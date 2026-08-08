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F1 Season 2020 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    AUT
    AUT
    HUN
    GBR
    GBR
    ESP
    BEL
    ITA
    ITA
    RUS
    GER
    PRT
    ITA
    TUR
    BHR
    BHR
    ARE
    Total
  • 1
    Mercedes
    37
    43
    41
    25
    34
    41
    43
    17
    44
    41
    25
    44
    44
    25
    29
    7
    33
    573
  • 2
    Red Bull Racing
    -
    27
    28
    23
    35
    22
    23
    -
    15
    19
    19
    15
    -
    14
    34
    8
    37
    319
  • 3
    Racing Point
    8
    14
    18
    2
    14
    22
    3
    16
    10
    12
    16
    6
    8
    20
    -
    40
    1
    195*
  • 4
    McLaren
    26
    13
    2
    10
    2
    9
    6
    30
    8
    -
    10
    8
    10
    15
    22
    13
    18
    202
  • 5
    Renault
    4
    4
    4
    20
    4
    -
    23
    12
    12
    16
    15
    6
    15
    1
    8
    28
    9
    181
  • 6
    Ferrari
    19
    -
    8
    16
    12
    6
    -
    -
    5
    8
    6
    13
    10
    27
    1
    -
    -
    131
  • 7
    Alpha Tauri
    6
    1
    -
    6
    1
    2
    4
    27
    6
    6
    8
    10
    12
    -
    8
    6
    4
    107
  • 8
    Alfa Romeo Racing
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    1
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    8
  • 9
    Haas F1
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3
  • 10
    Williams
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.