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F1 Season 2026 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    AUS
    CHN
    JPN
    BHR
    SAU
    USA
    CAN
    MON
    ESP
    AUT
    GBR
    BEL
    HUN
    Total
  • 1
    Mercedes
    43
    55
    37
    -
    -
    45
    39
    25
    18
    40
    31
    25
    21
    379
  • 2
    Ferrari
    27
    40
    23
    -
    -
    20
    37
    18
    25
    14
    51
    30
    22
    307
  • 3
    McLaren
    10
    8
    28
    -
    -
    48
    12
    10
    25
    18
    20
    16
    25
    220
  • 4
    Red Bull Racing
    8
    4
    4
    -
    -
    14
    27
    12
    20
    26
    13
    23
    26
    177
  • 5
    Alpine F1
    1
    9
    6
    -
    -
    7
    12
    15
    10
    -
    3
    1
    -
    64
  • 6
    Racing Bulls
    4
    6
    2
    -
    -
    -
    7
    14
    3
    3
    15
    2
    5
    63
  • 7
    Haas F1
    6
    11
    1
    -
    -
    -
    1
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    21
  • 8
    Audi
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    4
    2
    12
  • 9
    Williams
    -
    2
    -
    -
    -
    3
    2
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    11
  • 10
    Aston Martin
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    1
  • 11
    Cadillac F1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.