user icon
icon

Norris weet het zeker: "Piastri wordt een keer wereldkampioen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris weet het zeker: "Piastri wordt een keer wereldkampioen"

Lando Norris is ervan overtuigd dat Oscar Piastri in de toekomst een wereldtitel gaat pakken in de Formule 1. De Brit kroonde zichzelf in Abu Dhabi tot kampioen en hield zijn McLaren-teamgenoot daarmee net van de troon.

Norris schreef zondag geschiedenis door zich als 35e coureur ooit wereldkampioen te mogen noemen. Zijn derde plaats op het Yas Marina Circuit bleek nét genoeg om Max Verstappen twee punten achter zich te houden in het eindklassement.

Meer over Lando Norris <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec

Piastri leek even de favoriet

Piastri moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plek in de WK-stand. De Australiër, die lang de controle had en zelfs een maximale voorsprong van 34 punten op Norris opbouwde na diens uitvalbeurt in Zandvoort, viel in de slotfase ver terug door zes races zonder podium. Ondanks zeven overwinningen – evenveel als Norris – greep hij naast zijn eerste titel.

Voor Piastri voelde het einde dan ook “niet helemaal zoals gehoopt”, maar Norris liet tijdens zijn kampioensfeest weten diep onder de indruk te zijn van zowel zijn teamgenoot als Verstappen.

Norris had zware concurrentie

“Dit jaar had ik twee gasten tegenover me die mij het leven ongelooflijk lastig maakten,” zei de 26-jarige kampioen tegenover F1.com. “Vanaf het eerste moment wist ik dat Oscar degene was die ik in de gaten moest houden. Hij was waarschijnlijk mijn taaiste opponent. En Max blijft Max – je schrijft hem nooit af.”

Volgens Norris heeft Verstappen iedereen die twijfelde opnieuw de mond gesnoerd. “Hij heeft laten zien wat voor klasse hij heeft. Het was prachtig om dat gevecht met hem aan te gaan, tegen een viervoudig wereldkampioen. Die momenten neem ik echt mee.”

'Piastri wordt een keer wereldkampioen'

Ook Piastri kan volgens Norris niet anders dan een toekomstig wereldkampioen worden. “Met Oscar racen was geweldig. Hij maakte het me vaak knap lastig, soms vervloekte ik hem bijna, maar dat zijn juist de duels die je bijblijven. Hij gaat zonder twijfel een keer die titel pakken.”

Norris genoot dan ook met volle teugen van zijn kampioensjaar. “Het seizoen was zwaar, maar dit soort strijd maakt het mooi. Juist doordat ze mijn leven soms compleet onmogelijk maakten.”

Erwinnaar

Posts: 5.291

Had die al geworden als er intern niet was gekozen voor Norris. Maar dat zal in de doofpot blijven.

  • 2
  • 12 dec 2025 - 19:45
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.291

    Had die al geworden als er intern niet was gekozen voor Norris. Maar dat zal in de doofpot blijven.

    • + 2
    • 12 dec 2025 - 19:45
    • Mr Marly

      Posts: 7.942

      Goede keuze blijkt, Norris wereldkampioen 2025!! Wat er intern ook besproken is, Piastri zal toch echt ook in de spiegel moeten kijkend. Veel punten misgelopen door fouten met grote gevolgen. Norris kan de plof in Zandvoort en de diskwalificatie in Vegas nog als excuus gebruiken, beide races waarin Piastri ingelopen is.

      • + 2
      • 12 dec 2025 - 20:02
    • bvonk2

      Posts: 203

      Onzin, beide hadden gelijke kansen. Piastri gaf zelf aan toen hij ver voorstond dat Norris nog wel terug zou komen. Is ook nog maar het derde jaar in de f1 en eerste waar hij meedoet om het WK. Omige zien een "doofpot" omdat ze die willen zien.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 21:50
    • Erwinnaar

      Posts: 5.291

      Die zie ik zeker, niet normaal om zo terug te zakken met dezelfde auto. Maar die verachtelijke papaya regels (die geen mens in details ooit zou kennen) hebben Norris het Britse Team een Britse kampioen gegeven.

      En Schumacher werd kampioen in derde jaar.
      Villeneuve in zijn tweede jaar.

      Dus dat maakt zoveel niet uit allemaal hoe snel iemand wk wordt.

      • + 1
      • 12 dec 2025 - 22:02
    • bvonk2

      Posts: 203

      Ervaring telt wel gedegelijk mee, vooral als de verschillen klein zijn. Piastri had vorig seizoen ook een aantal mindere races aan het einde van het seizoen, zo opvallend is het dus niet.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 22:22
    • Housmans

      Posts: 286

      " de diskwalificatie in Vegas nog als excuus gebruiken,"

      Beetje selectief geshopt. Dat kan Oscar net zo goed als excuus gebruiken, net als b.v. de switch positions in Italië, maar die vergeet je voor het gemak maar even.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 22:28
  • Larry Perkins

    Posts: 62.093

    Off-topic:

    Verstappen is er dus niet bij, maar hij heeft wel de prijs voor beste actie van het jaar in de wacht gesleept. (F1Mxml)

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 19:47
  • NicoS

    Posts: 19.842

    Er zijn inmiddels zoveel coureurs met het predicaat “toekomstig wereldkampioen” dat ze een nummertje moeten trekken…..;)
    Eén ding is zeker in de F1, en dat is dat niets zeker is. Er zijn veel coureurs de revue gepasseerd zijn, die ook wereldkampioen zouden kunnen worden, maar dat nooit werden omdat ze nooit in de gelegenheid zijn gekomen, of omdat de enige kans niet benut werd.
    Ook in de huidige generatie toekomstige kampioenen zullen er een aantal zijn die het nooit gaan worden.
    Piastri moet hopen dat hij nog eens een kans krijgt, maar garantie krijgt hij niet.

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 20:14
  • Hagueian

    Posts: 8.237

    Het zijn allebei goede coureurs, maar geen echte kampioenen. Wie weet komt dat nog.

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 21:13

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×