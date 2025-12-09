user icon
Deze coureurs komen in actie tijdens de post season test in Abu Dhabi

Deze coureurs komen in actie tijdens de post season test in Abu Dhabi

Het Formule 1-seizoen zit er nu bijna echt op. Afgelopen weekend werd in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het jaar verreden, en vandaag vindt de laatste officiële test plaats. Op het circuit van Yas Marina komen alle teams in actie tijdens de post season test, waar ze allemaal twee auto's inzetten.

De post season test bestaat eigenlijk uit twee verschillende tests. De teams zetten namelijk twee auto's in, die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Eén auto is gereserveerd voor een rookie, en de andere auto wordt bestuurd door een ervaren coureur en hiermee wordt een speciale bandentest voor Pirelli uitgevoerd.

Belangrijke dag voor Pirelli

Aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, worden er ook nieuwe banden geïntroduceerd. In de afgelopen maanden werd er al veel getest met deze nieuwe banden, en vandaag worden de puntjes op de i gezet. De teams zullen rijden met zogenaamde mule cars; auto's die zijn aangepast aan de 2026-regels zodat Pirelli kan zien hoe het nieuwe rubber zich gedraagt.

Geen Verstappen, wel Norris

Grote namen als Max Verstappen en George Russell ontbreken vandaag tijdens de post season test. Kersvers wereldkampioen Lando Norris zal wel gaan rijden, en de kans is groot dat zijn nieuwe startnummer 1 direct op zijn auto prijkt. Daarnaast wordt dit de eerste testdag voor Isack Hadjar als Red Bull-coureur, en mag Arvid Lindblad zijn eerste meters maken voor Racing Bulls.

Deze coureurs komen in actie tijdens de post season test:

McLaren:  Lando Norris & Oscar Piastri - Patricio O'Ward

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli - Frederik Vesti

Red Bull: Isack Hadjar - Ayumu Iwasa

Ferrari: Charles Leclerc & Lewis Hamilton - Dino Beganovic

Williams: Alexander Albon & Carlos Sainz - Luke Browning

Racing Bulls: Liam Lawson - Arvid Lindblad

Haas: Oliver Bearman & Esteban Ocon - Ryo Hirakawa

Sauber: Gabriel Bortoleto & Nico Hülkenberg - Paul Aron

Alpine: Pierre Gasly - Kush Maini

Reacties (2)

  • Freek-Willem

    Posts: 6.529

    Het zou verboden moeten worden.



    Dat Norris dit seizoen al met #1 gaat rijden.
    RBR moet hier meteen protest tegen indienen.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 07:29
    • Beri

      Posts: 6.754

      Diskwalificatie!

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 07:58

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

