Rapport België 2019: Leclerc eert Hubert op mooist denkbare wijze

Na het overlijden van Formule 2-coureur Anthoine Hubert was racen bijzaak op Spa-Francorchamps, maar Charles Leclerc eerde zijn vriend op de mooist denkbare wijze door zijn eerste Grand Prix-zege te pakken op zondag. De Monegask was een van de uitblinkers van het weekend, terwijl Max Verstappen zichzelf voor een van de eerste keren dit jaar lelijk in de voet schoot.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 2de: 9,0

77. Valtteri Bottas, 3de: 8,5

Voor de vijfde keer in 2019 moest Mercedes de zege aan zich voorbij laten gaan in België, maar desondanks stonden Hamilton en Bottas wel op het podium. Een slechte pitstop weerhield de regerend kampioen mogelijk van een kans om de aanval te openen op Leclerc, maar verder viel er weinig aan te merken op zijn race. Dat geldt ook voor Bottas, hoewel hij de hele race niet bij machte was om Hamilton te bedreigen.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 4de: 7,5

16. Charles Leclerc, 1ste: 9,5

Ferrari is na de Belgische Grand Prix eindelijk van de hatelijke nul af als het om zeges in 2019. Leclerc werd op Spa de 108ste winnaar van een Formule 1-race en dat deed hij op zeer overtuigende wijze. In een emotioneel beladen weekend maakte hij slechts een klein foutje, maar verder maakte hij veel indruk. Viervoudig wereldkampioen Vettel kon het tempo in de kwalificatie en de race niet bijbenen en moest genoegen nemen met de vierde positie, waar hij zelf niet tevreden over was. Hij moet langzaamaan gaan oppassen voor het verliezen van de nummer 1-status binnen de Scuderia.

Red Bull Racing

23. Alexander Albon, 5de: 8,0

33. Max Verstappen, uitgevallen: 5,5

Na 21 races op rij in de top 5 kwam er in België een einde aan die sterke reeks van Verstappen. Hij viel al in de eerste ronde uit, nadat hij enigszins ongeduldig zijn matige start wilde goedmaken in de eerste bocht. Wat er mogelijk was geweest, is koffiedik kijken, maar de vroege uitvalbeurt was onnodig. Albon vertrok zijn eerste race voor Red Bull uit de achterhoede, maar maakte indruk met strakke inhaalacties en bekroonde zijn race met de vijfde plek.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 14de: 5,5

27. Nico Hülkenberg, 8ste: 7,0

Hülkenberg kreeg voorafgaand aan de Belgische Grand Prix slecht nieuws te verwerken, maar dat weerhield hem er niet van om punten te scoren op Spa. De Duitser kwam in de slotfase stukje bij beetje wat naar voren en dat ging onder andere ten koste van teamgenoot Ricciardo. Hij viel in de slotfase juist steeds verder terug en werd uiteindelijk slechts veertiende...

Haas F1

8. Romain Grosjean, 13de: 6,0

20. Kevin Magnussen, 12de: 6,0

De Haas is momenteel geen auto die makkelijk naar de punten te rijden is en dat bleek ook in België. Daar waar Grosjean lange tijd een aardige positie wist vast te houden, ging het voor Magnussen al in de eerste stint fout: hij viel ver terug. Daar waar de Deen zich na zijn (veel te late) pitstop nog wist te herstellen, ging het bij Grosjean na zijn pitstop juist bergafwaarts. De twaalfde en dertiende posities zijn in ieder geval niet genoeg voor punten...

McLaren

4. Lando Norris, uitgevallen (11de): 9,0

55. Carlos Sainz, uitgevallen: 6,0

Geen punten voor McLaren op Spa-Francorchamps en bij zowel Sainz als Norris gooide de betrouwbaarheid van de bolide roet in het eten. De Spanjaard kon zijn biezen al na enkele ronden en twee pitstops zijn biezen pakken, maar voor Norris waren de druiven mogelijk nog zuurder. Bij het ingaan van de laatste ronde schoot de motor van zijn McLaren in de anti-stall, waardoor hij een welverdiende vijfde positie door het putje zag wegvloeien.

Racing Point

11. Sergio Perez, 6de: 8,0

18. Lance Stroll, 10de: 7,0

Racing Point (of eigenlijk voorloper Force India) gaat vaak goed op Spa-Francorchamps en en dat was ook dit jaar weer het geval. Het team scoorde haar tweede dubbele puntenfinish van het seizoen. Perez klom knap op naar de zesde positie, terwijl Stroll zich met een tiende positie ook naar de punten wist te rijden. De weg omhoog lijkt gevonden te zijn en het team is hoopvol dat er ook in Italië gescoord kan worden.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 16de: 7,0

99. Antonio Giovinazzi, uitgevallen: 6,5

Raikkonen begon op zijn statistisch gezien sterkste circuit vanaf een mooie uitgangspositie, maar na de eerste bocht was zijn race eigenlijk al voorbij: een botsing met Max Verstappen zorgde voor schade en dat maakte een goed resultaat eigenlijk bij voorbaat onmogelijk. Dat goede resultaat had Giovinazzi alsnog binnen kunnen halen, maar de Italiaan gooide zijn eigen glazen in door in de voorlaatste ronde te crashen en daarmee een puntenfinish weg te gooien.

Scuderia Toro Rosso

10. Pierre Gasly, 9de: 7,5

26. Daniil Kvyat, 7de: 8,0

Weer een dubbele puntenfinish voor Scuderia Toro Rosso en vooral voor Gasly zal het als een overwinning voelen dat hij twee punten scoorde. Hij toonde in België mentale veerkracht door na zijn degradatie meteen negende te worden. Daarmee moest hij teamgenoot Kvyat wel voor zich dulden: de Rus reed een ijzersterke inhaalrace en werd zevende, niet ver achter Albon in de Red Bull.

Williams

63. George Russell, 15de: 7,0

88. Robert Kubica, 17de: 6,0

Williams is nog steeds niet in de positie om consistent met andere teams te kunnen vechten en Russell eindigde dan ook alleen voor Raikkonen omdat de Fin een rampzalige race kende. Wel bleef de Brit zijn teamgenoot weer relatief eenvoudig voor. Kubica heeft weliswaar het enige puntje van Williams gescoord, maar ook in België lukte het de Pool niet om zijn teamgenoot te verslaan. De toekomstperspectieven voor Kubica worden er daardoor niet rooskleuriger op.