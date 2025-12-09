user icon
Honda bedankt Red Bull in een emotioneel statement

Honda bedankt Red Bull in een emotioneel statement

Het team van Red Bull Racing reed afgelopen weekend in Abu Dhabi hun laatste race met steun van Honda. Het was het einde van een enorm succesvol hoofdstuk, en bij Honda hebben ze niets meer dan lof voor Red Bull.

Het was al eventjes bekend dat Honda en Red Bull na dit seizoen uit elkaar zouden gaan. Eind 2021 reed Red Bull voor het laatst een race met Honda als officiële motorpartner, maar in de jaren daarna werden de krachtbronnen nog wel ontwikkeld door de Japanners. De motoren luisterden naar een andere naam, maar dat betekende niet dat ze zonder elkaar verdergingen.

De logo's van Honda waren in de afgelopen jaren prominent aanwezig op de Red Bull-bolides, en met Yuki Tsunoda zat er dit jaar een coureur met Honda-steun in de Red Bull. De samenwerking leverde veel succes op: Max Verstappen werd vier keer wereldkampioen en Red Bull pakte twee constructeurstitels. Aan het sprookje kwam in Abu Dhabi een einde, maar dat betekent niet dat ze elkaar nu het licht in de ogen niet meer gunnen.

'We zijn hier heel trots op'

Honda-kopstuk Koji Watanabe reageerde dankbaar in een speciaal statement: "We zijn er trots op dat we acht jaar lang aan de top van de Formule 1 zijn gebleven dankzij onze sterke samenwerking met Red Bull Powertrains en de beide Red Bull-teams."

"Het was een groot genoegen dat de technologie en de mensen van Honda hebben kunnen bijdragen aan de vele overwinningen en kampioenschappen die Red Bull Racing in deze periode heeft gehaald."

Dankbaarheid

Watanabe is dan ook dankbaar: "Ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken. Voortbouwend op deze ervaringen zal HRC zich blijven inzetten voor de groei van de motorsport en de vooruitgang van de technologische innovaties van Honda."

Nieuw hoofdstuk voor Honda

Voor Honda begint er nu een nieuw hoofdstuk in de Formule 1. Ze gaan vanaf 2026 krachtbronnen leveren aan het team van Aston Martin, en ze hopen hier nieuwe successen te bereiken. Red Bull gaat in samenwerking met Ford eigen motoren ontwikkelen.

Red Bull Racing Honda GP Abu Dhabi 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

