F1 Season 2026 - Statistics
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Pos#DriverTeamAUSCHNJPNBHRSAUUSACANMONESPAUTGBRBELHUNTotal
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112182925--283125-1582515219
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24412218--1021182510221210169
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363252612--178-182523-6160
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416151915--1016--4291812138
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5410510--267-15618625128
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6338-4--1417-121831518109
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781-318--225101012210-92
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86-4----101288108868
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910186--14156-1--42
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1030-82---68229-441
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1143-1---68-4-21-22
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12414-----161162122
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13611----1------18
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142---------44-10
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1555-2---22------6
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1623-----1-4-----5
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1731--1----2-----3
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1827------------22
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1914-------1-----1
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2077--------------
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2118--------------
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22--------------
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PosConstructorAUSCHNJPNBHRSAUUSACANMONESPAUTGBRBELHUNTotal
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1435537--4539251840312521379
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2274023--2037182514513022307
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310828--4812102518201625220
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4844--1427122026132326177
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5196--7121510-31-64
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6462---71433152563
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76111---12-----21
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82---------44212
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9-2---324-----11
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10-------1-----1
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11--------------
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.