Het Formule 1-seizoen zit er nu bijna echt op. Afgelopen weekend werd in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het jaar verreden, en vandaag vindt de laatste officiële test plaats. Op het circuit van Yas Marina komen alle teams in actie tijdens de post season test, waar ze allemaal twee auto's inzetten.

De post season test bestaat eigenlijk uit twee verschillende tests. De teams zetten namelijk twee auto's in, die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Eén auto is gereserveerd voor een rookie, en de andere auto wordt bestuurd door een ervaren coureur en hiermee wordt een speciale bandentest voor Pirelli uitgevoerd.

Belangrijke dag voor Pirelli

Aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, worden er ook nieuwe banden geïntroduceerd. In de afgelopen maanden werd er al veel getest met deze nieuwe banden, en vandaag worden de puntjes op de i gezet. De teams zullen rijden met zogenaamde mule cars; auto's die zijn aangepast aan de 2026-regels zodat Pirelli kan zien hoe het nieuwe rubber zich gedraagt.

Geen Verstappen, wel Norris

Grote namen als Max Verstappen en George Russell ontbreken vandaag tijdens de post season test. Kersvers wereldkampioen Lando Norris zal wel gaan rijden, en de kans is groot dat zijn nieuwe startnummer 1 direct op zijn auto prijkt. Daarnaast wordt dit de eerste testdag voor Isack Hadjar als Red Bull-coureur, en mag Arvid Lindblad zijn eerste meters maken voor Racing Bulls.

Deze coureurs komen in actie tijdens de post season test:

McLaren: Lando Norris & Oscar Piastri - Patricio O'Ward

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli - Frederik Vesti

Red Bull: Isack Hadjar - Ayumu Iwasa

Ferrari: Charles Leclerc & Lewis Hamilton - Dino Beganovic

Williams: Alexander Albon & Carlos Sainz - Luke Browning

Racing Bulls: Liam Lawson - Arvid Lindblad

Haas: Oliver Bearman & Esteban Ocon - Ryo Hirakawa

Sauber: Gabriel Bortoleto & Nico Hülkenberg - Paul Aron

Alpine: Pierre Gasly - Kush Maini