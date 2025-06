De editie van 2025 van de iconische 24 uur van Le Mans zit erop. Op het historische asfalt werden de fans getrakteerd op een prachtige race vol met spannende duels en dramatische momenten. Een hoofdrol was er weggelegd voor de drie Hypercars van Ferrari. De zege ging naar de gele Ferrari van Phil Hanson, Yifei Ye én Robert Kubica.

Op zaterdagmiddag om 16:00 lokale tijd zwaaide tennislegende Roger Federer met de startvlag. Onder aanvoering van de twee Cadillacs van Hertz Team Jota ging de race van start. Ze voerden het veld van 62 wagens, maar konden niet lang genieten van de leidende posities.

Beide Cadillacs werden ingehaald door de Porsche #5 met Julien Andlauer achter het stuur. Hij breidde snel zijn voorsprong uit, terwijl ook de twee fabrieksinschrijvingen van Ferrari en de gele Ferrari van AF Corse naar voren kwamen.

Bijrol voor Franse teams

Voor voormalig Formule 1-coureur Paul di Resta ging het al vroeg in de race mis. De Schot maakte een fout, en schoof met zijn Peugeot de bandenstapel in. Er was grote schade aan het bodywork, en de pitcrew van het Franse merk wist de onderdelen snel te veranderen.

Beide Peugeots en de Alpines konden voor de ogen van hun eigen publiek niet schitteren. Ze speelden een bijrol in een race waarin weinig grote incidenten waren in de eerste uren. Een incident met een Ford Mustang in Tertre Rouge zorgde voor de meeste verbazing. De auto van Proton verloor een achterwiel, en klapte vol de muur in.

Ferrari komt bovendrijven

De Ferrari's van het fabrieksteam en de gele Ferrari van AF Corse hadden op dat moment al de leiding in handen. Bij het ingaan van de nacht had het Italiaanse team een machtige 1-2-3 in handen. Toen de nachtelijke uurtjes echt hun intreden maakten, kregen de Ferrari's wel een paar strafjes. Dat deed echter weinig, terwijl ook Nyck de Vries in zijn Toyota tegen een straf aanliep.

Dramatische momenten

Ook het normaal gesproken zo machtige Toyota speelde een bijrol in de race. Ze konden zich niet mengen in de strijd om de topposities, en vooral de wagen van Ryo Hirakawa met startnummer 8 had het zwaar. In de ochtend verloor hij bij het uitrijden van de pits een aantal wielmoeren, waarna zijn band een eigen leven begon te leiden. Hij bereikte de pits, maar was kansloos voor een topresultaat.

Voor Nederlander Job van Uitert eindigde de 24 uur van Le Mans in een nachtmerrie. Hij was met de #28 van IDEC Sport op weg naar een podiumplaats, maar hij verloor een wiel en eindigde in de grindbak in bocht 6. Zijn race zat erop, en balend zwaaide Van Uitert naar de aanwezige fans.

Spannende strijd

Aan kop van het veld ontstond er een spannende strijd tussen de drie Ferrari's. Er werd gespeeld met teamorders, want het is voor Ferrari veel fijner als de wagens van het fabrieksteam winnen. Dit zorgde voor frustratie bij voormalig F1-coureur Robert Kubica, die onderdeel uitmaakte van de AF Corse #83. Samen met Phil Hanson en Yifei Ye vormde hij een ijzersterk trio dat eigenlijk geen fout maakte.

Hij was echter wel gefrustreerd, want de tactieken van Ferrari konden hem niet bekoren. Bij AF Corse hadden ze veel vertrouwen in hem, en ze lieten hem de laatste uren van de race rijden. Achter hem reden niet langer de twee fabriekswagens van Ferrari, maar de Porsche #6.

Kubica haalt opgelucht adem

De twee Ferrari's hadden het zwaar, en kampten met een aantal probleempjes. Voor Kubica was dit een groot voordeel, maar de Porsche #6 bleef wel pushen. Hij joeg op de Pool, die jaren geleden zwaar gewond raakte bij een rallyongeval.

Kubica rijdt hierdoor nog steeds rond met een arm en hand waar hij weinig mee kan. Deze handicap hield hem niet tegen, en hij wist te laten zien tot wat hij in staat was. Voor Ferrari was het hun derde zege op rij op Le Mans.

Nog meer Pools succes

Ook in de LMP2 was er een Pools feestje. Het team van Inter Europol Competition met Jakub Smiechowski, Tom Dillmann en Nick Yelloly was hier de winnaar. In de LMGT3-klasse ging de zege naar de Porsche van Ryan Hardwick, Riccardo Pera en Richard Lietz.

Nederlanders

Nyck de Vries was met Toyota de beste Nederlander met de zesde plaats. In de Hypercar-klasse werd Robin Frijns met zijn BWM achttiende, in de slotfase van de race liepen ze tegen motorproblemen aan. In de LMP2-klasse was Bent Viscaal de beste Nederlander met de elfde plek namens Proton Competition. Loek Hartog was in de LMGT3-klasse de beste Nederlander op de zesde plaats.