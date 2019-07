Terwijl de Formule 1 richting de laatste Grand Prix voor de zomervakantie gaat, begint de rijdersmarkt, traditioneel bekend als het ‘silly season’, langzamerhand in temperatuur op te lopen. Er kunnen zelfs een aantal bekendmakingen verwacht worden tussen nu en de Belgische Grand Prix, de eerste race na de vakantie.

Twee teams hebben de sleutel voor de markt in handen: Mercedes en trouwe bondgenoot Racing Point. De Zilverpijlen staan voor een dilemma hoe ze hun drie coureurs – Lewis Hamilton, huidige ‘wingman’ Valtteri Bottas en derde coureur Esteban Ocon, die een fulltime zitje voor 2020 beloofd is – het beste kunnen stallen.

Het lot van eerstgenoemde is natuurlijk veilig, maar Bottas moet zijn prestaties onder substantiële druk verbeteren en geen fouten maken zoals die op de zondag in Duitsland, of zijn kwalificatiespin in Canada, wat roet in het eten van de strategische plannen van zijn team gooide.

De pure frustratie – of was het woede – op Toto ‘Alfred Neubauer’ Wolff’s gezicht toen de Fin zijn ‘Witpijl’ in de bandenstapel plantte en een mogelijke zege weggooide op zondag zei alles: Genoeg is genoeg! Ik vraag me af wat Bottas dacht toen hij de uitbarsting in de herhaling zag…

Wie vergezelt Stroll bij Racing Point?

Dat brengt ons bij Racing Point: terwijl het zitje van Lance Stroll zeker lijkt – hij is ten slotte de zoon van Lawrence, het hoofd van het consortium dat het team in handne heeft – is de vraag: ‘Hoe vullen we de tweede stoel; Sergio Perez behouden of gaan voor de Mercedes-coureur die daar niet kan blijven?’

Het meest waarschijnlijke scenario is echter dat Perez voor het zevende jaar op rij bij het team uit Silverstone blijft, niet alleen omdat hij gezien wordt als de leider van de middenmoot, maar hij heeft ook sterke steun uit Mexico. Het team heeft niet langer betalende coureurs nodig, maar een snelle coureur met geld is beter dan eentje zonder een of beide attributen.

Ook is ‘Checo’ een solide mentor voor de zoon van de baas, iets wat de strijdlustige Ocon waarschijnlijk niet is, terwijl teambaas Otmar Szafnauer ‘ik hoop het’ zei toen Sky sports in Duitsland vroeg of het team beide coureurs behoudt voor 2020. De Amerikaanse Roemeen heeft niet het laatste woord, maar heeft zeker input in het proces, vooral op punten waar de baas het eens is.

Ocon de grote spil in transfercyclus

Wat gebeurt er dan bij Mercedes? Dat hangt af van waar Ocon gestald kan worden. Bij Renault, als teamgenoot van Daniel Ricciardo? Mogelijk, maar wat gebeurt er onder deze omstandigheden dan met Nico Hülkenberg? Het verhaal in Hockenheim gaat dat de Duitser, die ooit rondvroeg voor een zitje in de Formule E, nu niet alleen in de Formule 1 wil blijven, maar het liefst ook bij het gele team.

Het is mogelijk niet alleen aan Nico: zijn excursie in de bandenstapel kostte het team een bijna zekere podiumplaats, wat niet goed viel in Parijs en Enstone. Dat gezegd hebbende is er wantrouwen tussen Wolff en Renault-teambaas Cyril Abiteboul nadat laatstgenoemde (vermoedelijk) een deal om Ocon in een auto te zetten verscheurde toen duidelijk werd dat Ricciardo het aandurfde met het gele team.

“Wat betreft Nico’s contract komt de oorspronkelijke termijn eind dit jaar tot een eind, maar er zijn een aantal opties”, verklaarde Abiteboul vorige maand op Paul Ricard. “Misschien gaan we dus verder met onze reis met Nico. Eerlijk gezegd heeft Nico ook geleverd voor het team.”

“We moeten echter ook kijken naar de opties, zoals iedereen doet en Nico waarschijnlijk ook… het ligt open voor hem en voor ons, maar er is ook een optie, zodat we onze samenwerking mogelijk kunnen voortzetten.”

Hülkenberg zou kunnen wisselen naar Red Bull als vervanger voor de steeds minder indrukwekkende Pierre Gasly (zie hieronder), maar een aantal Formule E-teams zouden achter Nico aanzitten. Hoewel het meest logische team – Porsche, met wie hij in 2015 Le Mans won – buiten bereik lijkt, kan er van alles gebeuren tussen nu en de start van het elektrische seizoen 2019/20, dat een week voor de start van de F1-finale van dit jaar begint?

Omdat het enige andere team met Mercedes-motoren Williams is – die Mercedes-junior George Russell in een van de auto hebben – zijn de kansen klein dat Ocon de tweede plek van het team uit Grove inneemt, terwijl Bottas en Hülkenberg weinig behoefte hebben om terug te keren naar hun voormalige team. Het kamp van Ocon zegt dat drie teams interesse getoond hebben, dus wie horen bij Mercedes en Renault?

Is Haas een optie voor Ocon?

Haas? Je vraagt je af hoe veel langer eigenaar Gene Haas zal tolereren dat zijn coureurs elkaar blijven raken, en, met (teamlid van het eerste uur) Romain Grosjean die domme fouten blijft maken, mag aangenomen worden dat de Zwitserse Fransman moet vertrekken, ondanks dat hij op een goede dag een geweldig snelle coureur in kwalificaties (en races) is, terwijl Kevin Magnussen mag blijven.

Is Wolff echter bereid om zijn jonge ster te stallen bij een team dat gelieerd is aan en motoren gebruikt van Ferrari?

“Er is interesse van andere teams in Esteban en we moeten voor onszelf en de andere geïnteresseerde partijen zorgvuldig een beslissing nemen, niet alleen in ons voordeel, maar ook die van Esteban”, zei Toto op vrijdag in Hockenheim, zonder daarbij zoals gebruikelijk enige kanttekeningen te maken.

Hoe ziet Romain’s toekomst eruit als zo’n transfer er komt? Grosjean, wiens opa’s van moeders en vaders kant respectievelijk een gerespecteerd wapenontwerper en zilverenmedaillewinnaar op de Olympische Winterspelen waren, heeft meermaals interesse getoond in enduranceracen en vooral Le Mans. Tijdens zijn tussenjaar in 2010 racete hij inderdaad met een Ford GT op Le Mans en won hij twee races van het FIA GT1-kampioenschap dat jaar.

Zoals het er nu voor staat is het een mogelijkheid dat Bottas naar Haas of Renault vertrekt met Hülkenberg in de andere cockpit, waardoor Ocon naast Lewis in de Mercedes kan plaatsnemen, maar dat hangt ervan af of de huidige ster een jong, ambitieus talent aan de andere zijde van de garage wil hebben, vooral omdat hij een reputatie heeft van aanvaringen met teamgenoten. Dat is het laatste wat Lewis op dit moment in zijn carrière nodig heeft.

Die combinatie zou de bestuursskills van Toto nog meer op de proef stellen dan het uitdagende seizoen 2016 met Nico Rosberg, maar dat is waar de Oostenrijker ten slotte (rijkelijk) voor betaald wordt. Het zal geen gemakkelijke combinatie zijn en Lewis, die Valtteri een comfortabele teamgenoot vindt, zal alles op alles zetten om dat te voorkomen.

Kans op wissel Vettel en Verstappen 'meer dan 50 procent'

Tegelijkertijd willen de geruchten dat Max Verstappen volgend seizoen Ferrari-rood in plaats van Red Bull-blauw zal dragen door een rechtstreekse wissel met Sebastian Vettel niet verdwijnen – ondanks dat de Nederlander twee geweldige zeges in vier weken scoorde voor zijn huidige team, aangedreven door de Honda-motor die twee jaar geleden nog het lachertje van de grid was. Het aantal zeges van Ferrari dit jaar? Nul…

Dat de reden ook is, er is duidelijk een strategisch plan voor de lange termijn. Max’ beschermheren – zijn vader Jos en gehaaide manager Raymond Vermeulen – lijken vastberaden om de jongeling, ondanks zeven zeges pas 21 jaar oud, richting Ferrari te sturen. Ziet Jos Max de prestaties van zijn vriend (en voormalig Benetton-teamgenoot) Michael Schumacher nabootsen door de Scuderia ‘te redden’?

Hoe dan ook gaat in Hockenheim het verhaal dat de onderhandelingen tussen Red Bull en Ferrari stug doorgaan, waarbij het uiteindelijke doel bovenstaande ruil is. Daarna kwam natuurlijk de race, waarbij Vettel tweede werd na zijn afgebroken kwalificatie en Max mogelijk de beste zege uit zijn carrière pakte. Waarom zouden ze na zoiets iets anders willen?

De toekomst van Red Bull is echter verre van zeker tot het landschap van de F1 na 2021 volledig in kaart gebracht is, en het terugbrengen van Ferrari naar kampioensstatus zou Max een van de grootheden maken, net zoals dat bij Michael gebeurde – iets wat Sebastian niet lukte, ondanks vier titels op rij bij Red Bull – maar het is waarschijnlijk een project voor de lange termijn, net zoals bij Schumi.

Hoe eerder ze beginnen, hoe eerder Verstappen hun doel zal bereiken. Gaat de wissel plaatsvinden? Bronnen met kennis van de details zeggen dat de kans hoger dan 50 procent is.

Wat te doen met de andere Red Bull-zitjes?

En de rest van de line up van Red Bull, aangezien de aaibare Pierre Gasly bezig lijkt met zijn laatste kans, zeker wat betreft het hoofdteam? Een gevestigde naam als vervanger importeren is mogelijk, maar zou problemen creëren bij de energiedrankjesmaker. Zij moeten Daniil Kvyat en Alex Albon op een of andere manier belonen voor hun sterke prestaties bij Toro Rosso.

“We hebben twee erg goede coureurs. Van Daniil wisten we uit het verleden dat hij snel is, maar hij is nu ook volwassen en laat zeer goede prestaties zien”, zei Toro Rosso-baas Franz Tost in Duitsland, nog voordat Kvyat op het podium eindigde. “Alex Albon is voor mij de positieve verrassing van de jonge coureurs, samen met Norris.”

Er wordt gezegd dat een van hen – waarschijnlijk eerstgenoemde – zal promoveren, terwijl Gasly gedegradeerd of gedumpt wordt, zoals twee en drie jaar geleden voor Kvyat gold. Wie moet Red Bull in dat geval oproepen, aangezien het huidige juniorenprogramma weinig klaargestoomd talent bevat? Sluit niet uit dat Sebastien Buemi weer opgeroepen wordt uit de Formule E en het WEC, omdat de wereldkampioen van beide disciplines ook de simulatorcoureur van Red Bull is.

McLaren, Alfa Romeo en Williams

En de rest van de grid? McLaren ligt helemaal vast – verder bewijs dat de nieuwe, methodische teambaas Andreas Seidl stevig voet aan de grond heeft – terwijl Alfa Romeo waarschijnlijk op dezelfde toer doorgaat. Kimi Raikkonen heeft nog een contract voor volgend jaar en levert op zondag, terwijl er geen Ferrari-junior is die het Antonio Giovinazzi lastig kan maken.

Dat laat Williams over: George Russell heeft bewezen dat hij op de grid hoort, zelfs nu hij niet in staat geweest is om zijn volledige skillset te vertonen door de slechte Williams-bolide, terwijl Robert Kubica’s optredens zo ongeveer bevestigd hebben wat velen in de paddock vreesden: dat zijn talent in de loop der tijd vervaagd is, vooral door zijn blessures.

Hoewel het door Kubica in Duitsland gescoorde punt een feel-good factor heeft, staat buiten kijf dat het kwam door twee uitsluitingen van auto’s voor hem na een chaotische race waarin een aantal sterkere coureurs uitvielen. Het probleem van Williams is dat het een betalende coureur in minimaal een zitje nodig heeft en aangezien Kubica waarschijnlijk niet verder mag, wie moet het dan doen?

Dat is Nicholas Latifi: de Canadees wordt rijkelijk gesteund door papa’s portemonnee – vader Michael van Sofina Foods betaalde onlangs 200 miljoen pond in Woking voor 10 procent van de aandelen in McLaren – maar het mag gezegd worden dat hij zijn niveau in de F2 dit jaar verhoogd heeft. Hij won twee hoofdraces en ligt momenteel tweede in het kampioenschap, waarmee hij voldoende punten voor zijn superlicentie behaalt.

De andere kanshebbers

Er zijn andere F2-coureurs die kans maken op fulltime zitjes of baantjes als derde/ontwikkelingscoureur: kampioenschapsleider Nyck de Vries is een zo’n kandidaat, maar hij moest vorig jaar McLaren verlaten en is drukdoende zijn krediet weer op te bouwen door, bijvoorbeeld, simulatorwerk te doen bij Mercedes.

Renault’s meest volwassen junior Guanyu Zhou is momenteel de beste rookie in de F2, dus hij is mogelijk klaar voor een rol als derde rijder en optredens tijdens VT1 bij het Franse team. Dat geldt ook voor Jack Aitken, momenteel vijfde in de Formule 2, een plekje voor Zhou.

Tegelijkertijd kan Super Formula- en Super GT-kampioen Naoki Yamamoto in beeld zijn voor dezelfde werkzaamheden bij een van de Red Bull-teams. Optredens lijken echter vooral bij Toro Rosso te moeten komen, gezien zijn connecties met Japan en Honda, hoewel er twijfel blijft bestaan of hij klaar is voor de F1. De tijd zal het leren.

Hoewel F1-medewerkers officieel tijdens twee van de drie weken in de zomerstop tussen Hongarije en België op vakantie zijn, regelen de advocaten van de teams in die periode traditioneel de contracten – kijk naar vorig jaar, toen Ricciardo bij Renault tekende en Sainz bij McLaren, terwijl andere vrije plaatsen daarna ook snel gevuld zullen worden.

Wees dus niet verrast als elementen van de rijdersmarkt komend weekend vast komen te liggen, waarbij een of twee bekendmakingen een reële mogelijkheid is. Omdat alles in de F1 in 2021 verandert, zou dit ‘silly season’ wel eens niet zo ‘silly’ kunnen worden.

Wie rijdt waar in 2020?

Wie zit waar in 2020? In volgorde van het huidige constructeurskampioenschap, met kwalificatievergelijking en punten gescoord tot en met de Duitse Grand Prix tussen haakjes.

Notities:

Niet-representatieve kwalificatieresultaten niet meegeteld

* betekent coureur bevestigd voor 2020