Kubica neemt aan einde van seizoen afscheid van plekje bij Williams

Robert Kubica zal na afloop van het seizoen 2019 afscheid nemen van Williams. Dat kondigde de Pool zojuist aan tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore.

Williams gunde Kubica dit jaar een terugkeer in de Formule 1, waarin hij tussen 2006 en 2010 ook al actief was. De terugkeer na zijn zware rallycrash in 2011 bleek echter zwaarder dan verwacht: hij had grote moeite om op een gelijk niveau met teamgenoot George Russell te presteren, maar desondanks bezorgde hij Williams in Duitsland wel het enige punt tot nu toe door tiende te worden.

"Ik wil het team graag bedanken voor de afgelopen twee jaar en voor het mogelijk maken van mijn terugkeer op de F1-grid. Ik heb genoten van mijn tijd bij Williams, zowel in de rol van reserve- en ontwikkelingscoureur als vaste coureur voor dit jaar. Ik ben echter van mening dat dit voor mij het juiste moment is om door te gaan naar een volgend hoofdstuk in mijn carrière", vertelde Kubica over zijn vertrek bij Williams.

Kubica mogelijk naar Haas F1 of Racing Point

Wat dat nieuwe hoofdstuk wordt, is nog niet bekend. Mogelijk blijft de Pool wel actief in de Formule 1. Racing Point en Haas F1 zijn mogelijke bestemmingen voor Kubica, hoewel deze teams qua vaste coureurs voor 2020 vasthouden aan hun huidige line-ups. Dat zou erop kunnen duiden dat Kubica aast op een rol als reserve- en ontwikkelingrijder, zoals hij dat in 2018 bij Williams was.

Kubica staat bekend als een coureur met uitstekende capaciteiten in de ontwikkeling van de auto en in de simulator. Daardoor zou hij prima bij een van de teams passen. Vooral bij Haas F1 lijkt Kubica een mooie rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van de simulator van het team, maar teambaas Günther Steiner weigerde tegenover GPToday.net hierop in te gaan.

Ook Racing Point lijkt dus interesse te hebben in Kubica. Daar kan hij herenigd worden met de familie Stroll, waarmee hij vorig jaar samenwerkte bij Williams. Veel hangt af van sponsor PKN Orlen, dat volgend jaar een nieuw product via de F1 wil promoten. Tevens vernam GPToday.net dat afgevaardigden van Racing Point afgelopen week een bezoek brachten aan Orlen.