Tussenrapport 2019: Verstappen en Hamilton blinken uit in eerste seizoenshelft

De teams en coureurs genieten momenteel van een welverdiende vakantie: pas over iets minder dan drie weken staat er weer een Grand Prix op het programma. Maar welke coureur scoorde de beste gemiddelde cijfers in de eerste seizoenshelft?

Het antwoord daarop is Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing maakt het hele seizoen al indruk met goede races en in de laatste vier races voor de zomerstop wist hij zijn niveau nog verder op te krikken. Mede door twee tienen voor de races in Duitsland en Hongarije staat Verstappen met een 8,92 als gemiddelde cijfer bovenaan in het klassement.

Lewis Hamilton moet genoegen nemen met een tweede plek op deze lijst, maar met een 8,54 is hij wel een van de twee coureurs die gemiddeld hoger dan een 8 scoort. De nummer 3 op de ranglijst is de sterk opererende Carlos Sainz met een 7,83. De lijst wordt afgesloten door Pierre Gasly en Robert Kubica, die respectievelijk een 5,75 en een 5,48 krijgen voor hun optredens dit seizoen.

Gemiddelde cijfers coureurs eerste seizoenshelft