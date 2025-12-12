Lando Norris is ervan overtuigd dat Oscar Piastri in de toekomst een wereldtitel gaat pakken in de Formule 1. De Brit kroonde zichzelf in Abu Dhabi tot kampioen en hield zijn McLaren-teamgenoot daarmee net van de troon.

Norris schreef zondag geschiedenis door zich als 35e coureur ooit wereldkampioen te mogen noemen. Zijn derde plaats op het Yas Marina Circuit bleek nét genoeg om Max Verstappen twee punten achter zich te houden in het eindklassement.

Piastri leek even de favoriet

Piastri moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plek in de WK-stand. De Australiër, die lang de controle had en zelfs een maximale voorsprong van 34 punten op Norris opbouwde na diens uitvalbeurt in Zandvoort, viel in de slotfase ver terug door zes races zonder podium. Ondanks zeven overwinningen – evenveel als Norris – greep hij naast zijn eerste titel.

Voor Piastri voelde het einde dan ook “niet helemaal zoals gehoopt”, maar Norris liet tijdens zijn kampioensfeest weten diep onder de indruk te zijn van zowel zijn teamgenoot als Verstappen.

Norris had zware concurrentie

“Dit jaar had ik twee gasten tegenover me die mij het leven ongelooflijk lastig maakten,” zei de 26-jarige kampioen tegenover F1.com. “Vanaf het eerste moment wist ik dat Oscar degene was die ik in de gaten moest houden. Hij was waarschijnlijk mijn taaiste opponent. En Max blijft Max – je schrijft hem nooit af.”

Volgens Norris heeft Verstappen iedereen die twijfelde opnieuw de mond gesnoerd. “Hij heeft laten zien wat voor klasse hij heeft. Het was prachtig om dat gevecht met hem aan te gaan, tegen een viervoudig wereldkampioen. Die momenten neem ik echt mee.”

'Piastri wordt een keer wereldkampioen'

Ook Piastri kan volgens Norris niet anders dan een toekomstig wereldkampioen worden. “Met Oscar racen was geweldig. Hij maakte het me vaak knap lastig, soms vervloekte ik hem bijna, maar dat zijn juist de duels die je bijblijven. Hij gaat zonder twijfel een keer die titel pakken.”

Norris genoot dan ook met volle teugen van zijn kampioensjaar. “Het seizoen was zwaar, maar dit soort strijd maakt het mooi. Juist doordat ze mijn leven soms compleet onmogelijk maakten.”