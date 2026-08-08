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F1 Season 2017 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    AUS
    CHN
    BHR
    RUS
    ESP
    MON
    CAN
    AZE
    AUT
    GBR
    HUN
    BEL
    ITA
    SIN
    MAS
    JPN
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    Total
  • 1
    Mercedes
    33
    33
    33
    37
    25
    18
    43
    28
    37
    43
    27
    35
    43
    40
    28
    37
    35
    20
    30
    43
    668
  • 2
    Ferrari
    37
    28
    37
    33
    18
    43
    18
    12
    28
    21
    43
    30
    25
    -
    12
    10
    33
    27
    40
    27
    522
  • 3
    Red Bull Racing
    10
    27
    10
    10
    15
    25
    15
    25
    15
    22
    10
    15
    13
    18
    40
    33
    12
    25
    18
    10
    368
  • 4
    Force India
    7
    3
    7
    14
    22
    -
    18
    8
    10
    6
    6
    2
    10
    11
    9
    14
    12
    16
    2
    10
    187
  • 5
    Williams
    8
    -
    8
    2
    -
    2
    2
    15
    3
    1
    -
    4
    10
    4
    6
    1
    2
    8
    6
    1
    83
  • 6
    Renault
    -
    -
    2
    4
    8
    -
    4
    -
    -
    8
    -
    8
    -
    8
    -
    -
    6
    -
    1
    8
    57
  • 7
    Toro Rosso
    6
    6
    -
    1
    8
    8
    -
    4
    -
    -
    6
    1
    -
    12
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    53
  • 8
    Haas F1
    -
    4
    4
    -
    1
    5
    1
    6
    8
    -
    -
    6
    -
    2
    -
    6
    -
    4
    -
    -
    47
  • 9
    McLaren
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    -
    9
    -
    -
    6
    6
    -
    -
    1
    4
    2
    30
  • 10
    Sauber
    -
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.