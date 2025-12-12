user icon
Honda legt uit: Hier moeten F1-teams op letten in 2026

Honda ziet grote technische hordes op weg naar het nieuwe motorreglement van 2026. De Japanners leggen uit waar de grootste knelpunten liggen nu de Formule 1 overstapt op een hybridepakket dat volledig anders werkt dan het huidige.

Vanaf 2026 verdwijnen enkele bekende elementen uit de krachtbron, waaronder de MGU-H. Tegelijkertijd krijgt het elektrische deel veel meer gewicht: het elektrovermogen gaat fors omhoog, terwijl de verbrandingsmotor relatief kleiner wordt. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor alle motorleveranciers.

Honda geeft tekst en uitleg

Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation, legt uit dat het ontbreken van de MGU-H direct merkbaar zal zijn. “Zonder dat onderdeel krijg je weer te maken met turbo-lag, en daar moeten we oplossingen voor vinden,” zegt hij in gesprek met Aston Martin. “Daarnaast gaat de output van de elektromotor bijna maal drie, terwijl de batterij niet groter wordt. Dan draait alles om extreem efficiënt energiemanagement – dat is misschien wel de moeilijkste puzzel van deze generatie motoren.”

Volgens Watanabe wordt efficiëntie straks de belangrijkste factor in het nieuwe tijdperk. “We hebben veel vertrouwen in onze batterijkennis; die behoort volgens ons tot de absolute top,” benadrukt hij. “Maar we moeten dat voordeel ook benutten én verbeteren. Daarbovenop komt het nieuwe kostenplafond voor motoren: vanaf 2026 mag je niet meer dan 130 miljoen dollar per jaar besteden. Dat verandert de manier van werken volledig, precies op het moment dat de technologie totaal op de schop gaat.”

Honda heeft vertrouwen in 2026

Ondanks die obstakels is er volgens Watanabe geen reden tot paniek. “Honda zit al sinds de jaren zestig in de Formule 1. Met Aston Martin vormen we één team en ik geloof echt dat we competitief kunnen zijn wanneer dit nieuwe tijdperk begint.”

Toch bestaan er zorgen over de inzetbaarheid van het elektrische vermogen. Simulatorruns wijzen uit dat de batterij op circuits als Monza mogelijk al leeg is voordat de coureur moet remmen voor de eerste chicane, met een terugval in topsnelheid als gevolg.

Watanabe ziet vooral een enorme optimalisatie-opgave. “Met een krachtbron die half elektrisch is, moet je precies bepalen waar je energie wint, waar je het gebruikt en hoeveel,” legt hij uit. “Dat doen we nu ook al, maar straks wordt dat veel verfijnder. Eén circuit heeft duizenden varianten in energiemomenten. Daarom hebben we interne software ontwikkeld die meer dan twintigduizend datapunten analyseert om tot de beste verdeling te komen.”

Hoe vordert Honda momenteel?

Dat werk gebeurt grotendeels achter de schermen, maar is volgens Watanabe essentieel. “Teams mogen nauwelijks testen, dus digitale simulatie wordt nóg belangrijker. Zeker in 2026, wanneer de elektrische component veel dominanter is. Dit is misschien wel de grootste technische uitdaging van het hele project.”

Vanaf 2026 levert Honda alleen nog motoren aan Aston Martin. Dat betekent dat er minder feedback komt dan de afgelopen jaren, toen Honda voor meerdere teams werkte. De deur naar uitbreiding blijft wel op een kier. “Op dit moment richten we ons volledig op winnen met Aston Martin,” besluit Watanabe. “Maar als het op de langere termijn voordelen oplevert om meer teams te voorzien – bijvoorbeeld door extra data – dan sluiten we dat niet uit.”

HarryLam

Posts: 5.084

Wat watanabe hier dus zegt dat het racen in de F1 voorbij is, dankjewel ondeskundige wokies voor het vakkundig vernielen van onze sport.

  • 3
  • 12 dec 2025 - 19:08
Reacties (4)

  • HarryLam

    Posts: 5.084

    Wat watanabe hier dus zegt dat het racen in de F1 voorbij is, dankjewel ondeskundige wokies voor het vakkundig vernielen van onze sport.

    • + 3
    • 12 dec 2025 - 19:08
    • OrangeArrows

      Posts: 3.323

      Precies dit. Een V8 of v10 turbo met een simpel hybride systeem is prima. Maar het moet allemaal complex met allerlei restricties.

      • + 2
      • 12 dec 2025 - 19:51
    • schwantz34

      Posts: 41.596

      Ben blij dat ik de goei Ouw-hoogtijdagen van de racelarij, met de supersimpele, super goedkope, maar o zo vet jankende V12 en V10 auto's inclusief allerlei tabakssponsoren en mooie pr poezen (die achter de tribunes gratis pakjes peuken weggaven) nog heb meegemaakt. En waar de karbonades en bratwursten nog in de vreettentjes op een plaat van 4 meter doorsnee per 250 stuks tegelijk werden zwartgeblakerd door een paar zwaar zwetende zwartgeblakerde koempels op een open haardvuur met druipende zweetbanden om ;)

      • + 1
      • 12 dec 2025 - 20:33
    • Raye34

      Posts: 1.186

      www.youtube.com/watch?v=ZD-uQOBVq3s

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 21:59

