en Norris het middelpunt in Abu Dhabi. De Nederlander won ongenaakbaar de race, terwijl de teamgenoot van Piastri zijn eerste wereldtitel wist te pakken. De Australiër - die de eerste seizoenshelft nog de beste McLaren-rijder was - werd tweede, maar dat was niet genoeg voor het wereldkampioenschap. Na afloop van de race gaf hij dan ook aan dat hij liever een andere afloop had gezien. 

 

NicoS

Posts: 19.831

Was ook niet zo tactvol van Zak, net als die knuffel voor de camera tijdens een interview van Oscar na de race in Qatar.
Wat dat betreft heeft Zak ook nog veel te leren, en moet hij weten wanneer het moment juist is om zoiets te doen.
Het is allemaal iets teveel over the top hoe Zak zo nu en dan ... [Lees verder]

  • 2
  • 9 dec 2025 - 09:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Rosberg Zak Brown McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.831

    Was ook niet zo tactvol van Zak, net als die knuffel voor de camera tijdens een interview van Oscar na de race in Qatar.
    Wat dat betreft heeft Zak ook nog veel te leren, en moet hij weten wanneer het moment juist is om zoiets te doen.
    Het is allemaal iets teveel over the top hoe Zak zo nu en dan acteert.
    Zal ook wel iets Amerikaans zijn….;)

    • + 2
    • 9 dec 2025 - 09:00
    • Damon Hill

      Posts: 19.634

      Als ik de IndyCars opzet is het soms net alsof ik naar een heel landschap Zaks aan het kijken ben. Overal toeters en bellen, overal mensen die over the top doen en alles groter maken dan het is... het is echt typisch Amerikaans inderdaad :).

      Ik heb er niets mee en ik snap dat Piastri er niet op zat te wachten. Echter weet ik 100% zeker dat Zak er niets negatiefs mee bedoelde, al zal hij zijn gedrag waarschijnlijk niet aanpassen, omdat hij nu eenmaal is wie hij is.

      Overigens verdient Zak ook wel wat credits. Toen hij bij McLaren kwam reden ze zowat in de achterhoede, en kijk waar het team nu staat. Persoonlijk had ik dat nooit gedacht.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 09:17
  • Babs

    Posts: 138

    Eens een Zak, altijd een zak.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 09:12
  • Joeppp

    Posts: 8.161

    Tsja, dat is een beginners foutje. Stel je voor dat Ron Dennis dit bij Prost had gedaan toen Senna kampioen werd of andersom.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 09:16

