Het Formule 1-seizoen zit er nu bijna echt op. Afgelopen weekend werd in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het jaar verreden, en vandaag vindt de laatste officiële test plaats. Op het circuit van Yas Marina komen alle teams in actie tijdens de post season test, waar ze allemaal twee auto's inzetten.
De post season test bestaat eigenlijk uit twee verschillende tests. De teams zetten namelijk twee auto's in, die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Eén auto is gereserveerd voor een rookie, en de andere auto wordt bestuurd door een ervaren coureur en hiermee wordt een speciale bandentest voor Pirelli uitgevoerd.
Belangrijke dag voor Pirelli
Aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, worden er ook nieuwe banden geïntroduceerd. In de afgelopen maanden werd er al veel getest met deze nieuwe banden, en vandaag worden de puntjes op de i gezet. De teams zullen rijden met zogenaamde mule cars; auto's die zijn aangepast aan de 2026-regels zodat Pirelli kan zien hoe het nieuwe rubber zich gedraagt.
Geen Verstappen, wel Norris
Grote namen als Max Verstappen en George Russell ontbreken vandaag tijdens de post season test. Kersvers wereldkampioen Lando Norris zal wel gaan rijden, en de kans is groot dat zijn nieuwe startnummer 1 direct op zijn auto prijkt. Daarnaast wordt dit de eerste testdag voor Isack Hadjar als Red Bull-coureur, en mag Arvid Lindblad zijn eerste meters maken voor Racing Bulls.
Deze coureurs komen in actie tijdens de post season test:
McLaren: Lando Norris & Oscar Piastri - Patricio O'Ward
Mercedes: Andrea Kimi Antonelli - Frederik Vesti
Red Bull: Isack Hadjar - Ayumu Iwasa
Ferrari: Charles Leclerc & Lewis Hamilton - Dino Beganovic
Williams: Alexander Albon & Carlos Sainz - Luke Browning
Racing Bulls: Liam Lawson - Arvid Lindblad
Haas: Oliver Bearman & Esteban Ocon - Ryo Hirakawa
Sauber: Gabriel Bortoleto & Nico Hülkenberg - Paul Aron
Alpine: Pierre Gasly - Kush Maini
Freek-Willem
Posts: 6.529
Het zou verboden moeten worden.
Dat Norris dit seizoen al met #1 gaat rijden.
RBR moet hier meteen protest tegen indienen.
Beri
Posts: 6.754
Diskwalificatie!