F1 Season 2017 - Statistics
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Pos#DriverTeamAUSCHNBHRRUSESPMONCANAZEAUTGBRHUNBELITASINMASJPNUSAMEXBRAARETotal
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14418251812256251012251225252518252521218363
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252518251818251212186251815-12-18122515317
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3771581525-121818251815101815101210181825305
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4712101215-186-1015181210--1015151512205
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53-1210-151515251510-1512181515--8-200
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6331015-10-10---1210-1-251812251010168
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711626812-10-624-210864626100
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831111610-8844228118810-487
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95546-168-4--61-12--6---54
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10198-82-2--21-44-212-6143
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1127--248-4--8-8------1843
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1218------2151---644--8--40
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138--4-141-8--6-2-2----28
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1420-4---1-6-------4-4--19
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1514-------2--8------14217
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162----------1--66-----13
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1730-------------8------8
-
1894----4--1------------5
-
19262---2-----------1---5
-
209---------------------
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2136---------------------
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2231---------------------
-
2328---------------------
-
40---------------------
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PosConstructorAUSCHNBHRRUSESPMONCANAZEAUTGBRHUNBELITASINMASJPNUSAMEXBRAARETotal
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13333333725184328374327354340283735203043668
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237283733184318122821433025-121033274027522
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31027101015251525152210151318403312251810368
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47371422-1881066210119141216210187
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58-82-221531-410461286183
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6--248-4--8-8-8--6-1857
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766-188-4--61-12--1---53
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8-44-15168--6-2-6-4--47
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9-------2--9--66--14230
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10----4--1------------5
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.