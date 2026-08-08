F1 Season 2020 - Statistics
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Pos#DriverTeamAUTAUTHUNGBRGBRESPBELITAITARUSGERPRTITATURBHRBHRARETotal
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14412252625192525726152526262525-15347
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277251815-151618101826-1818-4418223
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333-151819251815--181915-819-25214
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411886--10111012126818-25-125
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53-4412--13812101521516107119
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6551032--8-18--10861010128105
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723-121041048-151---615812105
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81618--1512---4861210121--98
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941610-10216128---451211097
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10106--6-2425-2810--8-475
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1118-6122812215-----2-15175
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12314--84-104-6-4--218262
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1351-81-6--1--1-15---33
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1426-1--1--264--12--6-32
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1527----6-----4------10
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16992---------1-1----4
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177--------2---2----4
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1863---------------3-3
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198----------2------2
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2020--1--------------1
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216------------------
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22------------------
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2351------------------
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PosConstructorAUTAUTHUNGBRGBRESPBELITAITARUSGERPRTITATURBHRBHRARETotal
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1374341253441431744412544442529733573
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2-272823352223-15191915-1434837319
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381418214223161012166820-401195*
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42613210296308-1081015221318202
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5444204-231212161561518289181
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619-816126--5861310271--131
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761-6124276681012-864107
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82-------2-1-3----8
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9--1-------2------3
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10------------------
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.